Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

7нгающ0 (странный канал на Ютубе)

Дело было ночью. Я сидел и листал ленту «Ютуба», мне стало скучно. Я решил посмотреть «ДЕКАРТА», но из-за усталости я просто написал белиберду без какого-либо смысла. Как только я нажал «Энтер», я увидел странный канал. странный канал
Канал был назван «7нгающ0». И это было именно то, что я вводил в поисковик. Перейдя на канал, я увидел одно видео, которое было названо как и сам канал (https://youtu.be/d0Iy0QJi1dE?si=2zrQGBV8Hu-Lw15o). 7нгающ0 (странный канал на Ютубе). Видео было довольно-таки тревожным, смотря на «лицо» существа, показанного на нём. Я досмотрел видео до конца, ничего не поняв, просто выключил компьютер и лёг спать.
Мне приснился кошмар, где я увидел его лицо, я проснулся, посмотрел на часы, и оказывается, что прошла только минута.
На следующий день я сел за компьютер, но что-то было не так.
На обоях была картинка существа из того видео... Я не испугался. Однако потом появилось текстовое окно с надписью: «Ты уверен, что не боишься меня?» После того как я закрыл окно, экран покраснел и динамики начали воспроизводить очень короткий крик. После этого компьютер выключился. К счастью, после того как я его перезапустил, всё было нормально, однако сайт «Ютуб» не запускался (именно поэтому скриншоты канала были сделаны на телефоне), из-за чего мне пришлось смотреть «Ютуб» на телефоне, когда я перешёл на канал 7нгающ0, всё было то же самое, и когда я запустил видео, ничего не произошло.


Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:05
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:05 by Hromyh123Просмотров: 175Комментарии: 0
-1

Ключевые слова: Ютуб канал компьютер телефон авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.