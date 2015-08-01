Гамлет

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:08

Причина: Стилистика автора сохранена

Зонтик Просмотров: 403 Комментарии: 9 +16 Сегодня, 19:08 by

В моем доме понятия "двор", как такового, не существует. Скорее, тут подойдет термин "автостоянка". Машины стоят везде, где можно и где нельзя. И никакого намека на лавочки у подъезда, беседки, детские площадки. Даже дворовых котов у нас нет. В классическом дворе обязательно есть коты, живущие в подвалах. Но подвалы у нас либо затопленные, либо закрытые. Посему котам у нас делать совершенно нечего.Однажды мы с папой возвращались домой и увидели возле школьного стадиона (он рядом с нашим двором) одиноко сидящего котика. Он сразу привлек наше внимание. Во-первых, как я уже сказала, коты к нам обычно не захаживают. А во-вторых, он был очень красивым. Дымчатого цвета, в каких-то белых "перьях", с огромными янтарными глазами и чуть опущенными ушками, - все вместе это произвело такое впечатление, что мы остановились и достали купленные в магазине сосиски, чтобы его покормить. Котик среагировал мгновенно - подскочил, начал мурлыкать, тереться об ноги. Несмотря на откормленность, каждое его движение было настолько изящным и плавным, что я невольно залюбовалась им и сказала:- Пап, да это же настоящий Гамлет!Так в первый же вечер мы дали ему имя.Гамлет стал приходить каждый вечер, причем практически в одно и то же время. Садился на то самое место и ждал нас. Мы пытались выследить, откуда он приходит, но Гамлет появлялся словно из воздуха. Вот только его нет, а спустя мгновение он уже сидит. Я уже даже начала похихикивать, мол, это не Гамлет, а Тень Отца Гамлета - появляется исключительно вечером из ниоткуда и уходит в никуда.На третий день мы все-таки решили узнать, чей это кот. Он был явно домашний, но при этом дико голодный - мог съесть в один присест полкило колбасы или пять пакетиков сухого корма. Покормив Гамлета, мы не ушли, как обычно, а остались за ним понаблюдать. И он как будто понял нас - замяукал и направился вдоль стадиона в сторону частных домов. Мы с папой шли следом, сгорая от любопытства - куда же он нас приведет? Гамлет шел впереди и постоянно оборачивался на нас, при этом не переставая что-то нам говорить на своем кошачьем языке.Мы остановились возле небольшого домика. Это был, судя по всему, дом на два хозяина. Гамлет пролез через дырку забора и оказался во дворе. В этой части дома было подозрительно темно, хотя в другой половине горел свет. Да и не сказать, чтобы он был заброшенным. Что это? Хозяева уехали, а кота бросили? Или как?Папа решительно постучал в соседнее окно. Выглянул мужчина лет 50. На наши расспросы он ответил, что в этой части дома живет женщина-инвалид, она не ходит, и к ней приходит помощница по хозяйству, покупает продукты. У нее есть дочь, но она живет где-то в пригороде. Сам он только вчера вернулся из отпуска, поэтому к соседке пока не заходил.Услышав нашу историю про Гамлета, мужчина встревожился. Дело в том, что этот котик был типичным домоседом, он никогда из дома-то не выходил, а о том, чтобы идти через стадион в многоэтажку - об этом и речи быть не могло. Сосед вышел из дома и направился в ту половину, где проживала та самая женщина.Гамлет сидел на ступеньках дома и жалобно мяукал. Мы стали стучать в дверь, в окна, но в ответ была тишина. Со слов соседа, хозяйка не могла куда-то уехать, бросив кота, тем более она и по дому-то передвигалась с трудом. Мужчина дернул дверь, и она оказалась открыта. Войдя в дом, мы увидели хозяйку, лежащую на кровати.После приезда скорой помощи выяснилось, что ее парализовало примерно пару дней назад. Она не могла ни позвать на помощь, поскольку речь отнялась, ни постучать, ни позвонить. Разумеется, ее в срочном порядке госпитализировали, сосед позвонил дочери. А после этого погладил котика и сказал:- Ну, ты у нас, оказываться, герой!... Прошло три недели. Все это время Гамлет продолжал приходить к нам кушать. А однажды не пришел. И мы с папой решили сходить по тому адресу.В доме горел свет. Нам открыла симпатичная женщина лет 40, как выяснилось, это была дочь хозяйки. Мария Дмитриевна (хозяйка) пошла на поправку, дочь приехала за ней ухаживать. Сосед рассказал им историю про котика, поэтому нас приняли как родных. Гамлет сидел возле кровати Марии Дмитриевны, пил молоко из мисочки, но, увидев нас, подбежал и стал тереться. Его хозяйка сияла.- Храни вас Бог, - приговаривала пожилая женщина, глядя на нас и поглаживая кота. - А как вы его назвали-то? - вдруг спросила она, - как-то интересно так, Мишка, сосед, говорил...- Гамлет, - ответила я.- О, как, - заулыбалась она, - Гамлет... А я его Котик да Котик все время звала.... С тех пор мы частенько заходим в гости к Марии Дмитриевне. Она уже поправилась, пытается выходить во двор. Чаще всего она сидит на лавочке возле своего дома. А на ее коленях сидит красивый полушотландец - желтоглазый Гамлет.

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