Eckvanet — странный YouTube-канал, который немного напоминает некий телеканал, созданный 27 июля 2016 года. Описание — auto upload location (пер.: местоположение автоматической загрузки).На данный момент имеет 21 видео (19 из которых — это серии Eckva, 1 видео — это некий трейлер к игре(?) и ещё 1 видео — это игра(?)), но меня больше всех интересуют серии Eckva, о которых будет пойти речь.Все 19 серий Eckva имеют следующие одинаковые признаки: синий фон с чёрной полосой, где написано «ECKVA» (на последней серии фон уже был красным) и заметки на чёрном фоне (с 12 по 16 серии не было записей, а в последней серии уже не было заметок).Также на некоторых сериях были записи владельца YouTube-канала с заброшки, леса и улиц, лого Eckva, часы, погода (по Фаренгейту), белое жуткое лицо на чёрном фоне и в одной серии был сайт «eckva.net». Также у всех 19 серий очень странные и очень пугающие содержания видео (слабонервным не рекомендую смотреть).Сам Ютуб-канал:

