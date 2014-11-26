Заброшенный поселок Входной

Lynx Просмотров: 19 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:47 by

Бывший посёлок Входной, названный так же, как и мыс, на котором расположен. Раньше был крупным посёлком - рыболовецким пунктом с мастерскими, радио- и электростанциями, клубом и другими учреждениями. Есть данные, что посёлок имел свой аэропорт.На данный момент состоит из нескольких изб, двух амбаров, мастерских, бани, гаражей, кладбища. Состояние разное — от вполне хорошего до аварийного. В хорошо сохранившихся зданиях можно найти пару снегоходов типа «Буран», бензопилы, дизельный генератор, ружейные патроны, рыболовные сети, капканы и прочие промысловые принадлежности, предметы быта.

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