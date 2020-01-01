hell031.mov

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

И. Ток. Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:46 by

В 2006 году на видеохостинг Vimeo был загружен непонятный файл, который набрал около 13 000 просмотров.Позже, в 2008 году видео было удалено с Vimeo, и долгое время считалось, что видео удалили спецслужбы, но позже, на одном из форумов, оно всплыло. Оно называлось hell031.mov, однако очевидцы говорят, что раньше видео было с другим, более непонятным названием, да и выглядело более тёмным. Также некоторые подметили, что формат видео тоже был другим. Почти все сказали, что видео было avi, но 17 человек сказали, что это был формат flv. Те 17 человек оправдывали это тем, что где-то неделю, после просмотра видео, чувствовали себя рассеянными.Что представляло из себя то видео? Первые 2 секунды нам показывают съёмку дома в дневное время суток. На улице пасмурно. В этом отрывке много помех, слышен белый шум. Позже внезапно появляется чёрный экран, а белый шум сменяется другим неприятным звуком. Чёрный экран идёт с 0:03 по 0:07. Появляется неприятная музыка, и на секунду нам снова показывают здание, но теперь отрывок темнее. На долю секунды нам показывают чёрный экран, а затем отрывок в красных тонах и с помехами, на нём ничего разобрать нельзя. Отрывок демонстрируется с 0:09 по 0:11. Около секунды идёт чёрный экран, и мы видим тот самый дом. На этот раз всё в красных тонах, и он горит. Эксперты предположили, что это всего лишь иллюзия качества, тряски и цвета. Большинство решили, что это действительно иллюзия, но некоторые в упор видят как дом сгорает, потом качество ухудшается, и на последних секундах мы снова видим чёрный экран.В 2012 году с форума видео удалили, так как пользователи жаловались на страх без причины и паранойю. У кого-то видео вызвало истерику. В 2020 году видео появилось на ютубе, люди видевшие видео в 2006 - 2012 говорили, что это то самое видео, но оно чем-то изменилось. Сейчас люди спорят, то ли это видео или его подменили?Сейчас остаётся важным находить свидетелей видео 2006, ведь надо установить, тот же самый ли файл лежит на ютубе?

Ключевые слова: Файл смертельный видео авторская история

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