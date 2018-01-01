Заброшенная средняя Саранинская школа

Заброшенная средняя Саранинская школаКак обычно, свои "личнохоженные" заброшки я начинаю с истории и архивных фоток.
Вообще, самая первая школа в поселке Сарана открылась 21 марта 1871, были церковные занятие, и обучение длилось три года. Школа была маленькая, но до революции она простояла одна.
После революции убивали-рубили, жгли, потому церковь снесли, школу тоже. От поселка ни одного "живого" места не осталось - я как-то писала об этом в одной из своих статей.
Так вот, когда боле-менее все поутихло, построили другую школу, примерно в 1926 году, назвав Неполной средней школой. Постепенно расширили ее и в 1940-м году переименовали в Саранинскую среднюю школу.
Рядом со школой был построен (еще в 30-е годы) интернат - среди мастерских, где обучали рабочих для завода. Завод тогда набирал полную силу, и мастерских было много, там же и обучались дети, так как приезжали они с других деревень, здания интерната и мастерских не хватало.
Уроки черчения (1930-е):
Но спустя десять лет после войны, 1955-м году была построена большая двухэтажная школа, с просторной столовой и спортивным залом, а мастерские перенесены в другое место, поближе к заводу. Новая школа открыла двери своим ученикам, а позже и моей бабушке, которая обучала там детей почти 30 лет и еще 10 - в другой школе, построенной в 90-е.
Позади - та самая школа (1955-го года постройки, стоит ныне и сейчас, а там, где стоят люди, построена новая школа):
Учебные дни (приблизительно 50-60-е):
Примерно в 70-80-х годах рядом была построена еще одна Новая школа, в которой обучают и по сей день, а в 90-х годах Саранинская средняя школа 1955-го года постройки была выведена из эксплуатации - пол деревянный, доски прогнили, сама школа осела, так что находиться в ней стало опасно.
Состояние на 2018 год: На второй этаж проход закрыт - сильно прогнил пол. Просто так в школу не попасть, только с перехода из Новый школы. Все окна хорошо заколочены, а двери закрыты. Пройти можно только через вахту Новой школы.
Старое здание планируют сносить и на его месте строить Новую начальную школу.
Выпуск 1996-го года. Позади слева школа 1955-го года, а справа - уже новая (на фото справа с тюльпанами - моя бабушка):
Ну а теперь, непосредственно, к той самой заброшенной школе. Фотографии, сделанные мной во время отпуска. На второй этаж, к сожалению, нельзя было из-за опасности провалиться, так бы пофоткала больше кабинетов, но что есть, то есть.
Ранее было опубликовано в Виварие хранилища заброшек - urban3p.
Фотографии мои, за исключением архивных фото, которые взяты отсюда (группа закрытая, доступ только по заявке).
Сегодня, 21:37 by LynxПросмотров: 9Комментарии: 0
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