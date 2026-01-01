Топографический кретинизм

Добрый вечер всем. Хотелось бы поделиться одной довольно интересной – и пока что самой мистической – историей из всех, которые со мной были. Хотя не знаю, есть тут сколько-нибудь мистики, или это я такой нетрадиционно ориентированный на местности...Два года я жил в общежитии, и два года почти каждый день это повторялось. Я попробую описать словами, потому что рисовать я тоже не умею. Вначале скажу, что вход в общежитие выходит на улицу, задняя стена — во дворик, это принципиально важно.Я заходил с улицы (то есть спиной к ней!), поворачивал налево, проходил через вертушку, поворачивал направо, проходил метра 3, затем ещё раз направо, метров через 10 поворачивал налево, поднимался по лестнице на 3-й этаж, переходил в коридор (лестница оставалась за спиной), поворачивал налево в общий коридор, метров через 6 поворачивал направо, входил в отделение справа, слева в глубине была моя комната. Сколько я ни ломал голову, сколько ни пробовал рисовать, получается, что по всем законам геометрии (с которой у меня тоже очень туго) получается, что окно комнаты должно было выходить во дворик, но оно почему-то выходило на улицу – причем я с улицы узнавал свое окно. А окно кухни с другой стороны коридора выходило как раз во дворик.Если здесь какие-то люди, которые хорошо ориентируются в пространстве, то, может, они что-то и подскажут. На мой взгляд, это довольно интересная проблема. Ну или я это всë просто выдумал.

