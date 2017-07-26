Искитим. Заброшенный мраморный карьер

Летяга Просмотров: 50 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 08:30 by

Как-то осенним днём решили мы в очередной раз скататься в мраморный карьер под Искитимом.Искитим это город примерно в 25км от Новосибирска. Про него я однажды рассказывал в фотоотчёте про заброшенный завод.Вообще на мраморный карьер мы ездим довольно часто. Но я не всегда там снимаю, ибо это и так весьма популярное место, фотографий которого в сети предостаточно.Сам карьер с каждым годом все сильнее и сильнее зарастает деревьями. И это немного огорчает, раньше тут было гораздо красивее.01.02. Чтобы попасть на мрамор, нужно выйти на станции и ещё минут 20 топать по окраинам Искитима.03. По пути попадается несколько действующих карьеров.04. Вокруг карьеров носятся большие самосвалы (скорее всего БелАЗы).05.06.07. Вот мы и пришли, карьер уже почти зарос…08. Видно следы от циркулярной пилы.09. Плиты в масштабе с людьми.10. Мраморный карьер перестали разрабатывать в начале 80-х. Почему - никто точно не знает…11.Автор: motors.

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