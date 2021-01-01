Диктор из Старого Телевизора. Часть 1

Диктор из Старого Телевизора. Часть 1Осталась Настя одна дома, разбирает коробки, и вдруг нашла кассету странного красного цвета с надписью *НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ КАССЕТУ* Настя захотела посмотреть, что же там может быть такого.
Вот она включила кассету, и диктор из телевизора сказал ей
-Девочка, сейчас же выключи кассету!
Настя не послушала.
И диктор повторяет
-Девочка, последний раз повторяю, выключи кассету или будет плохо!!!
Настя опять не послушала
Диктор говорит
-Зря ты девочка не выключила кассету, теперь ты пожалеешь об этом...
Конец первой части :3
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:56
Вчера, 16:56 by NoobiFineПросмотров: 83Комментарии: 0
Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета