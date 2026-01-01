Подслушано №...

Лет десять назад у меня утонула двоюродная сестра. Искали её около недели, никак не могли найти. Пока её искали, у тёти с дядей дома происходили странные вещи: то картина со стены упала (на гвозде висела), то статуэтка упала с полки. И вот в один день кто-то постучал ключом о железную входную дверь (так дядя научил сестру делать с детства), тётя пошла открывать дверь, а там никого не было. Дядя сказал, что это Вероника пришла, значит, её скоро найдём. Её нашли на следующий день.***Гуляли в юности по заброшенным недостроенным зданиям. И был паренёк-провокатор. Всем говорил: «А спорим, ты не пройдёшь там? Не прыгнешь тут? Не сделаешь это? То?» И многие велись — 14 лет, гормоны, всё дела.И вот он однокласснику общему говорит: «Тут есть комната, в которой ходят призраки двух детей, которых отец зарубил топором в пьяном угаре. Зайди в комнату, постой минуту и выходи». Одноклассник согласился. Времени прошло больше отведённого. За пацаном зашли другие ребята, но парень, как зашёл в ту комнату, так и не заговорил. В итоге школу заканчивал немым.***Живём в Германии, за нашим домом — большая больница. Укладываю сына (4,5 года) спать. Уже и песни спели, и пообнимались... И тут он смотрит в сторону окна и говорит: «Мама, а кто эта девочка?..»— Какая девочка?— Да вот, в углу стоит. Смотрит.Сам пальцем в угол показывает...Я говорю: «Нет тут никого, отвернись к стене».— Есть, вот она тут.У меня волосы на руках от ужаса встали, и все молитвы вспомнила. И тридцати секунд не прошло, как за окном замигали огоньки скорой…***Мне 52 года, недавно звонит мне подруга в пятницу и говорит: «Я через 2 дня умру». Я обалдела, ну, конечно, посмеялась, говорю: «У тебя, моя дорогая, депрессия, не говори ерунду». А она: «Нет, у меня предчувствие, мне так страшно».Как могла, успокоила, а через 2 дня звонит её мама: «Умерла Оксана». Ну вот, что это?.. До сих пор не могу прийти в себя, прошло 2 месяца, а у меня дня не проходит, чтобы я не вспоминала её. Значит, есть всё-таки что-то…***Дочка подруги в очень раннем возрасте часто махала в темное вечернее окно какому-то дяде. Жили они на 7 этаже. Потом дочка очень серьезно заявляла подруге: «Ты моя мама сейчас. А раньше я была твоей мамой». Та умерла очень давно. Однажды подруга стирала в ванной, а дочка из гостиной звала ее посмотреть на рисунок: «Мам, а ты через стены посмотри! Я тебя вижу, ты стираешь красную тряпочку». Подруга стирала тогда красные трусы... Девочка выросла, обычный человек сейчас. Но тогда мы порой холодели от ужаса.Авторы неизвестны.

Ключевые слова: Ужас дети подруга знаки

