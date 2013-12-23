station992.mkv всё что известно на данный момент

radret Просмотров: 42 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 20:31 by

Что известно:1) Видео удалено из всех доступных в обычном интернете архивов. (ютуба, Вконтакте и даже статьи некоторых новостных сайтов).2) искал в archive.fo статью на Лурке. Интересный факт: раньше на ней указывалось, что видео называлось station992.mkv (что ныне поезд с трупами),3) есть 3 кадра с оригинального видио, аудиодорожка и 3 секундный фрагмент.4) место съемки видео: Пермь.5) дата загрузки видео - конец 2010 начало 2011.6) дата удаления видео - 2012.7) оригинал видео до сих пор не найден.ИСТОРИЯВ 2010-2011 годах в интернете существовал ролик, получивший название "station922.mkv", на котором был запечатлён момент, как нечто отдалённо напоминающее человека поднималось по многоэтажке. Вскоре существо на видео прозвали палочником из-за напоминающей это насекомое формы. Загадочность истории заключается в том, что в примерно в промежутке 2011-2012 года видео внезапно пропадает. Кто-то приписал к этому спецслужбы, кто-то пытался оправдать это плохим качеством. В общем, версий много, а причина удаления ролика неизвестна до сих пор. Перезаливы искать практически бесполезно - в открытом доступе ролик не найти, единственное, что осталось от него - три фотографии.Также можно предположить, что видео не существовало. Показания тех, кто видел оригинал, сильно различаются. Кто-то говорит, что аудиодорожка - фейк, а в самом видео была тишина. Также говорят, что в конце видео в окне появилось щупальце и запись закончилась, но также говорят, что в окне появилось щупальце и голова, а камера упала на батарею. А кто-то вообще говорит, что в кадре было 2 человека. Также подозрительно, что видео бесследно пропало, ни y кoгo не остались ни записи, ни скрины от видио. Также в конце аудиодорожки есть склейка на 0:44, и 3 кадра, которые остались от оригинального видео, также обработаны в фотошопе.

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