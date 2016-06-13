Не надо совершать плохие поступки

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ратник Просмотров: 202 Комментарии: 2 -2 Сегодня, 13:56 by

Джимми, спортсмен, бодибилдер, 23 года. Готовился к соревнованиям вместе с друзьями, Беном и Майком. Они были почти ровесники, Бену было 25, а Майку - 24 года. Джимми был не из богатой семьи, отец работал водителем автобуса, а мама продавцом в супермаркете. Жили они в маленьком городке, окончив школу Джимми уехал учится в другой город. Учился он хорошо, в институте физической культуры. И для подтверждения своих навыков решил добиться успеха в культуризме. Вот и готовился к соревнованиям, за победу должны были дать диплом и некоторую сумму денег. Но Джимми хотел больше сам диплом.Один раз в качалке ребята делились новостями, и кто- то рассказал, что Мартин, начинающий спортсмен из столицы, тоже приедет на соревнования, вроде как хочет собрать все награды по стране, а затем и по миру. Джимми испугался, что не выиграет, ведь это его первое соревнование. А диплом очень хотелось. До окончанию института оставалось всего полтора года, а за это время в стране пока не намечалось других соревнований. Джимми, немного подумав, пришел к выводу, что он должен добиться победы любой ценой. Тем более, ему обещали, что при получении диплома соревнований, после окончании института, его устроят тренером в неплохой спортивный зал.До дня соревнований оставалось чуть больше двух недель. Чем только не думал он улучшить свои показатели, выход один - химические препараты. Но как?! Ведь перед соревнованиями будут проверки! Джимми ночами искал в интернете варианты. После недели поисков он нашел сайт, там предлагали препарат и очень подробно описывалось, почему его не обнаружат никакие тесты. Так как Джимми был знаком с принципами действия таких препаратов, а также способами их обнаружения, в теории учили, характеристика с сайта его убедила. Правда, никаких отзывов и вообще любой другой информации в интернете не было, но на сайте ведь было написано, что средство новое. Даже был сервис, дозировка и показания к употреблению при личном посещении представителя!"Значит, профи," - подумал Джимми.Правда, у него промелькнула мысль, может, и не надо это делать? Но уж очень он хотел добиться высот, и плюс еще эта столичная заезда! Нет, всё решено. Джимми набрал указанный номер. Странно, но гудков, как это обычный бывает, не было. Но ответили сразу, и он перестал думать об отсутствии гудков. Завтра должны были привезти домой, вечером.Ребята заметили, что Джимми был задумчивый, на что он отшутился. После тренировки он спешил домой, но весь день его мучили сомнения, словно его что- то пыталось предостеречь. Джимми посмотрел на часы, до полуночи оставалось пять минут. Ему хотелось спать."И почему в полночь?" - подумал Джимми.Но тут зазвонил дверной звонок. Он вскочил и почти побежал к двери, странно, но усталости как и не было. Джимми открыл дверь, на лестничной площадке стоял парень в форме доставки. После нескольких формальностей курьер попросил Джимми поставить свою подпись. Он обратил внимание, что это не просто бланк, а почти договор - много листов и шрифт какой- то странный, старинный, что ли. Джимми отметил странность шрифта, на что курьер отшутился, что их организация самая древняя и ведет свою историю она от начала веков и даже раньше. Курьер передал посылку, сказал, что инструкция внутри и ей нужно строго следовать. Также курьер добавил, что представитель от организации придет к Джимми на последний день принятия средства, и ушел. Причем ушел так, будто и не ушел вовсе, а испарился.Джимми начал прием таблеток, и вправду, сначала он чувствовал себя лучше, чем обычно. Даже большие веса сразу взял. Ребята удивились, выразили ему своё волнение по поводу того, что не стал ли он чего употреблять. Но Джимми, конечно же, соврал! Но позже ему начало становится хуже. В начале второй недели он вообще слёг. Была слабость, постоянно хотелось пить, есть, причем без разницы что, Джимми бросил диету, ел, как за двоих. В итоге он не выдержал и позвонил в скорую помощь. Ему ответили быстро, даже гудка не прошло. Приехал доктор, один. Но Джимми не стал спрашивать, где вся бригада, ему было не до этого. Доктор осмотрел пациента и выдал какие-то пилюли, сказал принимать во время приема пищи . Джимми расписался в бумажке, подтверждающей, что доктор посетил пациента, и ему показалось, что шрифт бланка он уже где-то видел. Потом он просто уснул.