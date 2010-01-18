Тайны села Пажино⁠

Вчера, 16:21

Тайны села Пажино (ныне — урочище Пажино, Плюсский округ) | Непокойный дом XIX века .В Плюсском крае Псковской области есть старое урочище Пажино. Сейчас эта территория — бескрайние лесные дебри и клюквенное болото, а ранее там находилось село Пажино. Из этого села происходит известный дворянский род — Пажинские.В XIX веке в селе Пажино располагался барский дом семьи Косяковых. Дом был большой, с садом, постройками, лесной территорией и, конечно же, с прислугой, которая по таинственным причинам часто сменялась, спешно покидая барский дом.В 1895 году в «Петербургском листке», а далее — в журнале «Ребусъ» были опубликованы статьи о необъяснимых явлениях, происходящих в поместье Косяковых.В статьях говорится о том, что несколько лет владельцы поместья, А. Косяков и его сестра, потеряли покой и не знают, куда деваться от неких «непрошенных гостей», вытворяющих непонятные вещи. О мистическом явлении знали и крестьяне, живущие в Пажино, и именовали этих гостей «чертями».В комнатах барского дома днем и ночью слышатся брань, ругань, проклятья, треск и иной посторонний шум. Оттого и прислуга сменяется — в доме страшно находиться. По рассказам самих Косяковых и их прислуги, порой бывает так страшно, что приходится убегать и прятаться в сараях и конюшне.Кто-то посоветовал Косяковым обратиться к юродивому старцу Матвею в деревню Малы, что за Псковом.Старец дал наказ разрыть фундамент в переднем углу дома, где впоследствии была раскопана масса, похожая на обугленные человеческие останки. Их положили в колоду и зарыли, но явления после этого не прекратились.Редакция журнала обещала получить больше сведений и рассказать о происшествии. Продолжаем изучать издания «Ребуса», но нами пока не выявлено статей с продолжением этой загадочной истории.Автор - DebriTur.

