Летяга

У меня дома жили кот с кошкой, им уже по 8 лет. И так вышло, что у меня на 31 году жизни открылась аллергия на котов! Врач-аллерголог подтвердил и посоветовал избавиться от источника аллергии. Я сначала пила таблетки, но нельзя же всю жизнь сидеть на них. К тому же они и не всегда помогали, я чихала и ходила с красными глазами. Куда пристроить своих зверей, я не представляла: они немолодые, не такие уж милые, как котята. Я плакала, вспоминая, как спасла их во дворе съёмной квартиры от злых детей, как тайком от хозяйки принесла их домой, ухаживала, как они помогали мне пережить грустные моменты, как они встречали меня у порога, как мы вместе переехали в собственную квартиру, как уютно они спали у меня в ногах. Разместила объявление в местной группе с просьбой забрать котов, так на меня ушат помоев вылили, каждый третий писал: «Мы в ответе за тех, кого приручили, вообще-то». Доведённая до отчаяния, я шла по улице и плакала. Ко мне подошла какая-то старушка и спросила, что случилось. Я, плача, рассказала ей о проблеме. И тут она говорит: «Нашла из-за чего переживать! Ты ещё одну душу спасёшь», — и погладила меня по лицу. И куда-то быстро ушла, я даже не заметила как. Вернувшись домой и проведя несколько часов в обнимку с котиками, я поняла, что у меня нет признаков аллергии. Я специально не пила таблетки, а признаков аллергии так и не появилось!Прошёл год, я живу со своими зверятами. А недавно у меня под машиной спрятался котёнок с перебитой лапкой. Теперь он третья душа у меня дома. А я верю в чудеса.Автор неизвестен.

