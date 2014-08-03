Святки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:32

Причина: Стилистика автора сохранена

VYuLunyov Просмотров: 61 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:32 by

Я не произношу тот адрес вслух.Это странная привычка — из тех, что появляются после чего-то, что ты сам себе объяснить не можешь. Пустяковая, конечно. Никто не умрёт, если я скажу: «Угол такой-то улицы, дом такой-то». Но язык не поворачивается. И каждый раз, когда я почти готов, внутри поднимается то самое ощущение — будто воздух становится плотнее, а тишина вокруг слишком внимательная.Прошло много лет. Я живу в сотнях километров от того места, и если бы мне сказали, что дом снесли и на его месте стоит парковка или супермаркет, я бы только пожал плечами. В моей взрослой жизни есть вещи важнее: работа, семья, заботы, обычная суета, которую ты ненавидишь по будням и вдруг начинаешь ценить, когда рядом появляется что-то… другое.И всё же, иногда стоит мне закрыть глаза, и я вижу его. Двухэтажный, деревянный, старый дом, словно переживший не одну жизнь. Стоящий на перекрёстке, будто кто-то нарочно поставил его так, чтобы все дороги, ведущие мимо, хоть на секунду оборачивались к нему лицом. Дом, который выглядел хрупким, но держался. Как держится старик, которого давно пора уложить в постель, а он всё ещё стоит у ворот и смотрит.Я был студентом. Третий курс. Январь две тысячи восьмого. Экзамены — те самые, от которых у тебя мерзнут пальцы, даже если в аудитории жарко, потому что тебе всё время кажется, что ты не успеешь.Мы снимали комнаты в этом доме: я, Юра, Миша… Ещё был Лёха, но эта история его миновала — в те дни его не было рядом.Мы были обычными парнями, которым хотелось выспаться, сдать сессию и погулять.И если бы кто-то сказал мне тогда, что однажды я буду вспоминать ту зиму так, будто она оставила след на коже, я бы рассмеялся.Но дело не в том, что мы услышали и увидели там.Дело в том, что однажды в темноте появилась форма.А когда форма появляется там, где должна быть пустота, ты уже никогда не доверяешь пустоте до конца.ДОМ НА ПЕРЕКРЁСТКЕЯ жил там уже третий год.Если честно, это было не жильё, а компромисс. Студенческий, дешёвый, вполне объяснимый компромисс: старый дом, лестница, скрипучие доски, кухня, которая видела больше табачного дыма, чем солнечного света, и комнаты, где мебель выглядела так, будто её не покупали — её выдавали по наследству вместе с тоской.Мы снимали по комнате. Так и говорили: «живём в съёмном доме». Не «квартира», не «общежитие». Дом. Слово с характером.Дом стоял на перекрёстке улиц. Зимой там всегда чуть сильнее тянуло ветром, и казалось, что стены прислушиваются к тому, как мимо проходят люди. Внешне он был из деревянных досок, обшарпанный, местами потемневший, но двухэтажный, как будто и правда считал себя важнее, чем положено такой развалюхе.Первый этаж — почти весь быт. Гараж. Ванная с туалетом. Кухня с кладовой. Кухня была местом, где происходило всё важное: чай, разговоры, редкие праздники, ссоры, примирения и — как выяснилось позже — первый страх.Второй этаж начинался с лестницы. Лестница была деревянной и старой: она не скрипела «для красоты», она скрипела, потому что так устроено дерево. И звук её скрипа, как я понял позже, запоминается надолго — слишком надолго.Лестница выводила сразу в «зал» — проходную комнату. Там жили Юра и Миша, потому что они заселились позже и не успели «застолбить» что-то лучше. Комната без двери, без настоящего уединения, зато с телевизором и диваном, который помнил ещё девяностые.