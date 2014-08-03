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Заброшки


Заброшки

Тичфилдское аббатство

Тitchfield abbey являет собой довольно большой фонд заброшенного в Великобритании. Однако заброшенные замки в России и за рубежом имеют совершенно иной статус, выглядят как культурное наследие.

Руины 13 века практически не имеют охраны, есть лишь ворота, которые закрываются на ночь. Как и множество культурных объектов Тичфилдское Аббатство имеет табличку с небольшой исторической справкой и чистую территорию.

Довольно любопытная, в добротном состоянии (для 13 века) крепость, которую иногда используют для костюмированных праздников и исторических мероприятий.

Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство
Тичфилдское аббатство

Автор - Iskarka.
Источник.
Сегодня, 14:54 by QustoПросмотров: 30Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Замок аббатство руины

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 16:26
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Публикаций: 596
Комментариев: 7 586
Ни битого кирпича, ни строительного мусора, ни пустых бутылок с рваными калошами. Ровные, чистенькие зелёные лужайки - как свежая театральная декорация.
Иногда мне кажется, что у некоторых моих соотечественников слишком много свободного времени)) Оно им не надо)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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