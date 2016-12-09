Конец света: миф или реальность

"Шагнув во Вселенную, мы должны понять, что межзвёздные путешествия требуют от нас смотреть дальше пределов отведённой нам жизни. Мы должны мыслить не как индивидуумы, но как биологический вид. И уходить смиренно в сумрак вечной тьмы."

Core Просмотров: 140 Комментарии: 6 +3 Вчера, 21:19 by

Приветствую, друзья!Начну с небольшого лирического отступления. Как все давно уже заметили, мы стали чуть спокойнее относиться к отсутствию мистики в публикациях и стараемся публиковать даже то, что просто можно назвать своего рода "хоррором" в естественном его понимании. Думаю, причина ясна и понятна: чего-то нового в мистике уже нет, явления повторяются, как и истории. Те рассуждения, которые я хочу сейчас описать, относятся именно к тому случаю, когда нет никакой мистики, но при этом это естественное вещи, хоть и необъяснимые.Любое явление, любая жизнь, все, что существует, имеет начало и конец. Мы рождаемся, живем и умираем. Что бы мы не пытались представить, все когда-либо начинается и кончается. Все имеет свои размеры, которые можно расчитать. Проще говоря - то множество существующих явлений, которые мы знаем, можно расчитать по рамкам времени и размерам. Но задумывались ли вы о том глобальном смысла начала и конца? Ведь и человечество тоже не бессмертно.Как известно еще со школьной скамьи, наша вселенная зародилась почти 13,8 млрд лет тому назад (или около того) путем выброса огромного количества энергии и вещества после Большого Взрыва. Описывать большой взрыв можно долго. Это увлекательно и интересно, и все доступно в Википедии или другом источнике. Учитывая то, что мы знаем, как и когда зародилась вселенная, мы не имеем ни малейшего понятия, что было в момент взрыва. Мы лишь знаем, что произошло спустя доли секунды после самого взрыва и дальнейшее развитие из этого. Но, так или иначе, даже у вселенной было начало. Но будет ли конец?Известно, что вселенная продолжает расширяться и скорость расширения растет. Об этом говорит увеличивающееся расстояние между скоплениями объектов в космическом пространстве. Но долго ли это будет продолжаться? Закончит ли вселенная свое расширение или же будет увеличиваться до бесконечности? Ученые считают, что конец наступит, и, возможно, по меркам космоса - времени у нас осталось мало, чуть больше 20 млрд лет. Есть несколько теорий о том, как вселенная закончит свое расширение и погибнет. Одна из них, самая популярная, говорит о том, что вселенная разорвется. Сначала будут разрываться объекты внутри нее, а затем и само пространство-время будет уничтожено новым Большим Взрывом (или, в данном случае, разрывом). Но всех интересует другой вопрос: когда это коснется нас? Есть теории, полагающие, что нашу галактику, Млечный Путь, разорвет за 60 млн лет до финала. Но спешу обрадовать, к этому времени наша звезда, Солнце, станет тусклым белым карликом, а наша планета вряд ли будет напоминать ту Землю, которую мы видели на фотографиях из космоса.Тем не менее, это всего лишь одна из теорией. Есть и другие. Если в процессе расширения вселенная остывает, то существует теория о Тепловой Смерти. Это лишь на словах, но если подробнее, спустя миллиарды лет многие звезды угаснут, превратившись в белых карликов. Некоторые звезды станут Черными дырами, а необходимого вещества для создания новых звезд будет крайне мало из-за огромных размеров пустот. Расстояние между объектами будет настолько большим, ближайшие будут находиться за пределами видимой вселенной, что искоренит возможность полетов к ним, связи с ними и даже наблюдения. Дальше - хуже. Белые карлики распадутся, черные дыры проживут чуть дольше, но и их настигнет конец. Вселенная станет пуста. В ней будут летать фотоны, нейтрино, электроны и позитроны, изредка сталкиваясь. Конечно, по меркам человечества - эти теории настолько далеки во времени, что беспокоиться о них нет никакого смысла.Или есть?Как вы уже поняли, существует гораздо больше теорий "конца света", когда человечество, оставаясь в текущем состоянии, будет уничтожено. И эти теории во временных рамках гораздо ближе. На одну из них мы уже указали - это превращение Солнца в белого карлика. А учитывая возраст нашей теплой звезды, больше половины своего жизненного пути она уже прошла. Но ведь есть вариант, когда Солнце убьет нас далеко не своим холодом. Примерно через 1 млрд лет Солнце будет ярче на 11%. Думаю, понимаете, какая температура нас ожидает, стоит запастись кондиционерами и вентиляторами. По мере старения звезды и бОльшего расходования топлива внутри нее, звезда нагревается и увеличивается, превращаясь в красного гиганта. Еще до превращения звезда сожжет нас до тла.Кстати, не забываем о теории мультивселенной, о ней можете также почитать в Википедии или другом источнике ;)Есть и другие теории, но их исход случится не скоро.Так что же ждет человечество в обозримом будущем?Смерть от звезды, разрыв планеты на атомы - все это лишь далекое будущее, которое настигнет нашу планету уже после нашего исчезновения. Которое можно предотвратить.Человечество ждет масса бед, которые мы приносим сами себе. Например, есть теория, что к 2049 году нас ждет жуткое перенаселение. Со временем, жителям планеты будет не хватать еды, а запасы пресной воды иссякнут. Отсутствие еды повлечет за собой голод, а уменьшение источников воды ударит по гигиене, ознакомив с новыми заболеваниями, перерастающими в пандемию. Земля перестанет быть колыбелью и с радостью плюнет на нас, оставив без полезных ресурсов.И все это можно исправить. Мы живем в эпоху развития технологий. Их развитие происходит с таким ускорением, что можно угнаться даже за ускорением расширения вселенной. Мы можем научиться добывать ресурсы не подвергая опасности Землю, а корректировать перенаселение уже не составит труда. Остается только найти себе новые дома где-то в глубинах вселенной и продолжать изучать окружающий нас мир. Холодный, но прекрасный мир.

Ключевые слова: вселенная космос конец человечество теория

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