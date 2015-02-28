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Заброшки


Заброшки

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

- Ба!
- А?
- А можно я в тот дом соседний пойду?
- Ну иди, через огород вон, только там крапива.
- А можно я зайду, как все нормальные люди, - через дверь? Если есть такая возможность. Ты же говорила, что у деда ключи есть.
- Так его ждать надо. Не то жди тогда.

***
Так я полезла в давно забытый людьми дом, начиная снова свой урбантрип во время небольшого отпуска в августе 2018-го.

Многие знают об огромном количестве моих хобби и о сталкерстве в том числе. Да, мне нравится посещать заброшенные места, узнавать их историю, погружаться в ту атмосферу, которая когда-то была "живой", но с каких-то пор время в ней навсегда застыло.

В марте 2018 я сползала в старую школу, которую собираются сносить, насмотрелась на старые парты с откидными крышками, на поделки детей, журналы, мозаику с Лениным, а вот летом меня понесло в жилые дома. Интересно, да и... атмосфера там другая.

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

А почему я вспомнила об этом только зимой? Да некогда что-то было, работа, потом проблемы, все закрутилось-завертелось, и я забыла. Но сегодня с утра (20 декабря я должна была удалять зуб, но не срослось) с треском рухнули мои грандиозные планы, и я внезапно осталась дома без всяких планов и непониманием, чем же тогда сегодня заняться. Вот и вспомнила...

***

Так вот, опосля, дождавшись деда и получив доступ в старый дом (нет, конечно, можно было огородами, но если есть возможность нормально зайти - зайдем нормально), с трепетом вошла в поросший малиной двор. Малины там разрослось, у-у-у. И сорт интересный. Честно говоря, я желтой ни разу не видела, попробовала - вкусно!

Потом огляделась, смотрю - на стенке старые школьные транспортиры. Дед поймал мой взгляд:
- А бабулька эта, которая тут жила, уборщицей в школе работала, так таскала к себе что-нибудь. Надо ей иль не надо - все равно брала. Других жильцов не помню уже.
- Умерла, да?
- Да давно, и сыновья тоже - алкоголики были. Мы вон это, в огороде-то картошку садим, хотели и дом выкупить, да где там...
- Добротный дом, - говорю я, двигаясь вперед. - Жалко, что такой сгнивает. Строили вот люди, строили с какими-нибудь надеждами, а теперь ни людей, ни надежд.
- Ну что теперь сделаешь. Ты там это, в сарай не ходи, обвалится еще на голову.
- Да нужен мне этот сарай, деда. Я аккуратно.

Прошла в сенцы, где грудой лежал всякий хлам, два стареньких телевизора, а сверху на проволоке качались прищепки, как будто недавно белье сняли...

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

На крылечке в углу огромная старинная рама, зеркала внутри уж нет, - даже и меня выше. Может, еще и царского времени рама, может, 20-е года примерно. Плюс-минус... Такое бы прочистить, обработать - ведь сколько тут стоит - и ничего с ней, с этой рамой, не сделалось. А сколько людей туда смотрелось, сколько туда девок красовалось, пока зеркало там было?

Зашла в дом. Пусто, тихо, бардака нет, будто просто съехали и недавно. Стоит большая печь, печь-голландка, сервант, пара стульев, кое-какая утварь. Бродишь как в музее, смотришь и складываешь у себя в уме тот быт, который раньше вели здесь люди.

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

Смотрела на печь и вспоминала, как лежала на печке с прадедушкой. Три года мне было, а помню его еще живым. Радуюсь, что не забылось, не стерлось из памяти. Помню, как у них с прабабушкой в доме тоже еще и голландка была, как мы с прадедушкой играли в прятки.

- Вот сейчас я кого-то поймаю! - хохотал прадедушка, прячась за печкой.

А я, радостно визжа и топая своими ножками, неслась к печи, прячась за шторкой, где стоял старенький рукомойник, и свято верила, что фиг меня здесь найдут - я же ма-а-а-а-аленькая!

Вырываясь из воспоминаний, начала осматривать сервант или буфет (как же там правильно будет...), и как только мой взгляд коснулся ручки от дверцы, я опять утонула в воспоминаниях.

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

- Ба! А чего это клубника в варенье с листьями у тебя?
- Дак а то ж раньше убирала, а сейчас пальцы не те, - отвечала прабабушка, копаясь в серванте, который был похож на тот, что в покинутом доме.
- Ну ладно, - выливая себе сразу половину банки, сказала я. - Так тоже вкусно, я клубнику обожаю. Хоть какую!

Одно воспоминание сменилось другим. И вот уже меня перенесло в тот трагичный день, когда прабабушки Кати не стало. Ее готовили в другой комнате, клали в гроб, а я с другими сидела на кухне и смотрела на тот сервант, на ручку, на отражение, а потом сервант завесили.

- Чтоб душа не потерялась. А то заблудится, - заверила одна бабуля со свечкой.

Я молча согласилась. А что тут возразить? Спросить? Нечего.

Отблеск ручки вернул меня в реальность. Этот сервант не занавешен, там нет варенья с клубникой... Там ничего нет, и ничего не отражается, кроме воспоминаний. Или, может, это я так вижу - только своё.

Прошлась в другую комнату, посмотрела старые газетенки с рецептами засолки, да и всяких разных новостей. Пыльная посуда, которую никто уже не возьмет, никто не воспользуется.

Побродила еще немного, вернулась. Постояла у ворот, задумчиво глядя на красную звездочку вверху. Представила, как тогда, в в 1941, под женский вой, уходил боец, а потом под слезы счастья пришел в 1945, может, как мой прадед, - в 1947... Как с каждым годом тяжелее ходилось на встречи ветеранов, на парады, где стариков с гвоздиками и медалями становилось все меньше. Время не щадит никого. И ничего. Но прикасаться к прошлому любопытно, трепетно и приятно. Все забыли, а ты помнишь.

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

***

- Ну чего, сходила? Выложишь куда опять?
- Да, ба. Выложу.
- Ну выкладывай. Про школу вон, интересно сделала. Хоть где-то про нее останется.
- Так пока стоит, - говорю. - Если у нас перед сносом обещают новое строить, то этого сноса не будет, либо будет, но через эвона сколько лет, либо пока не купит землю олигарх какой-нибудь. Вон же, завод купил, сдал на металлолом в короткие сроки, а теперь пустырь. Хотя в школе-то что сдавать? Какая в том выгода? Так что простоит еще. Да и ее проще отремонтировать, раньше на века делали.
- Да в следующий год снесут, приедешь летом или когда, а не будет. Вот сорок лет в ней проработала, в школе этой, - со вздохом говорит бабушка.
- Да что-то сомневаюсь я. Ну, посмотрим. Жалко, конечно. Я это, гулять пошла.
- А чего не поела?!
- Не хочу.
- Как это - "не хочу"? Я для кого готовлю? Ты ведь сама голубцы просила, ведь надо было, а сама один съела!
- Да, блин, ба. Приду - съем. Не все, правда, но съем. А молоко когда привезут?
- Завтра привезут. Сметаны, может, еще взять?
- Да, а ты оладьи завтра сделаешь?
- Голубцы доешь сначала!
- Да съем я! А что ты деду вот не говоришь это, как будто я в доме все съесть должна одна, я же в поезд не влезу потом! Помидоры ешь, огурцы ешь, а там их целая теплица! Ну ба...
- Да ладно, иди уже, - махнула рукой бабушка, включая телевизор. - Куда пойдешь-то? На пруд?
- Я же не рыбачить, чего мне там без удочки делать, я по улочкам просто пройдусь. Да я недолго, - протараторила я, косясь на кухню. - Все, я ушла! Пока!

Посмеялась, вылетела во двор, все-таки ухватив из коробки один помидор, жуя на ходу. Бабушка бы увидела, ух, вставила бы по первое число!

***

Прогулка была небольшая, тоже интересовали забытые дома, которых становится больше - умирает последний владелец, переезжают, забрасывают - много причин... И вот они, дома, стоят и смотрят на тебя пустыми глазницами старых окон.

Старые, покосившиеся, разной отделки, большие и маленькие. С просевшими завалинками, на которых, наверное, все семейство летними вечерами собиралось, либо бабушки с палочками уставшими глазами смотрели на прохожих. Внутрь уже не полезла, так... офотографировала снаружи - хоть и сталкерство - это все равно, в своем роде, взлом, но хоть дома и заброшенные - вламываться я не люблю.

Проходила мимо сгоревшей коммуналки: там когда-то жили в молодости мои бабушка с дедушкой. А теперь там никого.

Потом прошла еще пару улочек, но уже не фотографировала, просто вспоминала своё детство здесь: как гоняли на речку, бегали с девочками, распугивали коз, как я дразнила коров и бегала от них в подъезд - коррида по-деревенски. Весело было, хоть и прилетало мне частенько за мои развлечения, хе.

Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана
Заброшенный быт опустевших домов поселка Сарана

А за моими воспоминаниями как-то незаметно и уже вечер на пятки наступил. Домой бы пора... Дошла до моста, погипнотизировала речку, попутно прикидывая, а не порыбачить ли тут... или нет - лучше там. Или там... Или не... Или да. Ай ладно, на свое старое место пойду, тут все пялиться будут, а я не люблю, когда на меня пялятся. Опять начнется: "Чо, клюет?", "А на что рыбачишь?", "А я другое место знаю, но тебе не скажу!", "Ой, девушка, у вас такие зеленыЙ глаза, прямо болото, в них можно утону-у-уть!". Тьфу, блин. Точно на свое место пойду. В двухметровую крапиву никто не сунется, в мою тихую любимую заводь с ужами и шмелями, муха-ха! И не скажу, где окуней наловила! Не скажу-у-у. А пойду прям завтра. Сначала бабушкины оладьи доем...

***

Извините за писанину, но не люблю я кратко излагать, люблю душу вкладывать. За сим откланиваюсь, фотки опубликовала, описание накатала, - всё. Спасибо за внимание!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:51
Сегодня, 07:51 by LynxПросмотров: 8Комментарии: 1
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Ключевые слова: Быт заброшка покинутые дома поселок авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 07:54
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1299|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 347
Хорошая история, интересная. Прям погружаешься, когда читаешь. И фотографии такие качественные, красивые. Люблю на заброшенные дома смотреть: как ты и сказала - будто всё застыло в один момент. И бабушку свою я узнала в рассказе - всё нужно скормить именно МНЕ!

Плюс поставила, но мне показалось, что история немного с художественной ноткой. Неужели ты так разговариваешь "эвона сколько", "опосля"?
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
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