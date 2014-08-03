Остров Диксон

Qusto Просмотров: 46 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 14:50 by

Некогда жилой посёлок городского типа Диксон (он же Аэропорт Диксон), находящийся на острове посреди Карского моря в 1,5км от его же материковой части.Сейчас пустующий: с 2009 года население переселили на материк. На острове постоянно находится лишь 1-2 человека. Остальной персонал приезжает встречать/отправлять самолёт (ходит раз в неделю) водным транспортом или по зимнику.Школы, детский сад, несколько военных частей, дом культуры, гидрометеорологические станции, котельные, гаражи, склады ГСМ, подсобки, магазины, столовые, общежития и жилые дома пустуют.Автор - iggy.

Ключевые слова: Остров дома заброшка

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