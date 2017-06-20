Чужое барахло

Летяга Сегодня, 06:01

На новой работе как-то быстро сдружились с одной девушкой, матерью-одиночкой с неустроенной личной жизнью и проблемами со здоровьем. Она стала настойчиво меня приглашать на шампанское. Я пришла, ушла от неё с её курткой и платьем: куртку она мне продала, платье подарила. Потом снова была приглашена и ушла с кучей её одежды и бижутерией — типа ей уже не подходит. Потом пришла в третий раз, и она дала мне наклейки пасхальные, хотя она вообще мусульманка. Я уже в такси подумала, что это странно, и «забыла» подарок там.Недавно в семье начались проблемы в отношениях с мужем. И тут я задумалась. Куртку я подарила сестре, так как только дома поняла, что это не мой размер. Бижутерию подарила племяшке, не ношу такую. А себе оставила несколько её вещей, которые мне понравились, но за них я ей перевела 500 рублей. Ещё несколько вещей отдала подруге-соседке, так как у неё дочь носит вещи этого размера. Итог: сестра сильно заболела, ужасные проблемы с дёснами, операция; племяшка попала в больницу, а подруга слегла всей семьёй с отравлением. И тут наши ещё скандалы с мужем, его полное отчуждение. Может, совпадение, но всё же.Стала искать информацию о том, можно ли брать чужую одежду, и стала анализировать наши с ней отношения. Ко мне она так и не пришла в гости, под разными предлогами отказывалась. А когда я хотела к ней поехать сама, она «сбрила» меня и больше не звонит, не приглашает. Вспомнила, что она при разговорах несколько раз говорила про гадалок. Про чужую одежду в интернете ничего хорошего не написано, но сказано, что можно очистить энергетику. Я решила отсортировать остаток этих вещей и попробовать очистить энергетику тех, которые сильно понравились — платье белого цвета и розовую блузку. В тазик налила воды обычной и святой, насыпала порошка и соли. После того как замочила вещи, чистые и светлые, вода стала такой по цвету, будто я стираю грязные колготки.Теперь думаю, что делать и как быть. Может, всё-таки всё это совпадение, а я накручиваю? Или оказалась помойным ведром для чужой энергетики и проблем…Автор неизвестен.

Ключевые слова: Колллега вещи подарки проблемы очищение

