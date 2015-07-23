Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 3 +8 Вчера, 19:07 by

Немного фотографий атмосферного старинного особняка в одном из уголков Сербии. По рассказам местного сторожа, с местом связана типичная история злобного хозяина и невинных его жертв. Впрочем, как обычно, это очередная байка для туристов.Но, глядя на эти мрачные интерьеры, поверишь во всякое )В целом подобный стиль архитектуры сам по себе мне кажется несколько тяжелым и мрачноватым, а вкупе с предысторией ощущается более чем атмосферно.Но в целом место классное, достойно посещения!Беседка крутая - идеальная декорация для мрачной фотосессии!Автор: NordSkif.

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