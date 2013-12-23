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Страшные фото / Легенды

station992.mkv всё что известно на данный момент

Что известно:
1) Видео удалено из всех доступных в обычном интернете архивов. (ютуба, Вконтакте и даже статьи некоторых новостных сайтов).
2) искал в archive.fo статью на Лурке. Интересный факт: раньше на ней указывалось, что видео называлось station992.mkv (что ныне поезд с трупами),
3) есть 3 кадра с оригинального видио, аудиодорожка и 3 секундный фрагмент.
4) место съемки видео: Пермь.
5) дата загрузки видео - конец 2010 начало 2011.
6) дата удаления видео - 2012.
7) оригинал видео до сих пор не найден.

ИСТОРИЯ
В 2010-2011 годах в интернете существовал ролик, получивший название "station922.mkv", на котором был запечатлён момент, как нечто отдалённо напоминающее человека поднималось по многоэтажке. Вскоре существо на видео прозвали палочником из-за напоминающей это насекомое формы. Загадочность истории заключается в том, что в примерно в промежутке 2011-2012 года видео внезапно пропадает. Кто-то приписал к этому спецслужбы, кто-то пытался оправдать это плохим качеством. В общем, версий много, а причина удаления ролика неизвестна до сих пор. Перезаливы искать практически бесполезно - в открытом доступе ролик не найти, единственное, что осталось от него - три фотографии.

Также можно предположить, что видео не существовало. Показания тех, кто видел оригинал, сильно различаются. Кто-то говорит, что аудиодорожка - фейк, а в самом видео была тишина. Также говорят, что в конце видео в окне появилось щупальце и запись закончилась, но также говорят, что в окне появилось щупальце и голова, а камера упала на батарею. А кто-то вообще говорит, что в кадре было 2 человека. Также подозрительно, что видео бесследно пропало, ни y кoгo не остались ни записи, ни скрины от видио. Также в конце аудиодорожки есть склейка на 0:44, и 3 кадра, которые остались от оригинального видео, также обработаны в фотошопе.
station992.mkv всё что известно на данный момент

Сегодня, 20:31 by radretПросмотров: 42Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Station922.mkv statin992 палочник палочник-буратино существо с крыши Слендер Слендермен авторская работа пропавшее видео

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:44
+1
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Публикаций: 88
Комментариев: 5 615
Качество не Айс. Да и он какой-то лишний, будто потом добавили
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 21:49
0
Онлайн
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Публикаций: 827
Комментариев: 8 855
Не знаю, что там за "оригинальное видео" было и куда оно делось, но роликов с этим "хтоническим дрищём" на ютубе и сейчас навалом. Есть даже "снятые" в моём городе))
Степень их достоверности обсуждать излишне. Но прикольно!
Плюсанула))
Желающие посмотреть забивают в строку поиска "палочник в ..." (я искала в Ульяновске, нашла).
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
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