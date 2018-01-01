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Заброшки


Заброшки

Терем Овчинникова

В начале XX века Алексей Васильевич Овчинников (1860-1920гг) построил себе дом. Отсюда и происходит народное название места - терем Овчинникова.

В 1965 году Общество охраны памятников Удмуртской Республики объявило дом Овчинникова архитектурным памятником

В советское время тут располагался детский сад №13. Детям очень нравилось в этом теремке, им было очень интересно - дети жили как в сказке. Но в 90-е годы по санитарно-гигиеническим соображениям садик закрыли.

Сейчас же о детской радости напоминает лишь рисунок на стене, который когда-то украшал детскую игровую комнату. После детского сада дом передали баптистам, но и тут не последовало должного ухода - у религиозной организации просто не хватало средств для этого. Поэтому было принято решение передать уже полуразрушенный теремок в собственность Администрации Воткинска..

Само здание двухэтажное. На первом этаже две комнаты и коридор. На втором этаже большая зала, две маленьких спальни и две веранды с флигелями. Есть
небольшой чердак, можно выбраться на крышу.

Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова
Терем Овчинникова

Автор - JoKeR666.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20 by QustoПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Терем дети заброшка

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