Заброшенная деревянная церковь

Заброшенная деревянная церковьОдни жарким летним днем по пути к одному очень интересному, прохладному и большому объекту нам повстречалась небольшая церквушка. Заброшенная и деревянная.
Симпатичный контраст!
Стоять этим стенам осталось недолго, еще лет 10 и здесь ничего не останется.
Самая высокая точка церкви не разрушена, что же, нужно подняться наверх.
Внутри довольно тесно - церковь маленькая.
Лестница поскрипывает под ногами, но выглядит довольно надежной.
А вот и старый крест.
Забытый, лежит здесь уже много лет.
Часть крыши обрушилась.
Восстанавливать такое, уже вряд ли кто-то возьмется, поэтому церковь можно считать безвозвратно утраченной.
Да и кому она здесь нужна?
В деревне и 50-ти домов то не наберется
Нет прихода - нет дохода, а нет дохода, нет денег на восстановление церкви.
Хотя погулять здесь довольно приятно, мусора и надписей нет, достаточно удивительно.
Винтообразно.
Немножко "пасторали" напоследок.
Автор: Nordskif & Co.
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Сегодня, 09:32 by ЛетягаПросмотров: 27Комментарии: 1
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