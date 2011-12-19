Заброшенная деревянная церковь

Летяга Просмотров: 27 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:32 by

Одни жарким летним днем по пути к одному очень интересному, прохладному и большому объекту нам повстречалась небольшая церквушка. Заброшенная и деревянная.Симпатичный контраст!Стоять этим стенам осталось недолго, еще лет 10 и здесь ничего не останется.Самая высокая точка церкви не разрушена, что же, нужно подняться наверх.Внутри довольно тесно - церковь маленькая.Лестница поскрипывает под ногами, но выглядит довольно надежной.А вот и старый крест.Забытый, лежит здесь уже много лет.Часть крыши обрушилась.Восстанавливать такое, уже вряд ли кто-то возьмется, поэтому церковь можно считать безвозвратно утраченной.Да и кому она здесь нужна?В деревне и 50-ти домов то не наберетсяНет прихода - нет дохода, а нет дохода, нет денег на восстановление церкви.Хотя погулять здесь довольно приятно, мусора и надписей нет, достаточно удивительно.Винтообразно.Немножко "пасторали" напоследок.Автор: Nordskif & Co.

Ключевые слова: Церковь деревянное зодчество разруха заброшки

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