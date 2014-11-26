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Заброшки


Заброшки

Заброшенный поселок Входной

Бывший посёлок Входной, названный так же, как и мыс, на котором расположен. Раньше был крупным посёлком - рыболовецким пунктом с мастерскими, радио- и электростанциями, клубом и другими учреждениями. Есть данные, что посёлок имел свой аэропорт.

На данный момент состоит из нескольких изб, двух амбаров, мастерских, бани, гаражей, кладбища. Состояние разное — от вполне хорошего до аварийного. В хорошо сохранившихся зданиях можно найти пару снегоходов типа «Буран», бензопилы, дизельный генератор, ружейные патроны, рыболовные сети, капканы и прочие промысловые принадлежности, предметы быта.

Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной
Заброшенный поселок Входной

Источник.
Сегодня, 18:47 by LynxПросмотров: 19Комментарии: 1
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Ключевые слова: Заброшенный поселок изба снегоход предметы быта объект заброшка

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Комментарии

#1 написал: Калина74
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Уникальные снимки. Супер... good
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