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Страшные Арты

Художник Мартин де Дьего Садаба

Сегодня познакомимся с замечательным художником из Испании. Его имя Мартин де Диего Садаба (Martin de Diego Sádaba), но если короче, то можно использовать его псевдоним Альманегра, известный по его страничке на Девиантарте.

Художник Мартин де Дьего Садаба

Художник работает в жанре сюрреалистического хоррора, и это вполне ему удается: картины наполнены ароматом темного страха и липкого ужаса, но они так притягивают наш взор! Альманегра выступает прямо-таки проводником космического кошмара, разворачивающегося в темных закоулках его собственной вселенной - тут есть все ингредиенты классического хоррора, приправленного фэнтезийным буйством красок и сюжетных поворотов.

Reve anabareco:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Queen pets:

Художник Мартин де Дьего Садаба

The challenger of deat:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Dark cover:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Nurgling invasion:

Художник Мартин де Дьего Садаба

В работах мастера просматривается концептуальная новизна, и это находит огромный отклик среди его почитателей. Иллюстрации Мартина де Диего можно встретить и на обложках книг, и в оформлении музыкальных альбомах, и во многих частных коллекциях любителей темного искусства. Сам художник затрудняется назвать собственный стиль письма, он говорит, что направление его творчества формируется таким же образом, как если бы вы открыли холодильник, и ваш желудок сам бы выбрал то, что ему нужно.

Sphinx Square:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Scream:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Consuming you:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Geof Whitely project:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Heliopause fleets cover:

Художник Мартин де Дьего Садаба

The answer:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Parthenogenesis:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Интуиция - главный проводник в мире сюрреала, утверждает он. Во многих из нас, по мнению Альманегры, в детстве сидит художник, но сам он один из тех, у кого детская страсть так и не закончилась. К счастью, его любовь к темному разделяет семья и друзья художника, и это так же является стимулом для его творческих свершений.

Dreamers fears:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Condemned (фрагмент):

Художник Мартин де Дьего Садаба

В некоторых из работ художника чувствуется смрадное дыхание:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Left shoulder copanion:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Carpe diem:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Картины художника дышат энергетикой темного и потустороннего мира, да и сам Альманегра признается, что является энергетическим вампиром. Впрочем, это не мешает ему участвовать в различных коллаборациях, где он находит вдохновение и черпает пищу для своих безумных фантазий. Таким же подспорьем в поиске новых друзей и идей выступает интернет, где Альманегра чувстует себя, как рыба в воде. Любимое место для работы - компьютер, именно в графических программах с помощью пера от Wacom'а создается большинство работ художника.

Them:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Death knight:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Anti-glam:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Oniric Mars cats:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Six Rotten Feet - Book Cover:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Stillnes Cover:

Художник Мартин де Дьего Садаба

Художник проживает в Бильбао, Испания, и работает в дружном испаноязычном коллективе художников Hysterical Minds.


Автор - flashzoom.
Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Мартин де Дьего Садаба сюрреализм ужасы фэнтези художники

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:05
+2
Онлайн
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Комментариев: 2 072
Показалось, что у автора этих рисунков немножко больная фантазия, а может, фобия какая-то... Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#2 написал: Летяга
Сегодня, 12:44
+1
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Публикаций: 402
Комментариев: 6 988
Видимо, представленные работы выполнены в очень разное время - уровень заметно отличается. Но в целом здорово.
Крольчиха улыбнула))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Дезмонд Майлс
Сегодня, 13:07
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (121|0)
Публикаций: 870
Комментариев: 6 134
девушка с отрубленными лапами людей нрав relaxed +
Зарегистрирован: 21.12.2010
                           
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