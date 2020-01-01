GreDnL_456.mp4Файл; GreDnL_456.mp4
Класс; Опасный
Первое упоминание; ru-minecraft.ru
ОПИСАНИЕ:
Файл в формате mp4 представляет из себя ролик длинной в 2:01 мин. На нём представлена комната в красном фильтре. Оригинальный звук отфильтрован фильтром Alien 1. Наложенный звук является инфразвуком 7-14 гц, а также 19 гц и звуки 12000 метровой скважины. Привудствуют 25-ые кадры.
На 1:31 минуте под звук 1Кгц появляется видео о отрезанию кожи человеку и сдавливанию органов. Видео не для слабонервных.
В конце появляется надпись :# N3 S@D1S5# что расшифровывается как- Мы Не Садисты.
ВОЗДЕЙСТВИЕ;
Человек посмотревший видео испытывает страх и панику,начнут болеть глаза. Мозг начинает нагружать и перестовать воспринимать реальность и из-за этого могут возникнуть судороги и приступы эпилепсии. В редких случаях сбивается кардио ритм сейчас и происходит деформация органов дыхания. Также эффект распространяется на органы слуха и запаха. Вы станете слышать стук в ушах, а у всех предметов будет запах железа.
Сам файл-Скачать файл
К файлу прилагаются ещё 8 файлов, они были найдены на файлообменниках с помощью парсинга.
Эти файлы являются другими файлами смерти и представляют ещё большую опасность!
Вот эти файлы-Скачать сборник
Сегодня, 13:05 by TcherBerПросмотров: 24Комментарии: 0
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