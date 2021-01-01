Диктор из Старого Телевизора. Часть 1

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:56

NoobiFine Просмотров: 83 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:56 by

Осталась Настя одна дома, разбирает коробки, и вдруг нашла кассету странного красного цвета с надписью *НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ КАССЕТУ* Настя захотела посмотреть, что же там может быть такого.Вот она включила кассету, и диктор из телевизора сказал ей-Девочка, сейчас же выключи кассету!Настя не послушала.И диктор повторяет-Девочка, последний раз повторяю, выключи кассету или будет плохо!!!Настя опять не послушалаДиктор говорит-Зря ты девочка не выключила кассету, теперь ты пожалеешь об этом...Конец первой части :3

Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета

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