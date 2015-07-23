Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Немного фотографий атмосферного старинного особняка в одном из уголков Сербии. По рассказам местного сторожа, с местом связана типичная история злобного хозяина и невинных его жертв. Впрочем, как обычно, это очередная байка для туристов.

Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Но, глядя на эти мрачные интерьеры, поверишь во всякое )
Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Мрачный заброшенный особняк в Сербии

В целом подобный стиль архитектуры сам по себе мне кажется несколько тяжелым и мрачноватым, а вкупе с предысторией ощущается более чем атмосферно.

Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Но в целом место классное, достойно посещения!

Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Беседка крутая - идеальная декорация для мрачной фотосессии!

Мрачный заброшенный особняк в Сербии



Автор: NordSkif.
Источник.
Вчера, 19:07 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Особняк Сербия заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 19:48
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1001|0)
Публикаций: 123
Комментариев: 1 253
Это место прекрасно. Жаль, что там нельзя жить.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1548|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 736
Очень красиво! беседка в лианах тоже очаровательна +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:03
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1726|0)
Публикаций: 747
Комментариев: 6 976
Наверное очень красивый особняк был в своё время. Смотрится величественно и объёмно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.