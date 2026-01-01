Нечто на кухне

SergeyYakubov

«Здесь есть кого боятся»В сентябре 2013 года я устроился на работу поваром в детский сад, находящийся на окраине нашего города, неподалёку от лесного массива, вплотную подступающего к жилым кварталам. Первый день работы начался с приятных неожиданностей: коллектив оказался исключительно женским и очень дружелюбным, а мой работодатель, заведующий санаторием, сговорчивым и веселым. Выполнял обязанности я не только повара, но и грузчика и иногда, после работы, даже дворника. За дополнительную работу мне не платили, а я не просил, не заставлять ведь женщин таскать мешки с сахаром и мукой?Пролетел теплый сентябрь, прошло бабье лето, а следом пришел сырой и дождливый октябрь. И стал я замечать первые странности. Начали пропадать мелкие вещи: вот, казалось бы, положил нож на стол, отвернулся на пять секунд, а ножа уже нет, и никто из коллег к столу не подходил. А затем я стал замечать проблемы с электричеством. Лампы накаливания не горели больше нескольких дней и часто взрывались, а лампы «дневной свет» часто начинали мигать.Однажды, когда я на складе насыпал в мешок морковку, у меня прямо над головой взорвалась лампочка. Я аж подпрыгнул, наверное, до потолка. Тогда я объяснил это замыканием, проблемами в проводке. Сходил в подвал, взял новую лампочку и вкрутил на место взорвавшейся.А через неделю грохнулся стеклянный плафон от лампы дневного света. Был день, я стоял и чистил горбушу на обед. Вдруг позади меня грохот, у меня рыба и та от страха в ванную нырнула. Я пошел посмотреть, что стряслось, и увидел стеклянные брызги на полу и стоящих вокруг них моих коллег.– Опять начинается. – сказала повариха Аня.– Да, начинается, – ответил я. – У мастера, который его прикрутил, руки явно не из плеч растут.Через несколько дней привезли новый плафон, и, не дожидаясь нашего вечно пьяного электрика, я сам его прикрутил.Наступил ноябрь, а затем и декабрь, ночи стали длинные, и стал я замечать другие странности, в частности странное поведение коллег. Повара стремились уйти из кухни до темноты, раньше они оставались, если надо, и до шести, и до семи, а теперь всеми силами пытались сбежать пораньше. Я оставался вместо них и даже стал замещать кухонного работника. Я не был против, чтобы коллеги уходили раньше: семья, дети.На мои вопросы, почему они боятся темноты, отшучивались. В один из предновогодних дней, когда уже у многих начались выходные, детей ходило минимальное количество дней, и тех, что приходили, забирали домой примерно в обед, полдник и ужин мы не готовили. Я отправил всех своих коллег по домам, а сам начал мыть кастрюли, вообще-то это работа кухонного, но и мне не трудно.Подняв взгляд от кастрюли, я увидел на стене, противоположной окну, тень. Она не шевелилась, а потом просто исчезла. Сперва я решил, что это тень от проходившего по улице человека. Закончив работу, я вышел на улицу: нет, это не была тень человека, под окном на искрящемся снегу были только мои следы, да и сами окна располагались выше человеческого роста. Я зашел обратно на кухню и осмотрел стену: тень на стене могла появиться только тогда, когда солнце находилось бы на уровне окон. Но было три часа дня, солнце было еще высоко, да и не могло оно быть на уровне окон – прямо за оградой детского сада с этой стороны начинался лес, и небесное око всегда садилось за лес. Я немного подумал, затем плюнул на все, завершил дела и отправился домой.Новогодние каникулы пришли и прошли. Кончились праздники, и я вышел на работу. Во время обеденного перерыва я поинтересовался у пожилой уборщицы:– А чего они боятся? – Кивнул головой в сторону коллег.– А ты ничего там не видел? – Спросила бабулька, показывая на кухню.– А что я там видеть должен?– Да ничего. Забудь.Такое забыть я не мог. Девчонки не только вечером, но и рано утром на работе старались не появляться, и я часто дежурил в утреннюю смену – т.е. приходил к шести часам.Вечером я, как всегда, уходил последний и замыкал кухню. Во дворе меня перехватил дворник:– Послушай доброго совета, не оставайся после всех один.– Да что происходит-то? – А сам уже нутром чуял – странное происходит.Дворник не ответил. В тот вечер меня посетила мысль: «Уж не привидений ли боятся мои коллеги?»Наутро, сойдя с автобуса, я направился на работу. Мороз прихватывал, поэтому я припустил. Скрипя снегом и отрясая дубленку от снега, который свалился с деревьев, я вошел в коридор перед кухней. Там меня ждал сюрприз: не успел я переодеться, как шеф-повар задала вопрос:– Ты выключал вчера электроплиту?– Конечно, выключал. – Я перед уходом всё внимательно проверяю, да не по одному разу.