Было плохо: то жарко, то холодно, живот почему-то стал больше, но Джимми думал, что это из- за отсутствия диеты. На следующий день Джимми почудилось будто в его животе что-то еле-еле шевелится. Он снова вызвал скорую, и снова оперативно приехал доктор, и снова один. Он пощупал живот, прослушал его, словно Джимми ждал ребенка. Сказал, что все отлично, процесс идет хорошо, и как-то странно улыбнулся. Снова сунул бумажку, выписал пилюли и уехал. А Джимми обессилел совсем. Он просто лежал, даже не ел, кстати, за последнее время он совсем потерял форму и стал немного толще.От Бена пришло смс, в котором было написано, что он и Майк не понимают, почему Джимми решил уехать к родителям в такой момент и даже не сказал лично об этом друзьям. Бен также написал, что они ждут его возвращения и если вдруг нужна помощь, то его друзья всегда готовы. Джимми был удивлен, он не понимал, что происходит. И тут он вспомнил, что он проспал один прием таблеток. Он решил пойти принять лекарство и после позвонить Бену. Джимми еле-еле поднялся с кровати, его шатало. Он побрел на кухню, очень хотелось пить. Налил воды, выпил половину стакана и почувствовал, что из живота постепенно нарастает боль. Джимми схватился за живот и резко согнулся пополам. Внутри как будто резало, как будто возилось что-то. Он вскрикнул и упал на колени, затем его вырвало, причем непонятно чем. Какие-то сильно воняющие ошметки. Джимми на четвереньках пополз к столу, за таблетками."После них легче, после них легче," - вертелось в голове. Боль не проходила, наконец он съел таблетку и почти сразу стало легче. Он заснул на полу. Через некоторое время проснулся, снова съел таблеток. Набрал воды, забрал таблетки и пошел в комнату. Снова уснул. Настали последние стуки курса. Джимми лежал в кровати не вставая, тяжело дышал. Он очень изменился. Сильно потерял в весе, глаза запали, бледный, сил практически не было, и вздутый неестественно живот. Он лежал в бреду, у него был жар. Джимми стало тяжело дышать, и он проснулся, еле открыв глаза. Он лежал некоторое время и смотрел в потолок. Очень тяжело получалось вдохнуть, до него дошло, что ему что-то мешает в горле и он не может закрыть рот, а горло и лицо словно онемели. Он приподнял голову, и его охватил ужас.Джимми наблюдал как из него, из его рта, выползает какой-то червяк. Он не знал, что делать. Оно почувствовало, что Джимми смотрит и поднесло к его лицу свою голову, без глаз. Джимми замер от страха, а тварь раскрыла появившуюся словно ниоткуда пасть с множеством мелких зубов. Но тут кто-то что-то сказал на непонятном языке, и тварь откинулась назад и окончательно выползла из Джимми. Он перевернулся на край кровати, и его вырвало.- Не бойся, Джимми, ничего страшного, - сказал кто-то в ночной темноте комнаты, после того как поймал червяка и посадил в большую сумку, типа саквояжа. - Хорошую особь получилось в тебе вырастить. Спасибо, - продолжил незнакомец.- Кто ты? Что тебе нужно? - прохрипел Джимми.- Это не важно, и уже ничего не нужно, - не скрывая радости в голосе сказал незнакомец. - Если захочешь еще обман затеять, то наша организация к твоим услугам! Ну или еще какую-нибудь гадость, то мы с тобой.- Подождите, вы что, вырастили эту... - он закашлялся.- Да, да. Вырастили в тебе. А хочешь узнать для чего? -поинтересовался незнакомец.- И для чего же? - спросил Джимми.- Твой противник, Мартин, сделал плохой поступок, и этот милый зверек будет его есть. Так, что у тебя есть шансы стать звездой, когда восстановишься, конечно. Но самое главное - это не делать плохих поступков, а то я снова к тебе поднимусь. Нашей организации нужны такие, неисправимые темные души, - незнакомец рассмеялся, шагнул на подоконник и пропал в проеме окна...

Ключевые слова: Спорт соревнования победа авторская история

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