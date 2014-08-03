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Интересные размышления о Времени во Вселенной

Вселенная, согласно исследованиям астрофизиков, возникла пару десятков миллиардов лет назад. До того момента самого понятия времени не было. Чем сильнее гравитация — тем медленее движется время. Для кванта света (фотона), летящего со скоростью примерно 300 000 километров в секунду, времени не существует. Чтобы повернуть время назад, все частицы должны начать двигаться в обратном направлении. В разных участках вселенной время течет по-разному.

Время существует только там, где есть материальное пространство, так как без движения элементарных частиц нет никаких перемен в окружающей среде, следовательно, никаких событий не происходит и поэтому отмерять нечего. Если предположить, что есть потусторонняя вселенная за пределами материальной, и там живет Бог, то для него времени не существует. Так как он существует в стазисе — состоянии вне времени и пространства. Прошлое, настоящее и будущее могут существовать одновременно, раз будущее кто-то может узнать — значит, оно уже существует.

Представьте себе, что вы смотрите фильм. Вы можете поставить его на паузу и уйти пить чай, а затем вернуться. Для вас в вашем мире пройдет несколько минут, а для героев фильма на экране не пройдет и мгновения, пока вы снова не включите фильм. Все мы являемся путешественниками во времени, так как постоянно движемся из прошлого в будущее через пространство вариантов, определенных свыше. Говорят, что жизнь человека — это процесс во времени и пространстве вариантов. За последние 20 лет время на Земле ускорилось, и кто-то это уже замечает. Чем больше у вас личной энергии, тем больше времени жизни в вашем распоряжении.


Новость отредактировал Летяга - 4-08-2026, 07:54
Причина: Стилистика автора сохранена
4-08-2026, 07:52 by swandanceПросмотров: 100Комментарии: 10
-1

Ключевые слова: время пространство вселенная миры скорость земля жизнь

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Комментарии

#1 написал: Летяга
4 августа 2026 10:38
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12496|-4)
Публикаций: 1 262
Комментариев: 9 819
Вам надо на подкасты к Семихатову. Ну и к Сурдину тоже.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: swandance
4 августа 2026 12:24
0
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 132
Цитата: Летяга
Вам надо на подкасты к Семихатову. Ну и к Сурдину тоже.

Впервые слышу о них, кто это? Я просто немного инетерсуюсь эзотерикой и физикой, не более того.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#3 написал: Сталкер_Барсик
4 августа 2026 12:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Ничего не понял но рассуждения автора и общая мысль понравились. У меня в школе пока физики не было вот с сентября будет и поэтому не шарю. smiley
Зарегистрирован: 15.07.2026
#4 написал: swandance
4 августа 2026 13:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 132
Помощь по физике https://physics.ru/textbook/
Зарегистрирован: 28.10.2012
#5 написал: Летяга
4 августа 2026 15:54
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12496|-4)
Публикаций: 1 262
Комментариев: 9 819
Цитата: swandance
Впервые слышу о них, кто это?


Вы точно интересуетесь физикой?
Семихатов
Сурдин

Подкасты от обоих сразу

Это чтобы чушь не нести
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#6 написал: Сталкер_Барсик
4 августа 2026 16:51
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Публикаций: 0
Комментариев: 17
Мне 13 и даже я их знаю.
Зарегистрирован: 15.07.2026
#7 написал: daytaler
4 августа 2026 21:55
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Группа: Посетители
Репутация: (112|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 432
Представьте себе, что вы смотрите фильм. Вы можете поставить его на паузу и уйти пить чай, а затем вернуться. Для вас в вашем мире пройдет несколько минут, а для героев фильма на экране не пройдет и мгновения, пока вы снова не включите фильм.

Ну правильно. Сила внимания в нашем случае — это лазерный луч, упёршийся в неподвижную информацию. Она уже присутствует в фильме. Она живая, но обездвижена: её движение не исчезло, а лишь застыло в неизменной форме, сохраняя одну и ту же информацию.
Что происходит в пространстве? Мысли в сознании человека, словно слайды, проходят мимо проектора внимания. Само тело перемещается среди внешне неподвижной материи, хотя внутри неё непрерывно происходит движение: расходуется энергия, удерживающая частицы в единой форме.
И всё это происходит в одном пространстве, которое само находится в ещё большем пространстве. Времени как самостоятельного явления нет. Есть лишь энергия, расходуемая на движение материи здесь и сейчас и на поддержание её формы.

Все мы являемся путешественниками во времени, так как постоянно движемся из прошлого в будущее через пространство вариантов, определенных свыше.

Нет. Мы во Вселенной — электроны, лучом своего внимания высвечивающие застывшие слайды информации в кромешной темноте.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#8 написал: Сталкер_Барсик
Вчера, 00:41
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Фу, я с умными не разговариваю!
Цитата Типыч
Зарегистрирован: 15.07.2026
#9 написал: serg-kil-inc
Вчера, 10:40
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Даже если ничего не происходит, это может длиться какое-то время.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#10 написал: Сталкер_Барсик
Вчера, 10:46
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Цитата: serg-kil-inc
Даже если ничего не происходит, это может длиться какое-то время.

по факту
Зарегистрирован: 15.07.2026
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