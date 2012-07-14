Художник Мартин де Дьего Садаба
Сегодня познакомимся с замечательным художником из Испании. Его имя Мартин де Диего Садаба (Martin de Diego Sádaba), но если короче, то можно использовать его псевдоним Альманегра, известный по его страничке на Девиантарте.
Художник работает в жанре сюрреалистического хоррора, и это вполне ему удается: картины наполнены ароматом темного страха и липкого ужаса, но они так притягивают наш взор! Альманегра выступает прямо-таки проводником космического кошмара, разворачивающегося в темных закоулках его собственной вселенной - тут есть все ингредиенты классического хоррора, приправленного фэнтезийным буйством красок и сюжетных поворотов.
Reve anabareco:
Queen pets:
The challenger of deat:
Dark cover:
Nurgling invasion:
В работах мастера просматривается концептуальная новизна, и это находит огромный отклик среди его почитателей. Иллюстрации Мартина де Диего можно встретить и на обложках книг, и в оформлении музыкальных альбомах, и во многих частных коллекциях любителей темного искусства. Сам художник затрудняется назвать собственный стиль письма, он говорит, что направление его творчества формируется таким же образом, как если бы вы открыли холодильник, и ваш желудок сам бы выбрал то, что ему нужно.
Sphinx Square:
Scream:
Consuming you:
Geof Whitely project:
Heliopause fleets cover:
The answer:
Parthenogenesis:
Интуиция - главный проводник в мире сюрреала, утверждает он. Во многих из нас, по мнению Альманегры, в детстве сидит художник, но сам он один из тех, у кого детская страсть так и не закончилась. К счастью, его любовь к темному разделяет семья и друзья художника, и это так же является стимулом для его творческих свершений.
Dreamers fears:
Condemned (фрагмент):
В некоторых из работ художника чувствуется смрадное дыхание:
Left shoulder copanion:
Carpe diem:
Картины художника дышат энергетикой темного и потустороннего мира, да и сам Альманегра признается, что является энергетическим вампиром. Впрочем, это не мешает ему участвовать в различных коллаборациях, где он находит вдохновение и черпает пищу для своих безумных фантазий. Таким же подспорьем в поиске новых друзей и идей выступает интернет, где Альманегра чувстует себя, как рыба в воде. Любимое место для работы - компьютер, именно в графических программах с помощью пера от Wacom'а создается большинство работ художника.
Them:
Death knight:
Anti-glam:
Oniric Mars cats:
Six Rotten Feet - Book Cover:
Stillnes Cover:
Художник проживает в Бильбао, Испания, и работает в дружном испаноязычном коллективе художников Hysterical Minds.
Художник работает в жанре сюрреалистического хоррора, и это вполне ему удается: картины наполнены ароматом темного страха и липкого ужаса, но они так притягивают наш взор! Альманегра выступает прямо-таки проводником космического кошмара, разворачивающегося в темных закоулках его собственной вселенной - тут есть все ингредиенты классического хоррора, приправленного фэнтезийным буйством красок и сюжетных поворотов.
Reve anabareco:
Queen pets:
The challenger of deat:
Dark cover:
Nurgling invasion:
В работах мастера просматривается концептуальная новизна, и это находит огромный отклик среди его почитателей. Иллюстрации Мартина де Диего можно встретить и на обложках книг, и в оформлении музыкальных альбомах, и во многих частных коллекциях любителей темного искусства. Сам художник затрудняется назвать собственный стиль письма, он говорит, что направление его творчества формируется таким же образом, как если бы вы открыли холодильник, и ваш желудок сам бы выбрал то, что ему нужно.
Sphinx Square:
Scream:
Consuming you:
Geof Whitely project:
Heliopause fleets cover:
The answer:
Parthenogenesis:
Интуиция - главный проводник в мире сюрреала, утверждает он. Во многих из нас, по мнению Альманегры, в детстве сидит художник, но сам он один из тех, у кого детская страсть так и не закончилась. К счастью, его любовь к темному разделяет семья и друзья художника, и это так же является стимулом для его творческих свершений.
Dreamers fears:
Condemned (фрагмент):
В некоторых из работ художника чувствуется смрадное дыхание:
Left shoulder copanion:
Carpe diem:
Картины художника дышат энергетикой темного и потустороннего мира, да и сам Альманегра признается, что является энергетическим вампиром. Впрочем, это не мешает ему участвовать в различных коллаборациях, где он находит вдохновение и черпает пищу для своих безумных фантазий. Таким же подспорьем в поиске новых друзей и идей выступает интернет, где Альманегра чувстует себя, как рыба в воде. Любимое место для работы - компьютер, именно в графических программах с помощью пера от Wacom'а создается большинство работ художника.
Them:
Death knight:
Anti-glam:
Oniric Mars cats:
Six Rotten Feet - Book Cover:
Stillnes Cover:
Художник проживает в Бильбао, Испания, и работает в дружном испаноязычном коллективе художников Hysterical Minds.
Автор - flashzoom.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 3
Ключевые слова: Мартин де Дьего Садаба сюрреализм ужасы фэнтези художники