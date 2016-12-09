Иллюстратор тёмной реальности Mattias Snygg

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:03 by

Mattias Snygg - талантливый художник-иллюстратор из Швеции. Его работы очень необычны и разнообразны. У художника есть свой собственный стиль и узнаваемый почерк. В основном занимается фрилансом, то есть создаёт иллюстрации на заказ. Заказчиков у него немало. Его талант востребован везде, где требуется графическая работа - книги, журналы, реклама и так далее.Как вы можете убедиться из подборки работ художника далее, тематика и направленность его творчества довольно разнообразна. Однако большая часть относится именно к, так называемой, тёмной реальности. Здесь можно встретить и классическое фэнтези, и сюрреализм, и психоделику. Одного у этого иллюстратора не отнять - все его работы очень талантливы и изобретательны. В каждой работе он пытается выявить такие стороны своего воображения, которые могут удивить зрителя. Чудовища, монстры, диковинные создания настолько не похожи на всё то, что вы могли видеть раньше, что создают собственный мир, полностью уникальный и неповторимый. В этом и есть прелесть искусства шведского художника. Mattias Snygg создаёт то, чего раньше не было. Он придумывает новые образы и это всегда цепляет зрителя, заставляет его останавливать взгляд на иллюстрациях и вдохновляться необычными по красоте и насыщенности идеями.

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