Моя комната была маленькая: два дивана, крошечный письменный стол, узкий проход. Но у неё была дверь. И тогда это казалось всего лишь удобством. Потом я понял: дверь — это хоть и зыбкая, но защита, хотя бы от сумасшествия.Напротив моей комнаты была комната сына хозяйки дома. Дальше по коридору — комната хозяйки: без двери, только две шторы в проёме, как сцена в театре, где актёр может выйти в любой момент. Дочь хозяйки к тем январским дням уже съехала и жила где-то в другом городе.Хозяйка была женщиной лет пятидесяти. Аккуратная. Спокойная. Слишком спокойная — из тех людей, которые либо ничего не боятся, либо боятся слишком давно, чтобы показывать это лицом. Сын — парень лет восемнадцати — был замкнутый, как закрытая дверь. Он мог кивнуть на лестнице, но взгляд всегда уходил в сторону, словно он смотрел не на тебя, а сквозь тебя. Мы с ними почти не общались. Не ругались. Не дружили. Просто жили рядом, как люди, которые слишком разные, чтобы хотя бы попытаться стать ближе.Юра был скептиком — настоящий, правильный. Он смеялся над суевериями, над гаданиями, над тем, что кто-то может всерьёз бояться темноты. Он верил в физику, в логику и в то, что у каждой странности есть объяснение, даже если объяснение пока не найдено.Миша был из небольшой деревни. Он не был «деревенщиной» и не жил сказками. Он тоже тянулся к науке, но при этом знал уйму страшных историй — и рассказывал их так, будто ты сидишь не на кухне со стаканом чая, а у костра на краю леса, где темнота гуще, чем должна быть в городе.А я… Я был в меру суеверный. Не тот, кто плюёт через плечо на каждом шагу. Но тот, кто всё равно замирает, когда кто-то начинает ночью говорить про нечистое. Я всегда старался объяснять вещи рационально. Но иногда рациональность становилась тонкой, как лёд в начале зимы.И вот что важно: мне и раньше было в том доме жутко. Не постоянно. Не так, чтобы я ходил с ножом по коридору. Просто иногда, просыпаясь среди ночи, я чувствовал, что в комнате есть кто-то ещё. Никакого звука, никакого движения. Только присутствие — словно кто-то стоит в углу и не дышит.Я списывал это на усталость.ПРЕДЧУВСТВИЯСтуденческая жизнь хороша тем, что ты привыкаешь к любым условиям.В холод спишь в футболке. В жару — с открытым окном, даже если под ним пьяные кричат. В бедность питаешься макаронами и радуешься, если в них есть тушёнка. В бесконечную усталость пьёшь чай литрами и убеждаешь себя, что «потом отосплюсь».В том доме я тоже привык. И всё же иногда, возвращаясь вечером, я задерживался у калитки на секунду дольше, чем нужно. Не потому, что чего-то боялся. Скорее потому, что тело «проверяло» воздух. Как собака, которая нюхает, прежде чем войти.Были ночи, когда я просыпался и некоторое время лежал неподвижно, прислушиваясь. И не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Но ощущение присутствия оставалось, как холод от стены, к которой ты прислонился.Потом начался лунатизм.Сначала я проснулся на кухне. Стоял посреди комнаты, руки опущены, голова тяжёлая, а в голове провал. Я не помнил, как пришёл. Потом это повторилось. Я приходил в себя у лестницы. Или возле кладовой. Как будто дом выбирал, где меня «включить».Самое неприятное случилось однажды ночью, когда я очнулся в комнате хозяйки. Я стоял там, как провинившийся школьник. Хозяйка была у себя в кровати и что-то говорила мне. Я не помню слов. Помню только её голос — спокойный, уверенный. И её лицо — такое же спокойное, будто всё это было обычным делом.Потом снова провал.Я проснулся у себя в постели.Утром хозяйка сказала, улыбнувшись легко, почти весело:— Ну и испугал ты меня ночью.