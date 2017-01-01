Праздник для падших. Часть 1

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:14

Марк Крам Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:13 by

– Джимми! Джимми! Давай, приятель, нам пора идти, а то опоздаем!Джордж внезапно ворвался в комнату, словно на поле сражения, и сразу же, как подобает истинному полководцу, принялся громко отдавать приказы. Его брат собирал в рюкзак самые необходимые вещи, которые могли бы пригодиться в домике дядюшки Отиса. Он игнорировал все энергичные выкрики Джорджа, не потому что хотел разозлить или обидеть, а просто потому, что, как обычно, задумался над одной из своих фантазий, которые часто посещали его неуемную голову; особенно в моменты, когда он был обременен какой-либо скучной работой, в которой главное место занимали руки, а не мозги. Поэтому он так часто мечтал. Джимми посещали необыкновенные мысли, иногда слишком трудные для его возраста, он не понимал значения некоторых вещей и спрашивал у родителей, которые с неохотой, но все же отвечали.– Джимми! Ты опять витаешь в облаках, – с досадой воскликнул Джордж, стоя за спиной брата.– Что ты сказал? – отстранено спросил мальчик.Застегнув молнию на рюкзаке, он закинул его на спину и повернулся к Джорджу, который продолжал буравить его недовольным взглядом.– Я говорю, нам пора, – снова повторил он.– Зачем нам ехать к дяде Отису? – вдруг выпалил Джимми. – Мы ведь с ним не знакомы.– Потому что родители слишком заняты, а проводить летние каникулы в городе мы не можем, – спокойно объяснил брат.– Почему не можем?– Потому. Не спорь со мной.– Но ведь дядя Отис нам даже не родной.– Он будет нам как родной, пока родители не приедут за нами.Было видно, что такой ответ все-таки Джимми не устраивал. Он часто не видел маму и папу из-за их долгих отъездов по важным и неотложным делам - так они объясняли свои внезапные исчезновения сыну, когда поздно ночью возвращались в ненормальном виде. Громко смеясь, они будили мальчика, и он сонный спрыгивал с кровати, мчался на первый этаж, чтобы выяснить причину их веселья и, в некоторой степени, порадоваться вместе с ними. Бывали случаи не менее странные, когда мистер и миссис Найп приходили домой в полумертвом состоянии, едва способные шевелить конечностями, чтобы доползти до ближайшего дивана и уснуть.Джордж, которому только в этом году стукнуло двенадцать, чувствовал сильную ответственность по отношению к младшему брату. Он во всем старался оградить его от опасностей внешнего мира, который только и ждал, когда малыш Джимми по неосторожности соприкоснется с его мерзкими нравами, чтобы забрать к себе навсегда; чтобы превратить его из невинного дитя в алчущего монстра.Джордж подошел к брату и надел ему на голову бейсболку, а затем шутливо дернул козырек бейсболки, опуская на глаза. Джимми слабо улыбнулся.– Слышишь? Никогда не опускай руки, чтобы ни случилось, все будет нормально, – сказал Джордж, дружелюбно кладя руку на плечо брата. – К тому же, я думаю, что это не такая уж и плохая идея - съездить к дяде Отису.– Мы ничего про него не знаем... – начал было Джимми.– Знаю, – перебил его Джордж и тихо добавил: – Всяко лучше, чем здесь.Дождь размыл дороги, создавая для водителей новые препятствия. Низкое пасмурное небо в сочетании с тягучей, липкой грязью, холодом и страшным ливнем навевали на мысль, что бразды правления незаконно перешли в руки депрессивной осени. Первый день июня, вместо ожидаемой солнечной поры жизни и игривого настроения, открывал безнадежную картину разбитой и постепенно увядающей реальности. Словно мечты, терзания и душевные раны покинутого всеми подростка обнажились, дали волю выплеснуться наружу.– Пап? – нарушил убаюкивающую тишину Джимми, сидевший на заднем кожаном сидении старого, потрепанного временем, внедорожника. Радио не работало, наверное, с тех самых пор, как мистер Найп впервые сел за руль. – Пап?Мистер Найп не был сосредоточен на дороге. На его бледном, измученном, щетинистом лице прослеживалось нечто неопределенное; он и сам толком не понимал, что это. Злость? Или радость? А может, отрицание, но если так, то отрицание чего? Так бывает, последствия викодина, принятого накануне вечером, смешанного ко всему прочему с высокой дозой алкоголя.Он спокойно управлялся с рулем одной рукой, а в другой держал банку недопитого пива, которое пару минут назад щедро расплескал, когда они проезжали по ухабам. Капли дождя монотонно били по крыше и капоту, стекали по стеклам, словно слезы, каждую из которых Джордж ловил и безмолвно провожал грустным взглядом.– Пап?! – не унимался ребенок.– Ну, чего тебе?! – недовольно буркнул отец.Он медленно повернул руль, сворачивая с шоссе на узкую и влажную тропу. Впереди, как предвестие беды, показались ямы и колдобины; мистер Найп грубо выругался, сбавляя скорость.– Долго еще ехать? – устало заскулил мальчик.– Ты спрашивал меня об этом пять минут назад! Потерпи еще не много.– Пап? – с задней кабины снова донесся тихий, жалобный голосок.– Что?! Джимми, я сейчас занят! Этот чертов дождь никогда не закончится! Проклятье!– Пап?!– Ну, что?!– А что такое смерть? – внезапно задал вопрос Джимми.– Смерть? – переспросил отец, смягчаясь в голосе. – С чего такие вопросы, сынок?