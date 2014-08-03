Тичфилдское аббатствоТitchfield abbey являет собой довольно большой фонд заброшенного в Великобритании. Однако заброшенные замки в России и за рубежом имеют совершенно иной статус, выглядят как культурное наследие.
Руины 13 века практически не имеют охраны, есть лишь ворота, которые закрываются на ночь. Как и множество культурных объектов Тичфилдское Аббатство имеет табличку с небольшой исторической справкой и чистую территорию.
Довольно любопытная, в добротном состоянии (для 13 века) крепость, которую иногда используют для костюмированных праздников и исторических мероприятий.
Автор - Iskarka.
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Сегодня, 14:54 by QustoПросмотров: 30Комментарии: 1
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