Мир без людей - интерьеры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:58

Ожидающий Сурок Просмотров: 30 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 02:55 by

Жаль, что фото не передают запахи и звуки. Гулкие шаги по пыльному полу, постукивание веток по стеклу, писк вездесущих мышей... Тянет отсыревшей глиной, погребом и прелым тряпьем...В ветреную погоду дома протяжно скрипят, в печных трубах воют сквозняки. Зимой под тяжестью снега проседают и обваливаются крыши. Дождь льет в образовавшиеся дыры, гниют проваливаются полы. Отсыревшие доски зарастают мхом. Природа возвращает это место себе. Задумчивый и прекрасный мир запустения...

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