И улыбнулась так, что у меня внутри что-то сжалось.Я ничего не спросил.Я был студентом. Я хотел сдать экзамены. Я хотел верить, что всё это — недосып и стресс. И почти верил. До тех январских чисел — десятых, как сейчас помню, — когда Святки подходили к концу, а напряжение в воздухе будто становилось плотнее.КУХНЯ. ЧАЙ. СВЯТКИТот вечер начался как сотни других. Я вернулся поздно, около одиннадцати. Снаружи был январь — сухой, морозный, из тех, что не столько холодят, сколько заставляют всё вокруг звучать громче: деревья трещат, снег хрустит, а дальний лай собак кажется ближе.На кухне сидели Юра и Миша. Пили чай. Свет лампы сверху делал столешницу блестящей, как мокрый лёд. Чайник тихо шипел, будто тоже хотел участвовать в разговоре.Я присоединился. Сначала болтали ни о чём: экзамены, преподы, кто что не успел выучить. Потом Миша начал рассказывать истории. Такие, которые вроде бы смешные, пока ты слушаешь их днём. И такие, от которых ночью хочется держать ноги под одеялом, даже если ты взрослый мужчина и давно себе обещал, что «всё это ерунда». Истории становились плотнее. Время перевалило за полночь. И здесь случилась штука, о которой мало кто говорит: чем больше ты устал, тем тоньше становится граница между «я знаю, что это выдумка» и «а вдруг нет».Кто-то сказал про Святки. Я не помню, кто именно. Святки — время, когда «грани миров размываются», когда на Руси гадали, потому что «так принято», и потому что зимой темнота долго держится за землю, будто не хочет уходить.Мы не очень уверенно посмеялись над данным утверждением.И услышали звук.Не скрип.Не шорох.А гулкий стук по ступеням — тяжёлый, отрывистый, так что у меня сразу возникла ассоциация: каблуки. Стук был такой, будто кто-то идёт по деревянной лестнице в обуви, которую не носят в доме.— На каблуках, — сказал я. И сам удивился, как тихо прозвучал мой голос.Миша посмотрел на меня и улыбнулся — не весело.— А может, это не каблуки, — сказал он. — Может, копыта.Вот тут у меня по спине пробежали мурашки. Не театрально, не «как в кино». Просто тело решило, что сейчас опасно, и сделало всё, чтобы я это понял.Мы замолчали. Прислушались. Стук повторился. И тут же — тишина. Мы переглянулись. Нам понадобилось несколько секунд, чтобы встать. Три взрослые головы, три пары рук — и ни одна из них не хотела быть первой.Мы всё-таки вышли из кухни и пошли к лестнице.Никого. И, что было хуже, звуки прекратились ровно в тот момент, когда мы открыли дверь и двинулись в ту сторону лестницы. Как будто кто-то слушал нас и, услышав, что мы идём, остановился.Страх отступил не сразу. Мы по очереди сходили в туалет — по-детски, как на войне: один внутри, двое у двери. Так казалось безопаснее. Вернулись на кухню. Было уже около двух ночи. Мы снова заварили чай — как будто чай мог объяснить что угодно. Пытались говорить рационально: дом старый, дерево «играет» на морозе, лестница скрипит, усадка, физика. И почти убедили себя. Почти.Потому что сверху, со второго этажа, вдруг донеслось монотонное чтение.Глухой, низкий мужской голос. Слишком ровный. Слишком непрерывный. Как запись. И главное — явно не по-русски. Слова будто катились одно за другим, как в молитве. Как в латыни — именно так мне тогда показалось.— Как будто заклинание, — сказал я.И мы, подавив сковывающий страх, молча пошли, чем ближе мы были к лестнице, тем сильнее казалось, голос читает для нас это, хоть слов и не разобрать.Но как только мы начали подниматься, чтение оборвалось.Наверху была полная темнота и тишина. Такая, что уши словно «искали» звук, но не находили ни шороха.