Окно в подвал

Описываемые события происходили летними вечерами, ничего необычного вроде, но всё же странно...Летом в нашем дворе темнело медленно.Мы с Ксюшей были лучшими друзьями, мне шесть лет, и ей тоже, двор был нашим миром, каждый вечер встречались и гуляли допоздна, у меня мама выходила на балкон и звала домой, а Ксюшу почему-то никто не звал, и она стояла рядом со мной и говорила: «Ну скажи, что не хочешь идти». И так я чуть дольше задерживался.Вечер. Мы гуляли около соседнего дома, напротив нашего, и нам не хотелось расходиться. И зачем-то останавливались у маленького окошечка в подвал. Оно почти у земли, на фасаде пятиэтажной хрущевки. Днём и вечером из него пахло сыростью и чувствовался холодок.Мы ждали молча. И тогда в глубине, внутри подвала, загорался свет от тусклой лампочки накаливания (может, кто лазил по подвалам в детстве, помнит, там всегда хлам, не прибрано, и из освещения, если оно вообще было, лампочки, вкрученные в патрон и небрежно висящие на проводах), но этот свет был какой-то притягательный, манящий. Не сразу, а как будто кто-то провернул выключатель. Жёлтое свечение, ровное и домашнее, и там был ОН.Дяденька, он каким-то сказочным казался, — Он смотрел на нас из-за этого окошечка и как-то загадочно улыбался и просто что-то рассказывал, и мы слушали, как казалось, долго и молча, может быть, что-то спрашивали, и он отвечал нам. Как в немом кино в воспоминаниях, что он говорил и о чём? Может, даже возникало желание такое, зайти внутрь, но как? Там висел замок, и попасть было невозможно. Потом мы уходили куда-то по своим детским делам.

