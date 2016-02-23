РТОТ «Саратовка»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:20 by

Месторасположение: Сахалинская область, Россия.Недалеко от посёлка Горячие Ключи находится одна из множества рот танковых огневых точек острова Итуруп. Тут на своих позициях сохранились останки танков ИС-2 и ИС-2М. Причём разных. Некоторые танки сохранились с башнями, некоторые с полураспиленными, а некоторые и вовсе без башен так как их неспешно пилят на металл. Также на позиции есть заглублённые укрытия, склады боезапаса и наблюдательный пункт. Не охраняется.

Ключевые слова: Объекты военное танки заброшка

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