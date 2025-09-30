Train Yard 1984.H.261

Train Yard 1984.H.261 — видеофайл, ставший косвенной причиной смерти не менее 5 человек, а также пропажи не менее одного. Возможно, является безопасным, но это не точно.Приблизительно в марте 1993 в одном из английских узлов Fidonet (предположительно находившихся в городе Плимут) была опубликована статья о неких таблицах шифрования, с помощью которых можно получить доступ к некой секретной информации. Спустя неделю началось активное обсуждение данной статьи. Но вскоре большинство участников обсуждения утратили к статье интерес, так как информации по данному вопросу было предоставлено катастрофически мало. В итоге осталось только 6 человек, всё ещё надеявшихся приблизиться к пониманию происходящего.Немного позже автор статьи (он, к слову, принадлежал к тем самым 6 людям) упомянул о существовании некого видео (как таковой файл Train Yard 1984.H.261 тогда ещё не существовал), которое являлось инструкцией по использованию вышеописанных объектов, также на видео был записан процесс их транспортировки в некий неустановленный пункт. Спустя месяц узел Fidonet, на котором происходили все обсуждения, был отключен. По некоторым данным, после отключения того самого узла те 6-теро иногда собирались в доме у автора первоначальной статьи.17 апреля 1993 года в 16:04 двое из них (имена и фамилии этих людей установить не удалось), двигаясь на автомобиле Cadillac Sedan Deville 1987 года выпуска на скорости 90 миль/час, врезались в стену супермаркета Asda, находившегося на улице Волсдона (ориг. англ. Wolsdon Street), водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Следует учесть, что двигаться по жилому кварталу со скоростью 90 миль/час как минимум очень опасно.17 апреля 1993 года можно считать непосредственно датой создания файла Train Yard 1984.H.261, хотя вполне возможно, что файл хранился у группы уже какое-то время. В последующие 4 недели трагически погибли ещё трое участников группы. 24 апреля 1993 года от отравления бытовым газом погиб Брук Абрамсон (д. р. 11.01.1972) (ориг. англ. Brooke Abramson). 15 мая этого же года умер от остановки дыхания ещё один член группы (Max Carroll, 17.03.1974). Спустя 2 дня скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения с лестницы, Марк Дин (ориг. англ. Mark Dean, 11.09.1968). Автор первоначальной статьи, а также по совместительству лидер группы (его/её личность не была установлена) пропал без вести спустя 2 дня после смерти Марка Дина.Далее следуют долгие 9 лет затишья. Но в 2002 году в сети внезапно объявляется человек, утверждающий, что он являлся лидером (далее — Лидер) той самой группы (самое раннее его сообщение, написанное после 9-ти лет отсутствия, обнаруженное на ныне не существующем форуме, датировалось 7-мым ноября 2002 года). Где-то в декабре 2002 года Лидер создаёт сайт, посвящённый вышеописанным событиям. Спустя 2 недели сайт перестал быть доступным, больше лидер на связь не выходил, а его дальнейшая судьба не известна. Большинство информации, рассказанной выше, как раз таки взято с того самого сайта. Также данный сайт даёт ответ на вопрос, откуда у группы появился сам файл. В 1993 Лидер получил от неидентифицированного лица физический носитель (видеокассета S-VHS) в обмен на неназванную услугу. После чего видео длительностью 1 час 31 минуту было оцифровано и записано на жёсткий диск компьютера лидера группы. О содержании известно только то, что для транспортировки объектов, запечатлённых на видео, использовался поезд, а также то, что действие происходит где-то в Западной Европе. О значении названия файла нет никакой информации. Также стоит отметить, что для оцифровки и сжатия видео использовался по-настоящему редкий формат сжатия цифрового видео H.261. Лидер утверждает, что список жертв данного файла несколько больше известного (около 8 человек), но эту информацию проверить не представляется возможным.

