Искитим. Заброшенный мраморный карьер

Искитим. Заброшенный мраморный карьерКак-то осенним днём решили мы в очередной раз скататься в мраморный карьер под Искитимом.
Искитим это город примерно в 25км от Новосибирска. Про него я однажды рассказывал в фотоотчёте про заброшенный завод.
Вообще на мраморный карьер мы ездим довольно часто. Но я не всегда там снимаю, ибо это и так весьма популярное место, фотографий которого в сети предостаточно.
Сам карьер с каждым годом все сильнее и сильнее зарастает деревьями. И это немного огорчает, раньше тут было гораздо красивее.
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02. Чтобы попасть на мрамор, нужно выйти на станции и ещё минут 20 топать по окраинам Искитима.
03. По пути попадается несколько действующих карьеров.
04. Вокруг карьеров носятся большие самосвалы (скорее всего БелАЗы).
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07. Вот мы и пришли, карьер уже почти зарос…
08. Видно следы от циркулярной пилы.
09. Плиты в масштабе с людьми.
10. Мраморный карьер перестали разрабатывать в начале 80-х. Почему - никто точно не знает…
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Автор: motors.
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Сегодня, 08:30 by ЛетягаПросмотров: 50Комментарии: 5
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