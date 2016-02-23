Мир без людей - интерьеры

Мир без людей - интерьерыЖаль, что фото не передают запахи и звуки. Гулкие шаги по пыльному полу, постукивание веток по стеклу, писк вездесущих мышей... Тянет отсыревшей глиной, погребом и прелым тряпьем...
В ветреную погоду дома протяжно скрипят, в печных трубах воют сквозняки. Зимой под тяжестью снега проседают и обваливаются крыши. Дождь льет в образовавшиеся дыры, гниют проваливаются полы. Отсыревшие доски зарастают мхом. Природа возвращает это место себе. Задумчивый и прекрасный мир запустения...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:58
Сегодня, 02:55 by Ожидающий СурокПросмотров: 30Комментарии: 3
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