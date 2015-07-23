Мрачный заброшенный особняк в Сербии

Мрачный заброшенный особняк в СербииНемного фотографий атмосферного старинного особняка в одном из уголков Сербии. По рассказам местного сторожа, с местом связана типичная история злобного хозяина и невинных его жертв. Впрочем, как обычно, это очередная байка для туристов.
Но, глядя на эти мрачные интерьеры, поверишь во всякое )
В целом подобный стиль архитектуры сам по себе мне кажется несколько тяжелым и мрачноватым, а вкупе с предысторией ощущается более чем атмосферно.
Но в целом место классное, достойно посещения!
Беседка крутая - идеальная декорация для мрачной фотосессии!
Автор: NordSkif.
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Вчера, 19:07 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 3
Ключевые слова: Особняк Сербия заброшка