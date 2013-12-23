«Маски позора» для сварливых жен и пьяниц

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 11:35 by

В том числе так "наказывали" слишком громко кричавших женщин. Может быть, отсюда и происходит привычное нам мнение о сдержанности англичан? Вот уж воистину убеждаешься, насколько мудры были наши предки! Никаких тебе психологов, мудреных тестов и прочей современной шелухи.И результаты хорошие. Итак полюбуйтесь, как в средние века боролись с дурными характерами.«Маски позора» для сварливых жен и пьяницВ наше время плохо воспитанные, не трезвые и отличающиеся непристойным поведением представители общества становятся героями роликов в интернете и на телевидении. В средние века в некоторых странах Европы наказание было иным — на провинившихся надевали железные маски, в которых они были вынуждены ходить по улицам.Это оригинальное «украшение» называли «масками позора», они надежно крепились к голове и снять их самостоятельно не было никакой возможности.Существовали маски для мужчин, женщин, и даже для детей. Но чаще всего таким образом наказывали все-таки женщин — ворчливых жен и скандалисток.В некоторых из подобных «масок» был предусмотрен кляп.Иногда к маскам был прикреплен колокольчик, чтобы на провинившегося обращало внимание как можно больше людей.Часто форма маски рассказывала, за что наказан ее носитель. Длинный нос означал любопытство, а сходство масок с мордой осла говорила о том, что наказанная глупа.Уличенные в злоупотреблении алкоголем вынуждены были носить маску свиньи.Те, на кого были надеты такие маски, становились объектами насмешек и даже агрессии.Вероятно, процент исправлений после такого наказания был высок — вряд ли «примеривший» такую маску однажды, захочет когда-нибудь носить ее снова.Автор - admin.

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