fUanar.vmw

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:38

SergeyKotenochkinnn1337 Просмотров: 37 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 14:38 by

Fuanar.aviВидео впервые было обнаружено в 2004 году на ныне закрытом форуме.Данный видеофайл представляет из себя видео длительностью 11 секунд. Качество записи на очень низком уровне. Большая часть файла является съёмкой многоэтажного здания, и производится в дневное время суток. Обстановку и окружающий вид разглядеть невозможно. На 10 секунде видео появляется неизвестное чёрное пятно, звук разбитого стекла и вопль, напоминающий человеческий. Далее видеозапись резко обрывается.Администрация форума заблокировала видео за непонятный контент и жалобы пользователей на странность этого ролика. Но, через некоторое время файл появился снова - на видеохостинге Vimeo. В данном месте он просуществовал в период с февраля 2006 года, по август 2008-ого. Затем, ролик снова был заблокирован.Некоторые пользователи, видевшие видео, заметили странное существо, спускающиеся по зданию, а другие говорили, что от видео идёт неприятный негатив.Файл был найден и перезалит на видеохостинг Youtube. Видео было выложено на канал "a-g bulletforce".Смотрите на свой страх и риск! Вас предупредили.

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