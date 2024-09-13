7нгающ0 (странный канал на Ютубе)

Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Hromyh123 Просмотров: 175 Комментарии: 0 -1 13-09-2024, 13:05 by

Дело было ночью. Я сидел и листал ленту «Ютуба», мне стало скучно. Я решил посмотреть «ДЕКАРТА», но из-за усталости я просто написал белиберду без какого-либо смысла. Как только я нажал «Энтер», я увидел странный канал.Канал был назван «7нгающ0». И это было именно то, что я вводил в поисковик. Перейдя на канал, я увидел одно видео, которое было названо как и сам канал (https://youtu.be/d0Iy0QJi1dE?si=2zrQGBV8Hu-Lw15o).. Видео было довольно-таки тревожным, смотря на «лицо» существа, показанного на нём. Я досмотрел видео до конца, ничего не поняв, просто выключил компьютер и лёг спать.Мне приснился кошмар, где я увидел его лицо, я проснулся, посмотрел на часы, и оказывается, что прошла только минута.На следующий день я сел за компьютер, но что-то было не так.На обоях была картинка существа из того видео... Я не испугался. Однако потом появилось текстовое окно с надписью: «Ты уверен, что не боишься меня?» После того как я закрыл окно, экран покраснел и динамики начали воспроизводить очень короткий крик. После этого компьютер выключился. К счастью, после того как я его перезапустил, всё было нормально, однако сайт «Ютуб» не запускался (именно поэтому скриншоты канала были сделаны на телефоне), из-за чего мне пришлось смотреть «Ютуб» на телефоне, когда я перешёл на канал 7нгающ0, всё было то же самое, и когда я запустил видео, ничего не произошло.

Ключевые слова: Ютуб канал компьютер телефон авторская история

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