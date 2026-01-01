Подслушано №...

***Когда-то решила переехать с ребёнком из однушки в трёшку. Радовалась: недорогая квартира, больше места, у дочки своя комната. Но в первую же ночь в этой квартире испытала какое-то очень тяжёлое, жуткое ощущение. С самого начала мне там было не по себе, хотя я пыталась себя успокаивать.Однажды ночью проснулась и увидела, как будто рядом с кроватью стоит тёмная фигура в капюшоне. Просто стоит и смотрит. Я тогда списала всё на сон или усталость.А потом дочка начала говорить, что в её комнате в углу стоит какой-то дядя. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно.После этого я перестала спать в спальне. Спала в зале со светом — включала и свет в коридоре, и телевизор для звука, даже ноутбук, лишь бы не было тишины. Ночами почти не спала, иногда только днём могла задремать.В итоге мы очень быстро продали ту квартиру и переехали. И уже потом соседи сказали, что в этой квартире люди почему-то долго не задерживаются. До сих пор не знаю, что это было.***Безумно хочу проклясть соседа, который гоняет музыку по ночам, последний раз, когда его прокляла, со мной чертовщина творилась всякая, а он ногу сломал. Спать не могла 2–3 месяца, завелся дома кто-то...Год прошел, всё нормально было, тишина и покой, и вот опять этот говнюк гоняет музыку днями и ночами. Бесит жутко, а проклинать опять я боюсь, опять черти будут доставать.***Была недавно в отпуске, ехали с моря с друзьями. Шоссе пустое было, поэтому разогнались нормально так. Я уже начинала засыпать, как вдруг резкий толчок, лопнуло колесо, и машина начинает петлять из стороны в сторону. Благо водитель опытный был, вырулить смог, хотя уже на встречку заносить начало. Всё это время трезвонил телефон друга — мама звонила 7 раз, хотя обычно днем вообще не звонит. Оказалось, почувствовала, что что-то нехорошее с сыном случится...***Когда мне было четыре года, родители купили дом, в котором заживо сгорел человек. На чердак вход был только из дома. Каждую ночь были слышны тяжёлые шаги над комнатами. Посуда постоянно сама падала, будильник старого типа оказывался в выключенном состоянии. Но кульминацией стало вот что: мама услышала, как ночью у окна с улицы три голоса (мужской, женский и детский) протяжно звали её по имени. Переехали мы очень быстро.***Ночь. Я и дочка спим. Я на диване, она в своей кроватке. Просыпается и спрашивает: «Мама, ты зачем меня трогаешь?» Я спросонья не пойму ничего... Отвечаю, что я сплю и ее не трогала. А она опять: «Мама, ты зачем меня за руку трогаешь?» Вот тут я окончательно проснулась. Не передать, какой я страх ощутила. Вскочила, включила свет. Никого. До утра заснуть не могла. Утром дочка рассказала, что ее кто-то за руку трогал и что-то на ушко шептал, но она не помнит уже. А я теперь спать боюсь...Авторы неизвестны

Ключевые слова: Мистика короткие истории дети дом квартира

