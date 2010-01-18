Радовицкая невеста. Какую тайну озеро хранит?

Летяга Просмотров: 44 Комментарии: 1 +1 Вчера, 16:35 by

Свадьба шла уже пять часов, а Егор всё не выпускал руку Марии из своей ладони. Вот ведь как бывает: жил он один, думал — так и прокукует до старости, а тут она. Тоненькая, светловолосая, с прозрачными глазами. Сидит рядом, улыбается редко, но если улыбнётся — будто солнце из-за тучи. Повезло ему. Ох как повезло.За окнами стоял майский вечер. Село Радовицы лежало в низине, на берегу безымянного озера, и к ночи над водой поднимался туман — белёсый и плотный. Комары только-только проснулись после зимы, злые, голодные, звенели в камышах неумолчно. Черёмуха цвела, и её горьковатый запах мешался с сыростью, пробираясь в дом сквозь открытые окна.Мария была местной, но мир её всегда был мал. Жила она в старом доме вместе с тёткой. Родители умерли, когда она ещё в школу ходила: отец запил и замёрз по пьяни в сугробе, мать слегла и за полгода угасла. Девчонку взяла к себе её родная тётя, Пелагея, женщина суровая, молчаливая. Мария росла тихой, незаметной, почти затворницей. В школе сидела за последней партой, на гулянки не ходила, подруг не заводила. Дальше соседней улицы — никуда. Она жила в своём тихом мире: дом, огород, книги, которые привозила ей тётка.Егор был старше её на пятнадцать лет. Присмотрел случайно — шла от колодца с полными вёдрами, смотрела под ноги, а глаза светлые, прозрачные, как озёрная вода. Он тогда ещё подумал: будто не здесь она, будто в другом месте совсем. Но подошёл, заговорил. Она ответила тихо, односложно, но не отказала. К маю и свадьбу сыграли.К полуночи Егор вышел на крыльцо покурить. Туман стоял стеной. От озера тянуло холодом и черёмухой. Он глубоко затянулся и вдруг заметил: у кромки воды кто-то стоит. Женщина. Платье порвано, грязное, и вода с него стекает.— Марфа? — выдохнул он, и сигарета выпала из пальцев.Фигура у воды не двинулась. Только качнулась слегка, как отражение в потревоженной воде. А потом медленно растаяла в тумане, будто и не было.Егор протёр глаза, помотал головой. Показалось. Конечно, показалось. Перепил, вот и мерещится всякое. Он поднял сигарету, закурил снова и вернулся в дом.А ночью, когда гости разошлись и молодые остались одни, Мария вышла на кухню попить воды. И замерла. У окна, спиной к ней, стояла женщина. Мокрая, с поникшими плечами. С волос капала вода на подоконник — кап, кап, кап.Мария хотела закричать, но голос словно пропал. Женщина медленно обернулась. Лицо бледное, разбухшее, с запутавшимися в волосах водорослями. Глаза тёмные, глубокие, как озёрная вода. Мария никогда раньше её не видела. Незнакомка смотрела долго, не мигая. Потом поднесла палец к губам — тссс — и растаяла.Мария бросилась к Егору, растолкала его.— Там... там женщина какая-то! Мокрая вся!Егор сел на кровати, хмурый спросонья.— Какая женщина? Приснилось тебе что ли? Спать ложись.Он обнял её, прижал к себе. Мария дрожала, но постепенно успокоилась. Может, и правда приснилось.Но странности продолжались.Через день Мария нашла на подоконнике мокрый след — будто кто-то положил ладонь на дерево. Через неделю увидела незнакомку снова: та стояла в огороде, у старой яблони, и смотрела на дом. Мария позвала Егора, но когда он выглянул в окно — никого не было.— Слушай, может, тебе к врачу сходить? — спросил он с усмешкой. — Нервы, что ли, шалят после свадьбы?Мария промолчала. А женщина стала приходить всё чаще. Всегда молча. Всегда на расстоянии. Стояла и смотрела. Иногда протягивала руку — будто хотела дотронуться, но не решалась. Мария боялась. Перестала выходить из дома одна. Перестала спать по ночам. Егор только отмахивался.Однажды Мария не выдержала и пошла к тётке Пелагее.— Тётя, я женщину какую-то всё время вижу. Мокрая, бледная. Она ко мне приходит и молчит. А потом пропадает, как будто её и не было. Так страшно мне. Кто она? Может, ты знаешь?Пелагея долго молчала, поджав губы. Потом перекрестилась и сказала грозным голосом:— Не знаю я никакой женщины. Не придумывай. Дурная ты — вот и мерещится всякое. Домой иди! К мужу!Но глаза у тётки были тревожные. Мария это заметила.