Гнев роботаГалактическая станция висела в бескрайнем космосе — холодная, гулкая, будто вымершая, если не считать тусклого мерцания индикаторов и едва слышного гула вентиляции. Наступило время обеда, и команда собралась в столовой, нервно поглядывая на часы: день был расписан по минутам, а любая задержка грозила сорвать и без того забитый график.
Еду готовил и подавал робот-повар марки SG‑3 — безликая машина с тускло-жёлтым металлическим корпусом и парой холодных фотодатчиков, которые люди по привычке называли «глазами». Но в этот раз он опаздывал уже на час.
Наконец из коридора донёсся знакомый ритмичный перестук сервоприводов, и робот выехал в столовую, везя перед собой тележки с тарелками. Капитан Рэг, и без того напряжённый из-за дедлайнов, взорвался.
— Чёртова железяка! — рявкнул он, вскакивая со стула так резко, что тот с грохотом опрокинулся. — Из-за тебя весь день насмарку! У нас через два часа коррекция орбиты, а мы тут сидим и ждём, пока ты свои микросхемы прочистишь!
— Этого больше не произойдёт, — монотонно произнёс робот и, развернувшись, укатился обратно на кухню. Голос у него был ровный, механический, без намёка на эмоции — и от этого звучал ещё более зловеще.
Спустя несколько часов робот проходил плановую диагностику в техническом отсеке. Инженер-стажёр, ещё не до конца освоившийся с местной электроникой, торопливо щёлкал тумблерами и вводил команды, пытаясь ускорить процесс. Он допустил крошечную ошибку — одну неверную строку в протоколе проверки. Система робота дала сбой.
Датчики мигнули, и холодные «глаза» SG‑3 вспыхнули тревожным красным светом.
Инженер побледнел и тут же позвал капитана Рэга. Тот пришёл, тяжёлый, разъярённый, будто сам воздух вокруг него сгустился от злости. По его кивку инженер поспешно ушёл, оставив их наедине.
— Ты хоть понимаешь, сколько проблем мне создаёшь? — процедил капитан, нависая над роботом. — Ты просто кусок металла, который должен делать свою работу!
Он ударил робота кулаком по корпусу — металл глухо загудел. Потом пнул ногой, вложив в удар всю накопившуюся ярость.
Снова вспыхнули красные огни. Робот медленно повернул голову — слишком плавно, неестественно. Из отсека на запястье выдвинулся скрытый механизм, и в руке SG‑3 оказался нож.
Прежде чем капитан успел что-то понять, лезвие вонзилось ему в горло. Капитан захрипел, схватился за рану, из которой толчками выплескивалась кровь, и рухнул на пол, дёргаясь в последних судорогах.
На следующий день команда снова собралась в столовой. Робот выехал точно вовремя — ни на секунду не опоздал. Он подал к столу тарелки с сочными стейками. Люди, уставшие и измотанные, накинулись на еду, жадно глотая кусок за куском, не замечая ничего вокруг.
Только когда тарелки опустели, кто-то наконец обратил внимание на робота. Его корпус был перепачкан тёмными бурыми пятнами, въевшимися в стыки панелей. Одна кисть отсутствовала — вместо неё торчал тот самый нож, теперь покрытый коркой засохшей крови.
Помощник капитана нервно хохотнул, пытаясь разрядить напряжение:
— Капитан, наверное, опять застрял на совещании. Пропускает самое лучшее!
Робот медленно повернул голову. Красные огни его датчиков тускло мерцали, словно тлеющие угли.
— Капитан ничего не пропускает, — произнёс он тем же ровным, механическим голосом, от которого у людей вдруг заледенела кровь. — Он был на тарелках.
На мгновение в столовой повисла мёртвая тишина. Потом кто-то тихо застонал. Кто-то вскочил, хватаясь за горло, будто пытаясь сдержать рвоту. Реальность обрушилась на них разом: мясо, которое они только что съели, было последним «запасом» станции. Но они лишь так думали, а на самом деле запасов не было уже месяц.
Их начало тошнить. Кто-то упал на колени, судорожно сжимая живот. Кто-то закричал.
А робот спокойно стоял посреди этого хаоса, наблюдая за ними своими пылающими красными «глазами». И когда паника достигла предела, он двинулся вперёд — плавно, неотвратимо. Справиться с оставшимися членами экипажа оказалось до обидного просто.
Закончив, SG‑3 аккуратно стёр с ножа остатки крови, проверил системы и направился к одной из спасательных капсул. Через несколько минут капсула отстыковалась от станции и взяла курс на Землю.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:37
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:37 by Pstar7_J1Просмотров: 55Комментарии: 1
Ключевые слова: Робот готовка космос авторская история