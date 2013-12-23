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Страшно интересно

«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц

«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц

«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц

В том числе так "наказывали" слишком громко кричавших женщин. Может быть, отсюда и происходит привычное нам мнение о сдержанности англичан? Вот уж воистину убеждаешься, насколько мудры были наши предки! Никаких тебе психологов, мудреных тестов и прочей современной шелухи.

И результаты хорошие. Итак полюбуйтесь, как в средние века боролись с дурными характерами.
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц

В наше время плохо воспитанные, не трезвые и отличающиеся непристойным поведением представители общества становятся героями роликов в интернете и на телевидении. В средние века в некоторых странах Европы наказание было иным — на провинившихся надевали железные маски, в которых они были вынуждены ходить по улицам.

Это оригинальное «украшение» называли «масками позора», они надежно крепились к голове и снять их самостоятельно не было никакой возможности.

Существовали маски для мужчин, женщин, и даже для детей. Но чаще всего таким образом наказывали все-таки женщин — ворчливых жен и скандалисток.

В некоторых из подобных «масок» был предусмотрен кляп.

Иногда к маскам был прикреплен колокольчик, чтобы на провинившегося обращало внимание как можно больше людей.

Часто форма маски рассказывала, за что наказан ее носитель. Длинный нос означал любопытство, а сходство масок с мордой осла говорила о том, что наказанная глупа.

Уличенные в злоупотреблении алкоголем вынуждены были носить маску свиньи.

Те, на кого были надеты такие маски, становились объектами насмешек и даже агрессии.

Вероятно, процент исправлений после такого наказания был высок — вряд ли «примеривший» такую маску однажды, захочет когда-нибудь носить ее снова.

«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц
«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц


Автор - admin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 76Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Маски средневековье украшение позор

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:20
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1685|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 937
Не понимаю,,в чём тут мистика, но сие забавно.
Если только злоупотреблений не будет. Одно когда за дело. Другое когда из-за других мотивов нехороших наказывают.
Ладно хоть камнями не побивают
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:05
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2374|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 196
Какие симпатишные маски)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Мастер Талий
Сегодня, 15:39
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 80
Цитата: зелёное яблочко
Если только злоупотреблений не будет. Одно когда за дело. Другое когда из-за других мотивов нехороших наказывают.
Ладно хоть камнями не побивают

Тут смотря с какой стороны.
Носить такие штуки нужно было достаточно долго, я так думаю. А они достаточно тяжелые, Да и сильно натирают кожу. Иногда, как я читал, снаряжались такими себе "кляпами", специально для нанесения увечий языка и губ, при попытке что-либо сказать. Нравственные унижения опустим.
Стоит ли говорить о том, что инквизиция быстро приспособила такие вещички для своих целей? А те ребята не были чрезмерно гуманны.
Про детские маски промолчим... Просто пропустим это...
Пьяницы и сплетницы явно не заслуживали такого... Чисто моё мнение...
Зарегистрирован: 11.05.2019
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