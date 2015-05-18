Окно в подвал

Описываемые события происходили летними вечерами, ничего необычного вроде, но всё же странно...
Летом в нашем дворе темнело медленно.
Мы с Ксюшей были лучшими друзьями, мне шесть лет, и ей тоже, двор был нашим миром, каждый вечер встречались и гуляли допоздна, у меня мама выходила на балкон и звала домой, а Ксюшу почему-то никто не звал, и она стояла рядом со мной и говорила: «Ну скажи, что не хочешь идти». И так я чуть дольше задерживался.
Вечер. Мы гуляли около соседнего дома, напротив нашего, и нам не хотелось расходиться. И зачем-то останавливались у маленького окошечка в подвал. Оно почти у земли, на фасаде пятиэтажной хрущевки. Днём и вечером из него пахло сыростью и чувствовался холодок.
Мы ждали молча. И тогда в глубине, внутри подвала, загорался свет от тусклой лампочки накаливания (может, кто лазил по подвалам в детстве, помнит, там всегда хлам, не прибрано, и из освещения, если оно вообще было, лампочки, вкрученные в патрон и небрежно висящие на проводах), но этот свет был какой-то притягательный, манящий. Не сразу, а как будто кто-то провернул выключатель. Жёлтое свечение, ровное и домашнее, и там был ОН.
Дяденька, он каким-то сказочным казался, — Он смотрел на нас из-за этого окошечка и как-то загадочно улыбался и просто что-то рассказывал, и мы слушали, как казалось, долго и молча, может быть, что-то спрашивали, и он отвечал нам. Как в немом кино в воспоминаниях, что он говорил и о чём? Может, даже возникало желание такое, зайти внутрь, но как? Там висел замок, и попасть было невозможно. Потом мы уходили куда-то по своим детским делам.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:03 by грустный солдат
+5

Ключевые слова: Дети прогулка окно подвал авторская история

Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 08:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 627
Ого, шикарно. Вспомнилось свое странное местами детство. А вы слышали голос дяденьки или по губам считывали рассказы?
Иногда мне снится подобное.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (443|-1)
Публикаций: 4
Комментариев: 838
Да, из детства порой приходят странные воспоминания. При чем тогда странным это не казалось. Может потому что у детей возникает привыкание ко всему новому. Наверное я не очень понятно выразилась. Дети мир познают каждый день, и для них всякие чудные дела взрослых это обыденность. А потом когда дети вырастают, взрослеют и вспоминают что-то из детства то только тогда смогут проанализировать нормальная это ситуация или странная.
Во как завернула!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
