Трасса М-4

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Ночной Патруль Просмотров: 229 Комментарии: 1 +4 Вчера, 07:56 by

Сразу скажу: таких историй на сайте много, но вложу в копилку похожую историю, случившуюся именно со мной и с моими друзьями. История реальная, без прикрас и выдумок.Итак: зима. Выезжаем на зимнюю рыбалку на Пронское водохранилище вчетвером по трассе М-4. Выезжаем очень рано, так как ехать далеко от Москвы. Ночь, от МКАДа уже мин 20, я начинаю засыпать на заднем сидении, как вдруг слышу крик водителя и товарища на пассажирском сидении, рёв тормозов и отчаянное торможение с рулежом. Обошлось без разворотов и перевертыша, но торможение «в пол», особенно зимой, всегда очень драматично и эмоционально, водители меня поймут. Уже на обочине начинается взволнованный рассказ водителя и пассажира на переднем сидении: едут, беседуют, музыка негромко играет, как вдруг прямо на трассе из ниоткуда появляется в свете фар бабка. Что они успели разглядеть: обычная бабка в одежде (одежда была светлая и без рисунков: ни там узоров, ни клетчатой ткани или полосок), обычная однотонная, стоит, распахнув руки прямо, как будто хочет «обнять» авто. Естественно, экстренное торможение, манёвр и проезд сквозь бабку. И ничего. Ни удара, ни вмятины. Ничего. Но пачку «Парламента» мы скурили минут за 10. Водитель с трясущимися руками прикуривал одну от другой. Скажу сразу: я ЭТОГО не видел, но, судя по эмоциональности рассказчиков на передних сидениях, что были непосредственными свидетелями события, они это видели в реале и перепугались не на шутку.Порассуждав, стоит ли ехать дальше, было решено продолжить поездку на рыбалку. Дальнейшая поездка сюрпризов не преподнесла, все живы и здоровы, больше эксцессов не было. Домой вернулись в целости и сохранности, даже поймали немного рыбы.Всем доброй дороги и не торопитесь в пути. А то всякое бывает...

Ключевые слова: Дорога призрак бабка авторская история

Другие, подобные истории: