Школа магии. Самое страшное

Тяжёлая дверь сорвалась с петель, и из ночного мрака в дом шагнул страшный лохматый громила. Одной рукой согнул ружьё, которое выставил гнусный толстяк-отчим, и прошествовал к остолбеневшему мальчику.

- Ты – волшебник! И я пришёл забрать тебя в Школу магии!

* * *

Они шли по тайной части города, сокрытой от простых людей в другом измерении. Лохматый громила оказался дружелюбным и очень понравился мальчику.

- Перво-наперво, - объяснял Громила, - волшебник должен завести волшебную карточку. Это – главный инструмент мага, в ней – вся волшебная сила! Но в ней же и наша слабость… Беда, если её потеряешь! А может случиться и кое-что похуже… Но вот и гоблинский банк!

* * *

- Почему эти люди в баре меня знают? – с удивлением спросил мальчик Громилу.

Громила замялся.

- В барах такое бывает… Ты заходишь, уверенный, что никогда здесь не был и никого не знаешь… А тебя сразу узнают! Ещё и морду хотят набить…

Мужчина замолчал, погрузившись в мрачные воспоминания.

Мальчик подумал и серьёзно сказал:

- Это – не мой случай. Я никогда не был в барах.

Громила покосился на него сверху.

- Думаешь?.. Ну ладно… Тогда придётся тебе рассказать. Ты знаменит потому, что как—то уцелел, когда тебя, ещё младенцем, хотел уничтожить Великий Чёрный маг. Боюсь, что вы ещё встретитесь…



Скоро для нашего героя начались уроки магии…

* * *

Мальчик сидел в битком набитой аудитории рядом со своими друзьями. Мысленно он их называл «Рыжий» и «Рыжая», чтобы не путать. Рыжий тряс волшебной карточкой и пытался поднять в воздух большое белое перо. Не получалось.

- Может, у тебя мало волшебной силы? – менторским тоном спросила Рыжая.

Рыжий обиделся:

- Да ну тебя! Думаешь, так просто заставить что-то летать?

- Ну, что касается полётов… - Рыжая элегантно взмахнула карточкой: - Полётус на Мальдивус!

Через две недели она вернулась загорелая и очень отдохнувшая.

* * *

Прошли годы, наш мальчик начал превращаться в юношу. Ученикам Школы магии пришло время учиться защите от злого колдовства и боевой магии…



В стеклянном ящике на учительском столе сидел гигантский паук с длинными тонкими ногами. Угрюмый одноглазый профессор Тёмных дел резко вскинул руку с волшебной карточкой, указывая на паука.

- Кто мне скажет, - рявкнул он хриплым голосом, - как мы можем помучить эту тварь?!

- О, я знаю, я знаю! – подскочил на месте Рыжий. – Мы можем оторвать ему лапу, а она будет дрыгаться! Это называется «Коси-коси-ножка»!

- Фу, дурак! – прошептала Рыжая.

- Верно! – рявкнул профессор и хищно улыбнулся. – Ты, парень, явно в теме! А теперь кто мне скажет, как нам его добить совсем?! Ты! Отвечай!

Профессор поднял Рыжую.

- Нет… - отличница опустила взгляд. – Я не стану… Я не скажу…

- Ну ладно… - зловеще прищурил глаз профессор. – Тогда я сам…

Он резко повернулся к пауку и вскинул карточку:

- Аплата квитанций!!!

Паук взвизгнул, схватился за сердце оставшимися лапами и свалился без признаков жизни.

- Это самое страшное заклинание! – прошептал Рыжий. – С твоей карточки пропадает вся жизненная сила, и ты пропал…

Наш герой не мог поверить всему этому ужасу. В груди его похолодело…

- «Пропал»… - шепнул он Рыжему, - это значит, погиб?

- Да, погиб! – вдруг рявкнул всё слышавший профессор, и врезал кулаком по столу так, что ящик с пауком подбросило. – С тобой покончено! Тебя больше нет!!!

* * *

Жизнь бывает сурова даже с юными… Ещё будучи школьником, нашему герою пришлось вступить в смертельную схватку с Великим Чёрным магом – тем самым, который хотел убить его во младенчестве. Но судьба послала юному волшебнику союзника – его давно потерянного крёстного, беглого каторжника, известного как Пёс Чёрный.

Однажды прислужники Чёрного мага заманили нашего героя и его друзей в подземелье и напали со всех сторон. Отбиваясь карточкой от наседающих Некросатанистов Зла, юноша уже подумал было, что надежды нет… Но вдруг, во всполохах яркого света, в подземелье начали влетать светлые маги! Могучими ударами они разогнали злодеев! Был среди них и крёстный нашего героя. Пёс дрался как лев!

Когда победа была близка, воин опустил карточку и повернулся к крестнику…

- Аплата квитанций!!! – раздался вдруг злобный женский голос, и Пса подкосило…

- Не-е-е-е-ет!!!! – закричал юный волшебник, и из глаз его брызнули слёзы...

- Я погубила Пса Чёрного!!! – хохотала убегающая ведьма, и чёрный плащ развевался у неё за спиной. – Я уничтожила его!!! Теперь он – ноль!!!



Долгая война ждала нашего героя. Много его ждало лишений, и многим друзьям предстояло погибнуть. Но в конце концов он справился и победил Великого Чёрного мага! Ибо есть на свете вещи, против которых бессильно самое чёрное колдовство!



* * *

Они шли по тёмному подземелью – юный волшебник и его Наставник, седовласый архимаг.

- Знаешь ли ты, мой мальчик, - спросил мудрец, - почему тогда, во младенчестве, тебя не погубила «Аплата квитанций»? Что тебя спасло?

- Любовь? – чуть подумав, спросил наш герой.

- Конечно, любовь! – улыбнулся волшебник так сладко, словно ему в бороду вылили банку сгущёнки.

Открылась железная дверь, и они вошли в хранилище. Юный маг ахнул: перед ним была гора золота! Высокие столбики монет заполняли помещение, насколько хватало глаз, и уходили во тьму...

- Твои родители любили тебя! – провозгласил Наставник. – И потому не стали хранить всю твою Волшебную силу на волшебных карточках. Если есть такой запас, тебе не страшны никакие заклятья!

- Так вот почему Чёрный маг хотел украсть Философский камень! – воскликнул юноша.

- Именно! Философский камень делает золото. Чёрный маг хотел наделать много золота. Так много, чтобы всё золото обесценилось, и мы утратили Волшебную силу, и стали беззащитны против чёрных чар!

Мудрец воздел палец вверх.

- Береги секрет Философского камня, мальчик! И инвестируй в золото!

