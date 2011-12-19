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Заброшки


Заброшки

Заброшенная деревянная церковь

Одни жарким летним днем по пути к одному очень интересному, прохладному и большому объекту нам повстречалась небольшая церквушка. Заброшенная и деревянная.

Заброшенная деревянная церковь

Симпатичный контраст!

Заброшенная деревянная церковь

Стоять этим стенам осталось недолго, еще лет 10 и здесь ничего не останется.

Заброшенная деревянная церковь

Самая высокая точка церкви не разрушена, что же, нужно подняться наверх.

Заброшенная деревянная церковь

Внутри довольно тесно - церковь маленькая.

Заброшенная деревянная церковь

Лестница поскрипывает под ногами, но выглядит довольно надежной.

Заброшенная деревянная церковь

А вот и старый крест.

Заброшенная деревянная церковь

Забытый, лежит здесь уже много лет.

Заброшенная деревянная церковь

Часть крыши обрушилась.

Заброшенная деревянная церковь

Восстанавливать такое, уже вряд ли кто-то возьмется, поэтому церковь можно считать безвозвратно утраченной.

Заброшенная деревянная церковь

Да и кому она здесь нужна?

Заброшенная деревянная церковь

В деревне и 50-ти домов то не наберется

Заброшенная деревянная церковь

Нет прихода - нет дохода, а нет дохода, нет денег на восстановление церкви.

Заброшенная деревянная церковь

Хотя погулять здесь довольно приятно, мусора и надписей нет, достаточно удивительно.

Заброшенная деревянная церковь

Винтообразно.

Заброшенная деревянная церковь

Немножко "пасторали" напоследок.

Заброшенная деревянная церковь


Автор: Nordskif & Co.
Источник.
Сегодня, 09:32 by ЛетягаПросмотров: 27Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Церковь деревянное зодчество разруха заброшки

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Комментарии

#1 написал: murikns
Сегодня, 12:28
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Комментариев: 305
Интересно было бы там побывать!+
Зарегистрирован: 19.12.2011
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