В ту ночь мы решили лечь в моей комнате. У меня хотя бы была дверь. Мы легли на диваны, пытаясь шутить — плохо и натянуто. Долго переговаривались. Слышали шорохи. Потом снова откуда-то, будто уже снизу, с кухни, донеслось то самое чтение — низкое, чужое.Я не знаю, как ребята. Я уснул около пяти утра.Это была первая странная ночь.И если бы я знал, что будет во вторую, я бы съехал сразу же.ДЕНЬ ПОСЛЕЯ проспал не больше двух часов.Проснулись мы разбитыми. Ночь не закончилась — она просто отпустила нас на время. В голове стоял тупой гул, во рту пересохло, тело двигалось с усилием, словно каждое движение нужно было сначала согласовать с головой.Мы молча собрались и ушли сдавать экзамены.Договорились встретиться после и возвращаться домой вместе. Никто не хотел возвращаться поодиночке. Это даже не обсуждалось.День в университете прошёл странно нормально. Люди смеялись, обсуждали билеты. Мир выглядел обычным, привычным — и именно это казалось фальшивым. Я отвечал на экзамене уверенно, почти автоматически, словно наблюдал за собой со стороны. Ребята тоже сдали все запланированные зачеты.Во второй половине дня мы встретились у выхода из института.— Я сейчас усну прямо здесь, — сказал я. — Пошли домой. Поспим, пока светло.Было около трех, но уже начинало медленно смеркаться. Январский вечер наступал быстро — свет уходил не постепенно, а будто кто-то приглушал его рукой.И почему-то никто не сомневался: с темнотой всё может повториться.И ВНОВЬ ШАГИДом встретил нас тишиной.Ни хозяйки. Ни её сына.Мы задержались на пороге чуть дольше обычного, прислушиваясь к отсутствию звука.Ничего. Мы зашли.Быстро перекусили на кухне и поднялись наверх. Сумерки уже заполняли коридор. Шторы в проёме комнаты хозяйки висели неподвижно, но казались плотнее, словно впитали в себя вечернюю темноту и страх.— Ложитесь, — сказал Миша. — Я почитаю к завтрашнему экзамену.Я лёг и почти сразу провалился в сон.Пока в комнате держался остаток дневного света, страха не было. Проснулся резко.Сначала услышал голоса ребят.— Началось, — тихо сказал Юра.Я сел, ещё не до конца понимая, где нахожусь.И тогда услышал.Тук.Звук был отчётливый, тяжёлый. Сегодня шаги были другими.Ночью оно поднималось медленно, с паузами, словно прислушиваясь.Вечером оно ходило. Быстро. Жёстко. Уверенно.Тук. Скрип. Тук. Скрип. Звук двигался по лестнице вверх, потом вниз, потом снова вверх — без остановок, без осторожности. Будто тому, кто ходил, больше не нужно было скрываться.Будто он хотел, чтобы мы слышали. Будто хотел, чтобы мы боялись.Мы сидели молча. Усталость мешалась с нарастающим страхом, но звук был слишком реальным, чтобы списать его на сон или воображение.Минут через пять шаги оборвались.Мы не сразу двинулись с места — ждали, не вернутся ли.И только потом снизу хлопнула входная дверь.Раздался голос хозяйки.И голос её сына.Обычные интонации. Спокойные. Мы переглянулись и спустились на кухню.Хозяйка выглядела вполне обыденно.Миша осторожно сказал:— Дом ночью очень громко скрипел. Спать не давал.Хозяйка рассмеялась так легко.— Старый дом, — ответила она. — Бывает.Сын молчал.И уже поднимаясь по лестнице, тихо произнёс, не глядя на нас:— …Только началось.Мы услышали лишь конец фразы.Хозяйка не отреагировала. Их шаги наверху звучали обычными — человеческими.Мы остались на кухне. Отварили макароны, обжарили с тушёнкой. Ели молча.— Если это совпадение, — сказал Юра, — то оно слишком настойчивое.— А если хозяйка — ведьма? — тихо произнёс Миша.Никто не улыбнулся.— Чувствую себя героем фильма, — сказал я. — Только без камеры и без возможности выключить.Вечером мы включили телевизор в проходной комнате. Не ради фильма. Чтобы заглушить дом.