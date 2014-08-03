Интересные размышления о Времени во Вселенной

Новость отредактировал Летяга - 4-08-2026, 07:54

Причина: Стилистика автора сохранена

swandance Просмотров: 100 Комментарии: 10 -1 4-08-2026, 07:52 by

Вселенная, согласно исследованиям астрофизиков, возникла пару десятков миллиардов лет назад. До того момента самого понятия времени не было. Чем сильнее гравитация — тем медленее движется время. Для кванта света (фотона), летящего со скоростью примерно 300 000 километров в секунду, времени не существует. Чтобы повернуть время назад, все частицы должны начать двигаться в обратном направлении. В разных участках вселенной время течет по-разному.Время существует только там, где есть материальное пространство, так как без движения элементарных частиц нет никаких перемен в окружающей среде, следовательно, никаких событий не происходит и поэтому отмерять нечего. Если предположить, что есть потусторонняя вселенная за пределами материальной, и там живет Бог, то для него времени не существует. Так как он существует в стазисе — состоянии вне времени и пространства. Прошлое, настоящее и будущее могут существовать одновременно, раз будущее кто-то может узнать — значит, оно уже существует.Представьте себе, что вы смотрите фильм. Вы можете поставить его на паузу и уйти пить чай, а затем вернуться. Для вас в вашем мире пройдет несколько минут, а для героев фильма на экране не пройдет и мгновения, пока вы снова не включите фильм. Все мы являемся путешественниками во времени, так как постоянно движемся из прошлого в будущее через пространство вариантов, определенных свыше. Говорят, что жизнь человека — это процесс во времени и пространстве вариантов. За последние 20 лет время на Земле ускорилось, и кто-то это уже замечает. Чем больше у вас личной энергии, тем больше времени жизни в вашем распоряжении.

Ключевые слова: время пространство вселенная миры скорость земля жизнь

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