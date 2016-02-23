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Заброшки


Заброшки

Мир без людей - интерьеры

Жаль, что фото не передают запахи и звуки. Гулкие шаги по пыльному полу, постукивание веток по стеклу, писк вездесущих мышей... Тянет отсыревшей глиной, погребом и прелым тряпьем...
В ветреную погоду дома протяжно скрипят, в печных трубах воют сквозняки. Зимой под тяжестью снега проседают и обваливаются крыши. Дождь льет в образовавшиеся дыры, гниют проваливаются полы. Отсыревшие доски зарастают мхом. Природа возвращает это место себе. Задумчивый и прекрасный мир запустения...

Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры
Мир без людей - интерьеры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:58
Сегодня, 02:55 by Ожидающий СурокПросмотров: 30Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Заброшки покинутое старое здания интерьеры заброшек авторские фото

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:56
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3676|0)
Публикаций: 465
Комментариев: 2 132
Меня очень цепануло фото с папоротником.
Хорошие фотки, только тоскливо и больно от них мне - любителю деревенской жизни.
Плюс. Спасибо, что пополняете раздел.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: наборбукв
Сегодня, 08:37
0
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Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
На 6 фото сверху, висит пальто на гвоздике и рядом сапоги, как будто их хозяин снял и забыть одеть. Видно, что время и мародеры постарались, но некоторые дома так добротно выглядят, так жалко, что их оставили.
Зарегистрирован: 10.08.2016
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:42
0
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Репутация: (1215|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 362
Цитата: Lynx
очень цепануло фото с папоротником.

Тоже. Есть в этом нечто этакое, не могу объяснить словами.
Глядя на такое опустошение, невольно думаешь, а ведь в городах людям жить негде. Съемное жильё, ипотеки. А здесь никому ненужное рушится. Немногие решатся на переезд в глушь. Потому что зарабатывать деньги надо, на одном натуральном хозяйстве не больно проживешь в наше время.
Куда мы все катимся?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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