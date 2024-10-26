Смерть на крайнем Севере

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Ночной Патруль Просмотров: 413 Комментарии: 8 +10 Вчера, 09:05 by

Эту историю рассказал мне на самом краю земли — на берегу Баренцева моря, в тех самых затерянных безымянных избушках, что поморы ставили по всему Русскому Северу, — Анатолий Д., увы, сейчас он упокоился, но пусть память о нём живёт, светлый был человек.Так вот, дело было давно, в середине 50-60-х прошлого века на Новой Земле. Для понимания: Новая Земля — это те крайние крайности, где вообще никто не живёт, и эти земли непригодны не только для жизни и оленеводства, но и для самых экстремальных людей на свете, как саамы и эскимосы. Край земли. Без преувеличения!Но в СССР была такая вещь, как валютная выручка, и кроме нефти государство зарабатывало и на лесе, газе, минералах и, как ни странно сейчас это звучит, пушнине. А пушнина — это шкурки зверьков, как-то: соболь, колонок, чернобурые лисы, горностаи и песцы, нерпы, каланы и т. п. зверики пушные.Вот именно за песцами и отправили пару охотников в эту затерянную и неприглядную местность двух охотников. Забросили их с припасом на многие месяцы, и планировалось, что в середине их пребывания, их ещё раз посетит "большая земля".Забросили. Мужики опытные, как раньше говорили "тёртые", всё умеют, всё смогут, всё сдюжат. Да и мало того, что далеко, но и топлива там нет, леса нет, есть только плавник, т.е. только то, что вынесет море, лес не растёт же на Новой Земле. Сложно там всё. Север другого не приемлет...Рация была, но, понятное дело, выход в эфир нечасто, т.к. генератора и прочих "солнечных батарей" не было и в помине.Вначале всё нормально, раз в неделю и связь, и то, сё, но потом связь прервалась. Конечно, проблема, люди же оторваны от мира, да и ответственность тогда за жизни людей была не то что сейчас. Но и полететь туда тоже не близкий край — то пурга, то метель, сложно. Огромная проблема, не буду преуменьшать.Забросили туда охотников, дали им всё, что надо, приманку, понятно, сами настреляете (чтобы подтухла чутка) для песца самое оно, капканы готовы, мелкашки тоже.Но пропали же люди, не отвечают, решили лететь выяснить.Когда прилетели, нашли избушку охотников и нашли дневник. Из описания дневника:«Напарник умер, похоронил его в снегу, закопал, чтобы не поел зверь».«Просыпаюсь, он сидит за столом, страшно, непонятно, отнёс, похоронил, закопал в снег».«Опять просыпаюсь, а он сидит на лавке!!! Как так, непонятно, что делать, не знаю, мёртвый....!!» Захоронил.В дневнике это продолжается много раз.А нашли их сидящими друг напротив друга и смотрящими друг другу прямо в глаза. Один с одной стороны стола, другой с другой. Оба замёрзшие, как живые...Конечно же, разбирательство, кто что, что делать. В итоге комиссия по разбору решила: первый охотник, похоронив второго, впал в бессознательное состояние и, ложась спать, в сомнамбулическом состоянии шёл и выкапывал его, принося обратно в дом. Видно, скучал по напарнику, связчику, как ещё говорят про друга, что идёт с тобой в трудный и тяжёлый путь. Утром, просыпаясь, очнувшись, находя его в избушке, относил назад, закапывал в снег. В итоге, сойдя с ума, замёрз, пытаясь понять происходящее с ним и пытаясь общаться с умершим напарником.Описываю это без мелких подробностей, просто передаю суть рассказа.

Ключевые слова: Новая Земля Север охотники связь авторская история

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