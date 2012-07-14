Художник Мартин де Дьего Садаба

Сегодня познакомимся с замечательным художником из Испании. Его имя Мартин де Диего Садаба (Martin de Diego Sádaba), но если короче, то можно использовать его псевдоним Альманегра, известный по его страничке на Девиантарте.Художник работает в жанре сюрреалистического хоррора, и это вполне ему удается: картины наполнены ароматом темного страха и липкого ужаса, но они так притягивают наш взор! Альманегра выступает прямо-таки проводником космического кошмара, разворачивающегося в темных закоулках его собственной вселенной - тут есть все ингредиенты классического хоррора, приправленного фэнтезийным буйством красок и сюжетных поворотов.Reve anabareco:Queen pets:The challenger of deat:Dark cover:Nurgling invasion:В работах мастера просматривается концептуальная новизна, и это находит огромный отклик среди его почитателей. Иллюстрации Мартина де Диего можно встретить и на обложках книг, и в оформлении музыкальных альбомах, и во многих частных коллекциях любителей темного искусства. Сам художник затрудняется назвать собственный стиль письма, он говорит, что направление его творчества формируется таким же образом, как если бы вы открыли холодильник, и ваш желудок сам бы выбрал то, что ему нужно.Sphinx Square:Scream:Consuming you:Geof Whitely project:Heliopause fleets cover:The answer:Parthenogenesis:Интуиция - главный проводник в мире сюрреала, утверждает он. Во многих из нас, по мнению Альманегры, в детстве сидит художник, но сам он один из тех, у кого детская страсть так и не закончилась. К счастью, его любовь к темному разделяет семья и друзья художника, и это так же является стимулом для его творческих свершений.Dreamers fears:Condemned (фрагмент):В некоторых из работ художника чувствуется смрадное дыхание:Left shoulder copanion:Carpe diem:Картины художника дышат энергетикой темного и потустороннего мира, да и сам Альманегра признается, что является энергетическим вампиром. Впрочем, это не мешает ему участвовать в различных коллаборациях, где он находит вдохновение и черпает пищу для своих безумных фантазий. Таким же подспорьем в поиске новых друзей и идей выступает интернет, где Альманегра чувстует себя, как рыба в воде. Любимое место для работы - компьютер, именно в графических программах с помощью пера от Wacom'а создается большинство работ художника.Them:Death knight:Anti-glam:Oniric Mars cats:Six Rotten Feet - Book Cover:Stillnes Cover:Художник проживает в Бильбао, Испания, и работает в дружном испаноязычном коллективе художников Hysterical Minds.