Звук выкрутили весьма громко. Пока гремели выстрелы и взрывы, становилось легче — скрипы растворялись в шуме.Но когда фильм закончился, тишина вернулась резко.Слишком резко.Мы посидели несколько секунд, словно надеясь, что дом останется обычным.— Думаю, лучше переночуем в моей комнате, — сказал я.Мы перешли в мою комнату и решили спать по очереди.Я лёг первым. Моя очередь была последней, и мне хотелось хотя бы несколько часов забыть обо всём.Миша заметил, что телевизор не выключен, и вышел.Я услышал, как звук оборвался.Тишина стала густой.Я видел, как Миша возвращается по коридору. Он уже был в дверном проёме — и вдруг остановился.Сначала я не понял, что случилось. Просто заметил, как его плечи напряглись, а лицо медленно побледнело.Он не двигался.Только смотрел в сторону штор комнаты хозяйки.Рука поднялась медленно, будто через сопротивление воздуха.— Пацаны… — голос его прозвучал хрипло. — Там… морда.Я не вскочил. Остался на кровати. Облокотился руками о пол и медленно наклонился вперёд, выглядывая из-за косяка ровно настолько, чтобы увидеть самому.Я не хотел выходить.Не хотел делать шаг.Мне нужно было только посмотреть.Расстояние было около метра.Шторы в проёме комнаты хозяйки были раздвинуты сантиметров на двадцать.И в этой узкой щели темноты — оно. Серое. Полупрозрачное. Вытянутое очертание, напоминающее морду пса.Если бы кто-то высунул её из темноты, не выходя полностью. Но это не была собака. Ни шерсти. Ни блеска. Поверхность — как дым, уплотнившийся в форму. Оно не двигалось. Совсем. Я не видел глаз.Но чувствовал взгляд. Он был направлен прямо на меня — на уровне моего лица. И в этот момент внутри что-то соединилось. Я уже видел это.В те ночи, когда просыпался и чувствовал чужое присутствие. В те разы, когда приходил в себя на кухне. В ту ночь, когда стоял в комнате хозяйки и не понимал, как туда попал. Я тогда списывал всё на сон. Но это было тем же. Та же неподвижность.Тот же взгляд без глаз. Секунда растянулась.И я отпрянул.— В комнату!Миша влетел внутрь, и я захлопнул дверь.И наступила тишина. Полная. Ни шагов. Ни дыхания.Ни скрипа. Будто за дверью больше ничего не существовало. И эта пустота давила сильнее любого звука. Мы одевались молча.Я достал деньги. Увидел маленькую иконку, которую когда-то положила мама — на удачу, «чтобы дорога была спокойной».Мы взяли её, прочитали молитву. Открыли дверь. Не глядя на шторы. Спустились вниз. Вышли на улицу.И не оглянулись. Потому что было ощущение: если посмотреть в окна второго этажа, там кто-то стоит.И ждёт, когда мы посмотрим.ЛОЖЬ ПРО ОТОПЛЕНИЕМы позвонили знакомым.— У нас отопление отключили, — сказал я. — Дома холодно. Можно у вас переночевать?Мы не хотели, чтобы нас сочли сумасшедшими. Не потому, что стыдно. А потому, что в такие моменты ты понимаешь: если начнёшь рассказывать, мир может от тебя отвернуться. И ты останешься один — с тем, что видел.— Можно, — ответили нам. — Только один диван.— Нам хватит.Нам правда хватило.В такси мы молчали. Даже водитель казался лишним человеком в этом мире.У знакомых легли втроём в темноте. Диван был короткий, неудобный, но это было лучше, чем любая дверь со шторами напротив.Я закрыл глаза.И увидел дом. Чёрный. С чёрными окнами.Но он не выглядел пустым. Он выглядел занятым.За окнами кто-то ходил. Невысокий. Без лица.Переходил от окна к окну. Ночью нас мучили кошмары.И утром оказалось, что снилось почти одно и то же.Дом.Это была вторая ночь.ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬУтром мы проснулись почти одновременно.Свет в комнате был обычным — холодным, январским. Ничего не напоминало о прошедшей ночи, кроме тяжёлой усталости, которая ощущалась глубже, чем простой недосып. Будто из нас что-то вытянули.Мы молча собрались и поехали на учёбу.День тянулся вязко. Всё выглядело нормальным — слишком нормальным. И это раздражало. Мир жил по своим правилам, не зная, что ночью в старом доме что-то смотрело на нас из темноты.После обеда кто-то из нас сказал:— Надо в церковь.Мы пошли.Внутри было тепло. Пахло воском и ладаном. Этот запах действовал успокаивающе, почти физически.Мы рассказали батюшке всё. Он слушал внимательно, не перебивая. Когда мы закончили, он некоторое время молчал.— Вы столкнулись с вражеской силой, — сказал он спокойно. — Такое бывает. Особенно в такие дни.Мы переглянулись.— Оно уйдёт, — продолжил он. — Но не поддавайтесь страху. Страх открывает двери. Через страх к вам и заходят. Его слова прозвучали как правило.Мы купили свечи. Ладан. Иконки. И поехали домой.ВОКРУГ ДОМАБыло около двух часов дня. Дом стоял на перекрёстке так же, как всегда. Старый, перекошенный, с потемневшими досками. Он выглядел хрупким. Как будто ещё немного — и рассыплется. Мы не пошли сразу внутрь.Юра зажёг свечу. Пламя дрогнуло на ветру.— Обойдём вокруг, — сказал Миша.Мы медленно двинулись вдоль стен, читая молитву. Ладан тлел в металлической крышке, дым стелился по морозному воздуху.Доски фасада скрипели под ветром. И вдруг мне пришла мысль. А что, если дом держится не на гвоздях? Что, если он стоит только потому, что внутри есть что-то ещё? Что, если мы сейчас прогоняем то, что удерживает его от распада?Я посмотрел на трещины в древесине и впервые всерьёз подумал, что он может рухнуть.Не от времени. А если уйдёт то, что внутри.Эта мысль заставила читать молитву громче.Мы обошли дом полностью. Свеча несколько раз едва не погасла, но устояла. Дом остался стоять. Тихий. Настороженный.ТЕНЬ ПОД ДВЕРЬЮВечером мы зажгли свечи в комнате. Ладан наполнил воздух густым запахом.Сначала было спокойно. Почти обыденно. Мы даже начали играть в карты, стараясь вести себя так, будто всё закончилось. Как будто мы теперь «под защитой» и можем вернуть себе обычную жизнь.Но ближе к одиннадцати снова раздались шаги.Медленные. По лестнице.Тук.Скрип.Тук.Скрип.Они поднялись наверх. И остановились прямо у нашей двери. Мы замерли. И тогда начался скрежет.Тихий. Будто чем-то провели по дереву. Снова. И ещё раз. На этот раз медленнее, будто кто-то пробует, как работает звук.Я посмотрел вниз — и заметил тонкую тень под дверью. Она не была чёткой. Но она была.Как будто кто-то стоял вплотную с той стороны.Скрежет усилился — не громче, а ближе.Дверная ручка едва заметно дрогнула.Не резко. Будто её осторожно попробовали.— Как будто хотят зайти… — прошептал Миша. — Но не могут.Свечи горели ровно.Дым ладана становился плотнее. Мы начали читать молитвы. Сначала голоса дрожали. Потом выровнялись. Скрежет продолжался ещё несколько секунд. И внезапно прекратился.Тишина вернулась. Но теперь она была какой-то другой. Мы лежали, не засыпая. И я поймал себя на мысли: а вдруг это не конец?А вдруг оно просто отступило? Свечи догорели.И мы уснули, на удивление быстро и спокойно.ТИШИНАУтром всё выглядело обычным. Дом был домом. Шторы в проёме висели неподвижно. Мы больше не слышали шагов. Не чувствовали взгляда. Казалось бы, всё закончилось. Наверное. Но время показало, что нет. Иногда я просыпаюсь среди ночи от странного ощущения — не звука, не движения, а просто мысли, что тишина вокруг слишком внимательная.И каждый раз я вспоминаю слова батюшки.Страх открывает двери.И задаю себе вопрос: а вдруг в ту ночь мы закрыли их не все?

Ключевые слова: Дом шаги морда молитва авторская история

Другие, подобные истории: