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Заброшки


Заброшки

Заброшенная средняя Саранинская школа

Как обычно, свои "личнохоженные" заброшки я начинаю с истории и архивных фоток.

Вообще, самая первая школа в поселке Сарана открылась 21 марта 1871, были церковные занятие, и обучение длилось три года. Школа была маленькая, но до революции она простояла одна.
После революции убивали-рубили, жгли, потому церковь снесли, школу тоже. От поселка ни одного "живого" места не осталось - я как-то писала об этом в одной из своих статей.

Так вот, когда боле-менее все поутихло, построили другую школу, примерно в 1926 году, назвав Неполной средней школой. Постепенно расширили ее и в 1940-м году переименовали в Саранинскую среднюю школу.
Рядом со школой был построен (еще в 30-е годы) интернат - среди мастерских, где обучали рабочих для завода. Завод тогда набирал полную силу, и мастерских было много, там же и обучались дети, так как приезжали они с других деревень, здания интерната и мастерских не хватало.

Уроки черчения (1930-е):
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа

Но спустя десять лет после войны, 1955-м году была построена большая двухэтажная школа, с просторной столовой и спортивным залом, а мастерские перенесены в другое место, поближе к заводу. Новая школа открыла двери своим ученикам, а позже и моей бабушке, которая обучала там детей почти 30 лет и еще 10 - в другой школе, построенной в 90-е.

Позади - та самая школа (1955-го года постройки, стоит ныне и сейчас, а там, где стоят люди, построена новая школа):
Заброшенная средняя Саранинская школа

Учебные дни (приблизительно 50-60-е):
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа

Примерно в 70-80-х годах рядом была построена еще одна Новая школа, в которой обучают и по сей день, а в 90-х годах Саранинская средняя школа 1955-го года постройки была выведена из эксплуатации - пол деревянный, доски прогнили, сама школа осела, так что находиться в ней стало опасно.
Состояние на 2018 год: На второй этаж проход закрыт - сильно прогнил пол. Просто так в школу не попасть, только с перехода из Новый школы. Все окна хорошо заколочены, а двери закрыты. Пройти можно только через вахту Новой школы.
Старое здание планируют сносить и на его месте строить Новую начальную школу.

Выпуск 1996-го года. Позади слева школа 1955-го года, а справа - уже новая (на фото справа с тюльпанами - моя бабушка):
Заброшенная средняя Саранинская школа

Ну а теперь, непосредственно, к той самой заброшенной школе. Фотографии, сделанные мной во время отпуска. На второй этаж, к сожалению, нельзя было из-за опасности провалиться, так бы пофоткала больше кабинетов, но что есть, то есть.
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа
Заброшенная средняя Саранинская школа

Ранее было опубликовано в Виварие хранилища заброшек - urban3p.
Фотографии мои, за исключением архивных фото, которые взяты отсюда (группа закрытая, доступ только по заявке).
Сегодня, 21:37 by LynxПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Школа архивные фото заброшка заброшенный объект

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