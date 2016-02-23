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Заброшки


Заброшки

РТОТ «Саратовка»

Месторасположение: Сахалинская область, Россия.

Недалеко от посёлка Горячие Ключи находится одна из множества рот танковых огневых точек острова Итуруп. Тут на своих позициях сохранились останки танков ИС-2 и ИС-2М. Причём разных. Некоторые танки сохранились с башнями, некоторые с полураспиленными, а некоторые и вовсе без башен так как их неспешно пилят на металл. Также на позиции есть заглублённые укрытия, склады боезапаса и наблюдательный пункт. Не охраняется.

РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
РТОТ «Саратовка»
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Объекты военное танки заброшка

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:20
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3006|0)
Публикаций: 301
Комментариев: 1 762
О, вот это вообще... Но вот только если не охраняется, то наверняка уже ничего не осталось. А жаль.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
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