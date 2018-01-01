Терем Овчинникова

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:20

Qusto Просмотров: 13 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:20 by

В начале XX века Алексей Васильевич Овчинников (1860-1920гг) построил себе дом. Отсюда и происходит народное название места - терем Овчинникова.В 1965 году Общество охраны памятников Удмуртской Республики объявило дом Овчинникова архитектурным памятникомВ советское время тут располагался детский сад №13. Детям очень нравилось в этом теремке, им было очень интересно - дети жили как в сказке. Но в 90-е годы по санитарно-гигиеническим соображениям садик закрыли.Сейчас же о детской радости напоминает лишь рисунок на стене, который когда-то украшал детскую игровую комнату. После детского сада дом передали баптистам, но и тут не последовало должного ухода - у религиозной организации просто не хватало средств для этого. Поэтому было принято решение передать уже полуразрушенный теремок в собственность Администрации Воткинска..Само здание двухэтажное. На первом этаже две комнаты и коридор. На втором этаже большая зала, две маленьких спальни и две веранды с флигелями. Естьнебольшой чердак, можно выбраться на крышу.Автор - JoKeR666.

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