Опасный файл смерти, который не имеет истории

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Nameless333 Просмотров: 155 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:15 by

У меня появился огромный интерес к данному видео, так как оно, походу, имеет влиятельность и опасность для человека и заодно является инструментом для дальнейшего его разоблачения.Вот краткая история самого видео на «Ютубе».Оригинальный канал этого видео, как и само видео, были удалены с «Ютуба», скорее всего, по известным причинам из-за негативного воздействия на человека (как это могло произойти с оригинальными известными файлами смерти типа mereana, mordegard, glesgorv и т. д.), но какой-то чел на «Ютубе» (возможно, сам автор) его своровал с оригинального канала, и просмотров тут слишком мало для того, чтобы повторить судьбу этого видео с удалением с оригинального канала, поэтому оно до сих пор существует и о нем никто не знает.Ну а что могло случиться с теми, кто его посмотрел, так и неизвестно, но, судя по тому, что видео, как и сам канал, были удалены, то, скорее всего, оно слишком опасное, и история у этого видео должна быть слишком жуткой и интересной, тем не менее самой истории у этого видео нет и никогда не было, и на подобных форумах оно появляется впервые.Оригинальный удаленный канал этого видео вы сможете найти под самим видео на YouTube в комментах.А вот и само видео, так что смотрите на свой страх и риск.

Ключевые слова: Файлы убийцы Файлы 21 смертельные файлы авторский текст

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