РТОТ «Саратовка»Месторасположение: Сахалинская область, Россия.
Недалеко от посёлка Горячие Ключи находится одна из множества рот танковых огневых точек острова Итуруп. Тут на своих позициях сохранились останки танков ИС-2 и ИС-2М. Причём разных. Некоторые танки сохранились с башнями, некоторые с полураспиленными, а некоторые и вовсе без башен так как их неспешно пилят на металл. Также на позиции есть заглублённые укрытия, склады боезапаса и наблюдательный пункт. Не охраняется.
Источник.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 1
Ключевые слова: Объекты военное танки заброшка