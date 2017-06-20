Параллельный мир

Летяга Сегодня, 14:25

Публикую свою историю о параллельных мирах. Мама мне ее рассказывала уже взрослой, с неподдельным ужасом, но я и сама помню многие моменты. Было мне на тот момент около 6 лет.Теплый летний вечер, поют птички, и я с родителями направляюсь от бабушки домой. Дорога отлично мне знакомая, частный сектор, узкая дорога, по бокам дома и заборы, не сбежать, ни спрятаться никуда. Я шла впереди, а родители чуть позади меня. Меня оглушил какой-то резкий гул, я обернулась назад, но родителей рядом больше не увидела. Я стояла на одном месте, где и остановилась, и боялась с него сойти. Помню, меня накрыла истерика, я начала громко звать родителей, чтоб они прекратили прятаться и немедленно вышли. Меня как-то жутко разозлил тот факт, что они меня бросили, и стою я одна, и не знаю, что делать дальше. Покричав и поревев какое-то время, я сделала вывод, что я пойду назло им домой, благо до квартиры оставалось около 10 минут бодрым детским шагом. Выйдя из частного сектора к центральной дороге, я, в силу возраста, не обратила внимания на то, что на улице стоит полная тишина. Нет людей и машин, хотя это очень оживленная улица. Визуально ничего не изменилось, те же дома, деревья, улицы, но детский мозг, видимо, хорошо компенсирует такие моменты, я спокойно перешла пустую дорогу, дошла до дома и поднялась на свой 7 этаж. Далее мои воспоминания заканчиваются…Теперь начну повествование от имени мамы. «Мы с отцом услышали громкий свист и оба машинально оглянулись, когда повернулись назад — ты исчезла, хотя спрятаться на этой улице было почти нереально, частные дома шли по бокам дороги в ряд, и заборы были практически до земли. Сначала от испуга я побежала вперед, звала тебя так, что сорвала голос. От страха у меня подкосились ноги, я села на землю и зарыдала. Муж метался по улице, но ты как сквозь землю провалилась. Минут через 10 мы решили, что он побежит проверять домой, а я останусь сторожить тебя здесь, вдруг ты спряталась специально. Отец бежал до дома, как марафонец. На лавочке у дома сидели несколько бабушек из нашего подъезда, и рядом болтали 2 женщины с собаками. Он подлетел к ним с вопросом, проходила ли я мимо них, на что они ответили, что сидят уже час и никого не видели. Поднявшись к квартире, он нашел меня спящей у двери». До сих пор непонятно, как мы могли потеряться на расстоянии метра, не видеть и не слышать друг друга, и как я в 6 лет маленькими ножками дошла быстрее взрослого мужчины, который бежал бегом, ещё и пройти незамеченной мимо соседей.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Мама улица заборы гул отец

