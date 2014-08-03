«Антонио, трахандо»!

* * *

Меня зовут Антон. Раньше мне казалось, что я - обычный парень, но потом выяснилось, что я – экстрасенс и умею видеть вещие сны.Дело было так.В подростковом возрасте, как и многим моим сверстникам, мне начали сниться сны "про любовь".И чаще всего мне снилась прекрасная смуглая южанка – то ли испанка, то ли итальянка, стройная кареглазая красавица с вьющимися чёрными волосами. Каждый раз, извиваясь в моих объятьях, она страстно кричала: "Антонио, трахандо!!!"От этих слов мурашки шли по коже, а сердце сладко замирало, и я просыпался в состоянии неописуемого восторга!Время шло, из подростка я превратился в юношу и поступил в университет. А в университете было немало иностранных студентов. И однажды я встретил ЕЁ – ту самую Южанку из моих снов! Так и выяснилось, что я – экстрасенс…Её звали Мануэла, она была из Мексики. Наша страсть была как цунами, как Везувий и иже с ним... Всё было как в моих снах, и даже лучше! Одно было странно: сколько бы времени мы ни проводили в объятьях, никогда я не слышал от неё той фразы: «Антонио, трахандо!». В чём-то, наверное, мой пророческий дар несовершенен…С нашей встречи прошёл год. Отец Мануэлы там, в Мексике, - какой-то сеньор, дон и усатый кабальеро, ходит с тросточкой в белых штанах, живёт на фазенде, курит сигары толщиной с руку и, наверное, лупцует негров на плантациях (если я всё правильно помню из «мыльных» сериалов 90-х). Узнав о позорной связи своей дочери с каким-то безродным простолюдином, этот идальго проклял дочь, изгнал её из семьи и лишил содержания. Денег на дальнейшую учёбу или на дорогу до дома у Мануэлы не было, работы – тоже, из студенческого общежития её «попросили». Так она и осталась в России – без учёбы, без дома, без средств, а скоро – и с нашим первым «спиногрызом» на руках. Жить стали у моих родителей.В одно прекрасное утро я, на ногах дожёвывая бутерброд, мучился перед зеркалом, лихорадочно пытаясь завязать ненавистный галстук: надо было спешить в офис. Мануэла стояла рядом и укачивала нашего Алехандро. Вот тогда-то я и услышал от неё впервые: «Антонио, тра-ахандо!». К тому времени я уже немного освоил её язык и знал, что «трахандо», как уловил мой русский слух, на самом деле произносится «тра-а-хандо», пишется «trabajando» и означает по-испански – «работать»!** Антонио ещё не освоил язык в совершенстве. «Trabajando» – не «работать», а «работающий». Но смысла это не меняет)))