Тем же вечером она сидела на крыльце, смотрела в даль. Женщина появилась из тумана, встала неподалёку. Смотрела на Марию долгим, тоскливым взглядом. А потом медленно подняла руку и указала на дом Егора. И приложила ладонь к своему горлу — будто показывая: душат её.Мария похолодела. Она стала расспрашивать соседок — осторожно, издалека. И одна старуха, что жила через два дома, проговорилась:— Так это, наверное, Марфа. Первая жена Егорова. Утопла пять лет назад. Хорошая баба была, добрая. А Егор-то... Ну, всякое болтали. Да кто ж теперь разберёт. Царство ей небесное…Мария вернулась домой с тяжёлым сердцем. Вечером Егор снова выпил. Для него это уже было обыденным. Она подала ужин. Но, видимо, не так, как ему хотелось. Без улыбки. Он поднял руку и наотмашь ударил её по лицу — впервые. Потом испугался, встал на колени и стал просить прощения. Мария смотрела на него и видела теперь другое лицо. То, которое пряталось за улыбками и ласковыми словами.Ночью она не спала. Женщина-утопленица — Марфа — стояла у окна. Смотрела на Марию. И в глазах её была не злоба, а печаль.Мария подошла к окну, прижала ладонь к стеклу. Марфа с той стороны сделала то же самое. Их ладони разделяло только холодное стекло.— Я поняла, — прошептала Мария. — Я всё поняла.Марфа впервые улыбнулась. И растаяла.Мария больше не колебалась. Она на цыпочках прошла в комнату, где спал Егор — он лежал на спине, раскинув руки, и громко храпел. Мария собрала в узел самое необходимое: смену белья, мамину иконку, немного денег, что были отложены на чёрный день. Сердце сильно колотилось. Она уже взялась за дверную ручку, когда половица под ногой предательски скрипнула.— Ты куда намылилась на ночь глядя?Голос Егора был хриплым со сна, но уже не сонным. Он сел на кровати, вглядываясь в темноту. Увидел узел в её руках — и всё понял.— Ах ты... дрянь! — он вскочил, рванулся к ней.Мария вывернулась, распахнула дверь и выбежала в ночь. Туман стоял стеной. Она бежала, не разбирая дороги, сквозь мокрую траву, сквозь комариный звон. Позади тяжело топал Егор, хрипел проклятья.Мария сама не поняла, как оказалась у озера. Ноги сами принесли её к старой пристани — туда, где туман был гуще всего. Она остановилась у самого края, тяжело дыша. Бежать дальше было некуда.Егор вышел из тумана. Лицо его было страшным — красное, перекошенное злобой.— Решила сбежать? От меня? — он шагнул к ней. — Никуда ты не денешься. Я тебя из-под земли достану.Он уже протянул руку, чтобы схватить её, как вдруг замер. Лицо его изменилось — злоба сменилась недоумением, потом ужасом. Он смотрел не на Марию, а куда-то ей за спину. Туда, где была вода.Мария обернулась.Из озера, прямо из чёрной воды, поднималась Марфа. Бесшумно. Она встала между Марией и Егором.Егор попятился, но было уже поздно. Марфа протянула к нему руки — белые, набухшие от воды — и обняла его. Крепко, как обнимают любимого, которого долго ждали.— Пойдём, Егорушка, — прошелестела Марфа. — Заждалась я тебя.Он хотел закричать, но голос пропал. Хотел вырваться, но тело не слушалось. Холод сковал его, проник в самое сердце. Марфа сделала шаг назад, к воде, увлекая его за собой. Он шёл, как привязанный, не в силах сопротивляться.Мария смотрела, замерев. Она видела, как Марфа ступила в чёрную воду, как потянула Егора за собой. Вот вода дошла ему до колен, до пояса, до груди. Он не кричал. Только смотрел на Марфу расширенными от ужаса глазами.Марфа посмотрела на Марию. Улыбнулась в последний раз. И исчезла под водой вместе с Егором. Круги разошлись по чёрной глади и стихли.Мария стояла на пристани одна. Тишина. Только комары звенели в камышах да туман медленно уплывал к дальнему берегу.Утром рыбаки нашли тело Егора у пристани. Запутался в ржавых цепях — там же, где когда-то нашли и Марфу.Марию никто ни о чём особо не спрашивал. Пожали плечами: утонул по пьяни, такое бывает.Она вернулась в дом тётки. И замуж больше не вышла. Но каждую весну, когда зацветала черёмуха, она приносила к озеру белые цветы. Бросала их в воду. И смотрела, как они уплывают в туман.Иногда ей казалось, что из тумана ей машут рукой — белой, прозрачной, почти невидимой. И тогда Мария улыбалась и махала рукой в ответ.Автор - EvilEvgesha.

Ключевые слова: Свадьба озеро утопленница рассказ справедливость

Другие, подобные истории: