Angry Birds ToonsВы смотрели когда нибудь мультсериал Angr Birds Toons? Если да, то вы знали какие там герои. И вы спрашивайте, почему в этом мультсериале нет Стеллы (розовой птички)? И я тоже не знаю. Но был один эпизод которые не вышел на свет и где там была Стелла. Давайте я вам расскажу одну историю.
Это было в 16 июня 2017 года. Я спокойно пью минералку, смотрю Комеди клаб, смеюсь от шуток, как вдруг я получаю сообщение от своего среднего брата в одноклассниках. Он пишет (Ты когда нибудь слышал о эпизоде Angry Birds Toons под названием Конец?). Я пересмотрел все серии, но про эту серию никогда не слышал. Я ему пишу (Ты чего? Такового эпизода нету!). Он мне (Про эту серию говорил мой друг, который работал на телеканале Карусель, но по желанию был уволен). Я ему не поверил и посчитал его как дебила. Но я решил поискать и начал лезть по всем форумам по Angry birds, но инфо про эту серию так и не нашел. Натыкаюсь я на финский форум по Angry birds и вижу такой вопрос от какового-то пользователя. (Вы ребята слышали про эпизод Angry Birds Toons под названием (конец) с участием Стеллы?). Я начал кровожадно лезть в ответах, но нашел только это, (Разве оно было?), (Пацан, ты сошел с ума? Такой серии нет!). Я натыкаюсь на один ответ от пользователя SupeSStar2013, (Да знаю, это был отмененный финал). Я в это время не понимал, потом я начал про это забывать и успокаиваться, как вдруг мама мне присылает кассету где там 100 выпуск Поле чудес (тот самый выпуск который произошел инцидент с подсказкой) и просит оцифровать ее. Я взялся за дело и начал искать видеомагнитофон, тюльпаны и устройство видеозахвата. Установил прогу для оцифровки и начал оцифровать кассету. Когда запись подходила к концу и собирался окончить оцифровку, неожиданно начался серия Angry Birds Toons. Но сама оцифровка закончилась и при попытке начать оцифровку оно выдавало ошибку. Серия называлась Конец и там была Стелла. Я застыл, во рту был комок, ведь про эту серию говорил мой брат. Я был в шоке. И вот что там было.
Матильда просит Стелле чтобы она погуляла с синей троицей пока она готовит еду для стаи. Она соглашается и идет гулять с синей троицей. На улице была жара и они все вспотели, чтобы освежится Стелла предлагает синей троице искупаться. Они соглашаются и идут купатсья а потом пошли дальше гулять до вечера. Вечером ребята возвращаються, но видят что то не ладное. Стаи нету, Матильды нет и они начинают нервничать, но замечают силуэт Реда. Они бегут с силуэте но оно исчезает. Силуэт уже около Свинограда, они бегут к входу Свинограда. Силуэт тоже исчезает, они заходят в город но сам город тоже пуст. Силуэт у входа в замок короля свиней, Стелла с синей троицей устали но они должны добраться. Они добегают к замке, а на троне силуэт. Они подошли ближе к силуэту, но они случайно оказались в черном-черном месте. Они начинают нервничать, дрожать от страха, один из синих прижимается крепко к Стелле. Я даже смог сделать скриншот, но дальше не смог.
Вот скриншот
Появляется чей-то лицо которые мне напоминул мне лицо Владислава Петренко (Третьего актера передачи Городок).
С ними связался разговор, но на месте звука были одни помехи. После этого они исчезают, исчезает само лицо и я подумал что все закончилось, но не тут тот было, начался 25 кадр, эпилепсия, я испугался. Мелькаются фото улиц, людей и трупов. На фоне громкие помехи и женские крики, у меня появился стресс и голова начинает болеть очень сильно. После всего этого появляется фото какового-то человека и надпись (МУЛЬТСЕРИАЛА НЕТУ!) а на фоне музыка из Half Life 2.
Я упал в обморок и потерял сознание. Очнулся я спустя 5 минут, на месте серии были помехи. Я решил пересмотреть кассету, но самой серии Angry Birds Toons уже не было. Я написал маме и спросил (Откуда там серия Angry birds Toons?). Она мне ответила (Какая серия Angry Birds Toons? Тут кроме поле чудеса ничего нету!). Я застыл как дуб. Либо это мой галлюцинации, либо это было реально. Я пошел спать и мне приснился кошмар. Как я был один из синих в этой серии, как я бегал за силуэтом и видел 25 кадр. Я проснулся и решил связаться с Rovio и рассказать про эту серию. Они мне ответил (Здравствуйте, вы нашли нашу секретную серию Angry Birds Toons, как оно у вас оказался?) Я им ответил что обнаружил на кассете моей мамы. В ответ получил только тишину. Оцифрованное видео прислал маме, кошмары у пеня прошли, и я упокоился.
Конец истории
Половину истории взял у olga.weles
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:31
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:31 by Artempog2010Просмотров: 95Комментарии: 0
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