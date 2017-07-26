Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Искитим. Заброшенный мраморный карьер

Как-то осенним днём решили мы в очередной раз скататься в мраморный карьер под Искитимом.
Искитим это город примерно в 25км от Новосибирска. Про него я однажды рассказывал в фотоотчёте про заброшенный завод.

Вообще на мраморный карьер мы ездим довольно часто. Но я не всегда там снимаю, ибо это и так весьма популярное место, фотографий которого в сети предостаточно.

Сам карьер с каждым годом все сильнее и сильнее зарастает деревьями. И это немного огорчает, раньше тут было гораздо красивее.

01.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

02. Чтобы попасть на мрамор, нужно выйти на станции и ещё минут 20 топать по окраинам Искитима.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

03. По пути попадается несколько действующих карьеров.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

04. Вокруг карьеров носятся большие самосвалы (скорее всего БелАЗы).
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

05.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

06.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

07. Вот мы и пришли, карьер уже почти зарос…
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

08. Видно следы от циркулярной пилы.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

09. Плиты в масштабе с людьми.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

10. Мраморный карьер перестали разрабатывать в начале 80-х. Почему - никто точно не знает…
Искитим. Заброшенный мраморный карьер

11.
Искитим. Заброшенный мраморный карьер



Автор: motors.
Источник.
Сегодня, 08:30 by ЛетягаПросмотров: 50Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Новосибирск карьер мрамор плиты заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (285|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 402
Знаю, что рядом есть такое, но ни разу, к своему стыду, там не была.
Спасибо за информацию!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:46
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9551|-4)
Публикаций: 406
Комментариев: 7 013
Цитата: Крокозябла
Знаю, что рядом есть такое,

Задание на лето: сходить, отфотографировать, опубликавать!
Плиты - максимально подробно.
Эх, погулять бы там...
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (285|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 402
Искитим и его окрестности вообще места исторически довольно интересные... Постараюсь задание выполнить!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 984
Хреново когда всё в таком состоянии заброшенном.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#5 написал: Qusto
Сегодня, 10:07
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (578|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 077
Плюсую, интересное место, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.