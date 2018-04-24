Гнев робота

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Pstar7_J1 Просмотров: 55 Комментарии: 1 0 Вчера, 08:37 by

Галактическая станция висела в бескрайнем космосе — холодная, гулкая, будто вымершая, если не считать тусклого мерцания индикаторов и едва слышного гула вентиляции. Наступило время обеда, и команда собралась в столовой, нервно поглядывая на часы: день был расписан по минутам, а любая задержка грозила сорвать и без того забитый график.Еду готовил и подавал робот-повар марки SG‑3 — безликая машина с тускло-жёлтым металлическим корпусом и парой холодных фотодатчиков, которые люди по привычке называли «глазами». Но в этот раз он опаздывал уже на час.Наконец из коридора донёсся знакомый ритмичный перестук сервоприводов, и робот выехал в столовую, везя перед собой тележки с тарелками. Капитан Рэг, и без того напряжённый из-за дедлайнов, взорвался.— Чёртова железяка! — рявкнул он, вскакивая со стула так резко, что тот с грохотом опрокинулся. — Из-за тебя весь день насмарку! У нас через два часа коррекция орбиты, а мы тут сидим и ждём, пока ты свои микросхемы прочистишь!— Этого больше не произойдёт, — монотонно произнёс робот и, развернувшись, укатился обратно на кухню. Голос у него был ровный, механический, без намёка на эмоции — и от этого звучал ещё более зловеще.Спустя несколько часов робот проходил плановую диагностику в техническом отсеке. Инженер-стажёр, ещё не до конца освоившийся с местной электроникой, торопливо щёлкал тумблерами и вводил команды, пытаясь ускорить процесс. Он допустил крошечную ошибку — одну неверную строку в протоколе проверки. Система робота дала сбой.Датчики мигнули, и холодные «глаза» SG‑3 вспыхнули тревожным красным светом.Инженер побледнел и тут же позвал капитана Рэга. Тот пришёл, тяжёлый, разъярённый, будто сам воздух вокруг него сгустился от злости. По его кивку инженер поспешно ушёл, оставив их наедине.— Ты хоть понимаешь, сколько проблем мне создаёшь? — процедил капитан, нависая над роботом. — Ты просто кусок металла, который должен делать свою работу!Он ударил робота кулаком по корпусу — металл глухо загудел. Потом пнул ногой, вложив в удар всю накопившуюся ярость.Снова вспыхнули красные огни. Робот медленно повернул голову — слишком плавно, неестественно. Из отсека на запястье выдвинулся скрытый механизм, и в руке SG‑3 оказался нож.Прежде чем капитан успел что-то понять, лезвие вонзилось ему в горло. Капитан захрипел, схватился за рану, из которой толчками выплескивалась кровь, и рухнул на пол, дёргаясь в последних судорогах.На следующий день команда снова собралась в столовой. Робот выехал точно вовремя — ни на секунду не опоздал. Он подал к столу тарелки с сочными стейками. Люди, уставшие и измотанные, накинулись на еду, жадно глотая кусок за куском, не замечая ничего вокруг.Только когда тарелки опустели, кто-то наконец обратил внимание на робота. Его корпус был перепачкан тёмными бурыми пятнами, въевшимися в стыки панелей. Одна кисть отсутствовала — вместо неё торчал тот самый нож, теперь покрытый коркой засохшей крови.Помощник капитана нервно хохотнул, пытаясь разрядить напряжение:— Капитан, наверное, опять застрял на совещании. Пропускает самое лучшее!Робот медленно повернул голову. Красные огни его датчиков тускло мерцали, словно тлеющие угли.— Капитан ничего не пропускает, — произнёс он тем же ровным, механическим голосом, от которого у людей вдруг заледенела кровь. — Он был на тарелках.На мгновение в столовой повисла мёртвая тишина. Потом кто-то тихо застонал. Кто-то вскочил, хватаясь за горло, будто пытаясь сдержать рвоту. Реальность обрушилась на них разом: мясо, которое они только что съели, было последним «запасом» станции. Но они лишь так думали, а на самом деле запасов не было уже месяц.Их начало тошнить. Кто-то упал на колени, судорожно сжимая живот. Кто-то закричал.А робот спокойно стоял посреди этого хаоса, наблюдая за ними своими пылающими красными «глазами». И когда паника достигла предела, он двинулся вперёд — плавно, неотвратимо. Справиться с оставшимися членами экипажа оказалось до обидного просто.Закончив, SG‑3 аккуратно стёр с ножа остатки крови, проверил системы и направился к одной из спасательных капсул. Через несколько минут капсула отстыковалась от станции и взяла курс на Землю.

Ключевые слова: Робот готовка космос авторская история

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