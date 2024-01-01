A-CODE.hexИстория
Распространение: через локальные сети, FidoNet и Интернет.
Первое упоминание: 2000 год.
Описание
Эта история выделяется из числа прочих по двум причинам: во-первых, она претендует на звание родоначальницы жанра «21 файлы»; во-вторых, появилась задолго до возникновения creepy story и имеет под собой некие реальные основания.
Итак, все началось где-то в преддверии миллениума в конце 1999 года. Сразу необходимо пояснить, что речь пойдет в этой истории не о конкретном файле (хотя его принято именовать A-CODE.HEX, но, скорее всего, такого файла никогда не существовало, хотя ничего не мешало его создать), а о бинарном коде (то, из чего состоят любые файлы, — представление двоичного кода, см. информацию в сети). И это вовсе не какой-то огромный код, и даже состоящий не из пары строк, а всего лишь из трех байтов информации! Каких?! Хороший вопрос... Но суть в том, что эти самые байты относятся к недокументированным особенностям систем ПК.
Стоит записать их в бинарном виде в любой файл — и тут же у последнего появятся мистические свойства: с ним будут происходить разные странные вещи: открытие с ошибкой, исчезновение, ошибки при попытке удаления, перемещение файла, открытие иного файла вместо этого; если эти байты попадут в код компьютерного вируса, то странным образом этот вирус начинает влиять и на людей.
Так вот, в начале 2000-го года некий американский «хакер» обнаружил, что пресловутая «ошибка 2000» (отказ системы из-за перехода системной даты на 2000 год) в 14% вызвана совсем иными причинами. Так, сбой в корпоративной сети одной банковской ассоциации произошел вовсе не из-за ошибки перехода даты, как считается официально, так как файлы и компьютеры сотрудников вели себя очень странно. Между тем, за время этого сбоя 31 сотрудник был вынужден обратиться за экстренной психиатрической помощью (основная причина — галлюцинации). Но стоит заметить, что в это время в сети компании «гулял» вирус, выводящий на монитор сообщение: «Привет... У вас галлюцинация!». Однако и сам этот вирус не мог быть повинен в таких плачевных последствиях (отказ корпоративной сети, поведение файлов). В итоге исследователь заметил еще одну особенность: некоторые файлы в сети после наступления 2000 года по своему размеру стали отличаться на 3 байта. Но каких — в его отчете не говорится.
И это только один из обнаруженных им случаев, озвученный в его статье, которую он разместил на одном из узлов сети FidoNet.
К середине 2000-х все эти загадочные явления пошли на спад, но локально они фактически продолжаются и по сей день, то тут, то там вызывая загадочные паранормальные явления, связанные с компьютерной информацией и файлами 21.
После 2001 года об этой истории практически забыли. Большая часть информации, и так не слишком известной и популярной в сети, была утрачена с закрытием узлов FidoNet (морально устаревшей еще в те годы).
Исследование
Начнем с того, что эта история не совсем миф. Некоторые события, описываемые в ней, имели место быть. Так, некто Д. Томас реально опубликовал статью на одном из узлов сети FidoNet о загадочных явлениях, связанных с «ошибкой 2000», где и упомянул про «загадочные 3 байта» и мистику в поведении людей и файлов. Но к статье в целом отнеслись скептически.
Имеют место быть некоторые странные события с людьми и компьютерной техникой во время наступления миллениума, которые, впрочем, не укладываются в общую картину «ошибки 2000».
Итак, обнаружить эти самые 3 байта информации так и не удалось по сей день. Судя по имеющейся информации, этот бинарный код, скорее, представляет собой код активации или ярлык для скрытой системной «закладки», выполняющей деструктивные функции. В принципе, возможно предположить, что такая «закладка» была в системах тех времен (а, возможно, существует и в современных).
Психологические расстройства пользователей можно объяснить сильными стрессами и депрессией, вызванной сбоями в работе. Это не редкость и при современных «вирусных» эпидемиях и сбоях сети Интернет.
[Была получена инБыла получена информация от университетского клуба 21fil-club по поводу A-CODE как о предполагаемом (!) проекте первого «кибер-оружия». Но по официальным требованиям некоторых лиц и компаний мы вынуждены удалить эту информацию из отчета.]
Ссылки
A-code_file2.gif Вероятно этот файл содержал A-code.hex
Доказательство существования файла может подтвердить веб архив
https://web.archive.org/web/20190911080804/http://zalivalka.ru/166502
Судя по последним сохранившимся данным, файл скачали 3765 человек, если он у кого-нибудь сохранился, прошу поделиться, файл невероятно редкий.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:51 by NordmanProПросмотров: 18Комментарии: 0
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