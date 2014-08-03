Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

«Антонио, трахандо»!

Меня зовут Антон. Раньше мне казалось, что я - обычный парень, но потом выяснилось, что я – экстрасенс и умею видеть вещие сны.
Дело было так.
В подростковом возрасте, как и многим моим сверстникам, мне начали сниться сны "про любовь".
И чаще всего мне снилась прекрасная смуглая южанка – то ли испанка, то ли итальянка, стройная кареглазая красавица с вьющимися чёрными волосами. Каждый раз, извиваясь в моих объятьях, она страстно кричала: "Антонио, трахандо!!!"
От этих слов мурашки шли по коже, а сердце сладко замирало, и я просыпался в состоянии неописуемого восторга!
Время шло, из подростка я превратился в юношу и поступил в университет. А в университете было немало иностранных студентов. И однажды я встретил ЕЁ – ту самую Южанку из моих снов! Так и выяснилось, что я – экстрасенс…
Её звали Мануэла, она была из Мексики. Наша страсть была как цунами, как Везувий и иже с ним... Всё было как в моих снах, и даже лучше! Одно было странно: сколько бы времени мы ни проводили в объятьях, никогда я не слышал от неё той фразы: «Антонио, трахандо!». В чём-то, наверное, мой пророческий дар несовершенен…

* * *

С нашей встречи прошёл год. Отец Мануэлы там, в Мексике, - какой-то сеньор, дон и усатый кабальеро, ходит с тросточкой в белых штанах, живёт на фазенде, курит сигары толщиной с руку и, наверное, лупцует негров на плантациях (если я всё правильно помню из «мыльных» сериалов 90-х). Узнав о позорной связи своей дочери с каким-то безродным простолюдином, этот идальго проклял дочь, изгнал её из семьи и лишил содержания. Денег на дальнейшую учёбу или на дорогу до дома у Мануэлы не было, работы – тоже, из студенческого общежития её «попросили». Так она и осталась в России – без учёбы, без дома, без средств, а скоро – и с нашим первым «спиногрызом» на руках. Жить стали у моих родителей.
В одно прекрасное утро я, на ногах дожёвывая бутерброд, мучился перед зеркалом, лихорадочно пытаясь завязать ненавистный галстук: надо было спешить в офис. Мануэла стояла рядом и укачивала нашего Алехандро. Вот тогда-то я и услышал от неё впервые: «Антонио, тра-ахандо!». К тому времени я уже немного освоил её язык и знал, что «трахандо», как уловил мой русский слух, на самом деле произносится «тра-а-хандо», пишется «trabajando» и означает по-испански – «работать»!*


* Антонио ещё не освоил язык в совершенстве. «Trabajando» – не «работать», а «работающий». Но смысла это не меняет)))


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:18
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:18 by Почетный святойПросмотров: 23Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Вещие сны студенты семья испанский работать авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 07:37
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12496|-4)
Публикаций: 1 242
Комментариев: 9 785
Солнце ещё высоко
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:33
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 137
Всё таки от лукавого, сны эти. Не показали ГГ картинку полную
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.