– Не знаю, мне просто интересно, – равнодушно ответил мальчик.– Смерть – это место, Джимми, куда уходят все плохие люди после жизни, – пояснил отец.Джордж оторвался от окна, прислушиваясь.– Пап? – вновь отозвался мальчик.– Да, Джимми.– А я плохой? Я тоже умру?– Да, сынок. Все люди плохие и потому все, рано или поздно, умрут.– И ты тоже?Отец громко рассмеялся.– Да, Джимми, и я тоже! – сквозь хохот заключил он.– А как выглядит это место – смерть?– Ну, хватит, – попытался прервать их беседу Джордж, но мистер Найп и не думал прекращать.– Это место напоминает карнавал. Ты же любишь карнавал Джимми, верно?– Папа, не надо, пожалуйста, – просил Джордж.Он не хотел, чтобы Джимми испугался, но еще больше противился позиции отца, по мнению коего, смысл жизни заключался исключительно в удовольствиях, и неважно, какими способами это будет вызвано – мескалин или кокаин – чем угодно, лишь бы подольше продлить сказочные наслаждения.– Там ужасно весело, – как ни в чем не бывало продолжал мистер Найп. – Ночью горят огни, но они не согревают от холода, который сковывает все твое тело; там всегда ночь, мертвые не видят света, потому что свет ослепляет их глаза, как когда ты очень долго смотришь прямо на солнце. Понимаешь меня, Джимми?– Кажется, понимаю. Ты был там? – с любопытством поинтересовался мальчик.– Я много раз бывал в тех местах и видел огни, – губы отца расплылись в странной улыбке. – Мое любимое – это колесо обозрения, с него открывается такой чудесный пейзаж. А служители карнавала – это ангелы, я беседовал с некоторыми из них, Джимми. Знаешь, что они мне говорили?– Что, папа? Что они тебе говорили?– Они говорили о тебе, Джимми. Они хотят, чтобы ты пришел к ним. Они давно тебя ждут. Ты тоже вместе со мной смог бы прокатиться на колесе обозрения, увидеть все своими глазами! Эти яркие огни, смех и звуки цирка... Я никогда не был в цирке, но знаю, как звучит мелодия.– Это не правда! – закричал Джордж. – Не слушай его, папа просто хочет тебя напугать.– Нет, зачем папе это нужно? – удивился Джимми.– Да, Джордж, зачем мне это нужно? – спросил мистер Найп, поворачиваясь к ребятам.Его широко открытые красные глаза уставились на Джорджа, но мальчик молчал.Машина припарковалась рядом с дубовым деревом, а точнее, чуть не въехала в него. Неподалеку был расположен двухэтажный дом, выполненный в английском стиле, из облицовочного кирпича коричневого оттенка, одну из стен обвивал густой плющ. Сверху дом покрывала высокая остроконечная крыша со множеством скатов и фронтов, и большими кирпичными трубами.На деревянной веранде уже стоял пожилой мужчина в неброском костюме. В руке он держал зонтик, которым прикрывался от дождя. Голову украшал цилиндр, из под которого пробивались черные волосы с легкой сединой; густая борода хорошо ухожена. Он спустился по лестнице и неторопливым шагом направился к внедорожнику.Джимми выскочил первый, затем выполз мистер Найп. Прождав пару секунд, за ними последовал Джордж, которого всю дорогу не покидало дурное предчувствие, но он решил, что это рассказ отца так подействовал на него, и больше к этому не возвращался.– Томас, ты опоздал. Я ждал вас около часа. Уже забеспокоился, думал что-то стряслось, – первым заговорил подошедший мужчина. Голос у него был хриплый, не громкий, но крепкий.– Да, да, – рассеяно пробурчал в ответ мистер Найп, пожимая своей сухой костлявой ладонью руку дядюшки Отиса.Сравнивая их обоих, можно было предположить, что Отис Уидмор еще в самом расцвете сил, чего нельзя было упомянуть о мистере Найпе – ходячем живом скелете.– Возникли некоторые трудности на дороге, – выдавил он из себя фразу.Взгляд дяди опустился на Джимми, который недоверчиво на него смотрел, как маленький мышонок на зловещего великана.– А ты, должно быть, Джимми, – сказал он.Добродушные синие глаза мистера Уидмора были ласково устремлены на мальчика. Неожиданно дядюшка Отис показался ему самым родным человеком во вселенной. Ему захотелось его обнять, что, собственно, ребенок и сделал, не способный противиться отчаянному порыву. Мужчина рассмеялся, не ожидавший такой реакции от мальчишки и осторожно обнял в ответ правой рукой.– Джимми! – строго прикрикнул отец.– Все в порядке, Томас, – прервал его мистер Уидмер. – Полагаю, вы устали, пока добирались сюда...– Присмотришь за детьми?– Разве ты не останешься передохнуть? Посидим немного, поговорим за кружечкой горячего чая или чего-нибудь покрепче, а вечером поедешь.– Думаю, Маргарет не одобрит. Все будет нормально, главное, отведи детей в дом, накорми, и... что там еще нужно... – он задумчиво замолчал, засмотревшись на небо объятое сумерками.– Ты уверен? – спросил дядя Отис.– Да, мне еще нужно кое-что сделать.На миг Мистер Найп опустил слабую руку на плечо младшего сына, сжимая так крепко, словно держался за нее в последний раз; развернулся к машине, рядом с которой скромно держался Джордж, по-отцовски небрежно взлохматил его кудрявые волосы, выдавливая из себя улыбку, а после быстро сел в машину, завел двигатель и уехал.Дядя Отис с детьми поспешили в дом, чтобы укрыться от дождя, перерастающего в жестокую бурю, нескончаемую, будто бы насланную по чьей-то невиданной прихоти.

Ключевые слова: Дети карнавал злые духи авторская история

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