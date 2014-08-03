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Заброшки


Заброшки

Остров Диксон

Некогда жилой посёлок городского типа Диксон (он же Аэропорт Диксон), находящийся на острове посреди Карского моря в 1,5км от его же материковой части.

Сейчас пустующий: с 2009 года население переселили на материк. На острове постоянно находится лишь 1-2 человека. Остальной персонал приезжает встречать/отправлять самолёт (ходит раз в неделю) водным транспортом или по зимнику.

Школы, детский сад, несколько военных частей, дом культуры, гидрометеорологические станции, котельные, гаражи, склады ГСМ, подсобки, магазины, столовые, общежития и жилые дома пустуют.

Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон
Остров Диксон

Автор - iggy.
Источник.
Сегодня, 14:50 by QustoПросмотров: 46Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Остров дома заброшка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:08
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9988|-4)
Публикаций: 564
Комментариев: 7 455
Когда я в большом количестве смотрю на фотки с заброшенных промышленных и военных объектов, я вспоминаю фразу: "Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают легкие времена. Лёгкие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают тяжелые времена".
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 103
Цитата: Летяга
Когда я в большом количестве смотрю на фотки с заброшенных промышленных и военных объектов, я вспоминаю фразу: "Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают легкие времена. Лёгкие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают тяжелые времена".
+++

Надо запомнить:)
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: qqq666
Сегодня, 16:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 1 761
а луноход походу просто игрушка да?....
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#4 написал: Shamanfromforest
Сегодня, 21:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Цитата: qqq666
а луноход походу просто игрушка да?....


и, судя по виду, довольно прикольная)
Зарегистрирован: 15.03.2018
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