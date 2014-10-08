Потерянная серия лунтика "Лунтик Гамлет"

Я был заядлым фанатом «Лунтика». Каждый день сбегал со школы, чтобы посмотреть серии на телеканале «Карусель», каждый день обновлял ютуб-канал «Мельницы», чтобы быть в курсе событий и не пропускать выход новых серий. Но то, что произошло дальше, повергло меня в шок.Я заказал эксклюзивный двд-диск со сборником 1–5 сезонов «Лунтика». Через несколько дней он пришёл, но заставил меня поинтересоваться ним. На корпусе была надпись, которой не было ни на одной фотографии: «Плюс бонус для одной из десяти выпускаемых кассет». Я был в восторге увидеть серию, которую не пустят в общий прокат. Я вставил кассету в кассетоприёмник и сразу начал искать новую серию.Нашёл её. Она называлась «Лунтик Гамлет». Я запустил серию. Нам показывают иву, а именно домик паука Шнюка. Он сидит в своей качалке и слушает музыку. Но его спокойствие прерывает стук в дверь. Это Лунтик! Ему поручили подготовиться к очередному празднику цветов, а именно подготовить музыкальный номер. Лунтик взял у Шнюка флейту и пошёл готовиться. Рассматривая его книгу с музыкой, Лунтик находит песню для вызова духа Гамлета.Действие резко переключается на спящего паука Шнюка. Его пробуждает не как обычно светящаяся луна и чьи-то крики. Шнюк вместе с другими обитателями леса пошёл на источник звука. Им оказался Кузя с пробитым глазом, а за ним гонялся Лунтик без лица, крича что-то вроде «Ты не образован, но я знаю, как это исправить!». В ту же секунду Лунтик набросился на бедного кузнечика и оторвал ему голову, сказав: «Кто ещё не подходит под стандарты литературного искусства?»Все были в шоке и, не зная, что делать, насекомые побежали в разные стороны. Я вздрогнул и подумал: «Это кто вообще придумал сделать?». Серия строит акцент на Шнюке. Он прибегает к себе домой и запирается. Следующие несколько дней он прячется дома и слышит, как то поют, то читают стихи, то играют на музыкальных инструментах жители леса. Но в какой-то момент они делают ошибку, и их убивает Лунтик со словами: «Теперь ты будешь культурней». В один из дней терпение старого паука лопнуло, и он решил сам разобраться с Лунтиком.После этого момента я точно уже понял, что мне послали что-то не то, но нужно досмотреть серию. Шнюк идёт по тёмному лесу, освещаемого белой луной. По сторонам он слышит играющую классическую музыку на разных инструментах, будь то трубы, то гармошка, а порой и вообще гитара. Но вот в далеке Шнюк замечает сиреневое пятно. «Лунтик!» — кричит он. Лунтик поворачивается, и далее следует жуткий кадр, который я прикрепил к посту. Зазвучала жуткая версия музыки из титров, а на экране стали появляться слова, говоримые Лунтиком. Шнюк не стал до конца слушать разговор Лунтика и набросился на него, но его отдёрнули жители леса — кровавые, мёртвые музыканты, помогающие зверю, который раньше был Лунтик. Через момент Лунтик вспарывает Шнюку живот и вытаскивает все его вены. «Наконец-то и ты стал образцом культуры», — сказал Лунтик, подавая в руки паукообразному сеть с колокольчиками, как из серии «Музыка», но вместо паутины — вены паука. 10 секунд спустя Лунтик говорит: «Все готовы! Можно отправляться».И тут же начинает говорить диктор, но не тот самый, который был в других сериях: «Теперь Лунтик и его друзья могут давать концерты по всему миру и учить уму-разуму тех, кто не понимает их искусство». Появился экран с персонажами мультсериала, а на фоне играла искажённая детская мелодия. Этот кадр меня окончательно взбудоражил. Я вынул флешку из компьютерного блока, зарядил отцовский АК-47 и спустил на медиахранитель целый магазин патронов. К сожалению, я не сохранил файл с серией, так что вы можете верить мне только на слово. Вечером я отправил электронное письмо мельнице с недовольством и вопросами по поводу серии, но ответа так и не получил. Зато на следующий день мне достался обыск дома нарядом милиции по подозрениям в хранении видеоматериала с насильственным характером над людьми. Ничего копы так и не нашли, а на вопрос, кто написал на меня донос, отвечали в духе: «Заказчик попросил оставаться анонимным».Дорогие пользователи фостора. Если у вас или у ваших знакомых есть подобная кассета с серией, пожалуйста отпишитесь в комментариях!