– Верю. – Сказала шеф и пошла работать.Это было странно. На следующий день была моя утренняя смена, придя на работу и еще не успев войти в дверь, я услышал странный шум, похожий на… Вода. Не переодеваясь, я влетел на кухню. ВСЕ краны были открыты, и лился кипяток. Я кинулся их перекрывать. Не могу словами описать свои чувства, а в голове только одно слово – это полтергейст какой-то. Кухню не затопило только потому, что хорошо работала канализация, а в полу были сливные отверстия. Про этот странный случай я рассказал заведующему.Ответ был еще более странный:– Бывает.– Что значит бывает? Бывает, что из всех кранов льется кипяток?– Да, бывает.Я почувствовал, что у меня глаза лезут от удивления из орбит, как у краба, а челюсть вот-вот отвалится и отобьет мне ногу. Проникнуть на кухню никто не мог – ключи были у меня и у шеф-повара. Странно. Странности продолжались. Вечером мы уходили все вместе, коллеги ждали меня на улице, а я закрывал дверь. Перед тем как окончательно ее закрыть, я окинул взглядом темную кухню и увидел… Человек? Темный силуэт стоял около хлеборезки.– Здесь кто-то есть. – Сказал я, вытаскивая из кармана фонарик.– Сматывайся! – Закричали коллеги. Но я не смотался, а включил фонарик. Никого.По дороге домой они мне рассказали, что уже много лет в здании детского сада творятся чудеса. Только на первом этаже и только когда ночи становятся длинными. Я поинтересовался:– Не умирал ли тут кто и что на этом месте было до детского сада?– Никто не умирал, а раньше здесь был лес.Жизнь шла своим чередом: лампочки взрывались, краны открывались, а девчонки боялись. Начал бояться и я. Дети и воспитатели не замечали ничего странного, «чудеса» происходили в основном на кухне.Приглашали священника, сами пытались освятить – на неделю становилось тихо, а потом снова начиналось.И вот наступил для меня день икс. День начался, как обычно: встал в пять утра, позавтракал и пошел на остановку. Была середина февраля. Благополучно доехав, я шел, поскрипывая снежком, дул сильный ветер. По утрам стали работать вдвоем. Подходя к зданию, я увидел, что окна кухни темные: Алевтина еще не пришла. Может, она боится без мужика туда входить и стоит на улице? Обойдя детский сад по периметру, я обнаружил, что не горят фонари над входами. Нет света? Дернул ручку двери – домофон работает, электричество есть. Отмкнув дверь на кухню, я перекрестился и зашел внутрь. На кухне, в лунном свете, был отчетливо виден человеческий силуэт. Черная тень.— Кто здесь? — крикнул я. Ответом было эхо. Я выхватил из кармана фонарик, но он не горел, а это нечто стояло как пень. Это было высокого роста, если мой рост метр семьдесят пять, то его был на голову выше, одет ОН был — а черт его знает, как он был одет и во что, мне было не до того, чтобы его рассматривать. Все молитвы выбило из головы. Я кинулся к выключателю, но наткнулся на что-то холодное — ножи. Схватив нож с магнитки, я взял его обратным хватом. Мысль о том, чтобы оттуда сбежать, мне и в голову не приходила. Я начал терять самообладание, а в голову полезла всякая дребедень, например, что с этим мясницким ножом я похож на Майкла Майерса из фильма «Хеллоуин». Я пытался выкинуть из головы эти мысли, пытался сконцентрироваться на словах молитвы, но мысли лезли в мою голову словно извне. А затем у меня в голове появился следующий образ — кладбище.— Ну уж нет. Хрен тебе! Я еще поживу! — Собрав всю волю в кулак, я крутанул нож в руке и метнул в сущность. Я не услышал, как нож загремел по полу, сущность направилась ко мне, я не слышал ее шагов, несмотря на то, что пол кафельный, создавалось впечатление, что тень плывёт по воздуху. Не помня себя от страха, я снова кинулся к выключателю, на этот раз я его нашел. Нечисть исчезла, но свет начал бешено мигать.Бах! Взорвавшийся плафон осыпал меня дождем стекла. Через секунду всё прекратилось. Добравшись до шкафа и вытащив оттуда бутылку коньяка, приготовленного для празднования дня рождения одной из сотрудниц, отпил несколько глотков. Я вообще-то не пью ничего крепче колы, даже пиво, и не курю, но в тот день или, вернее, утро сделал исключение. Нож, который я метнул в сущность, нашелся быстро — он воткнулся в разделочную доску. Положив нож на стол, я дождался коллегу, которая подошла через пять минут, а затем пошел «убивать» сторожа. Мне было интересно, почему этот дед не затруднился включить уличное освещение. Причина была «уважительная». Сторож был настолько пьян, что от его дыхания можно было закусывать, жаль, огурца с собой не было. Кое-как его отрезвив с помощью кружки холодной воды, я задал вопрос про уличное освещение. Ответ был странный:— А ты тоже его видел?В тот же день я уволился.

