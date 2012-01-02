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fUanar.vmw

Fuanar.avi
Видео впервые было обнаружено в 2004 году на ныне закрытом форуме.
Данный видеофайл представляет из себя видео длительностью 11 секунд. Качество записи на очень низком уровне. Большая часть файла является съёмкой многоэтажного здания, и производится в дневное время суток. Обстановку и окружающий вид разглядеть невозможно. На 10 секунде видео появляется неизвестное чёрное пятно, звук разбитого стекла и вопль, напоминающий человеческий. Далее видеозапись резко обрывается.

Администрация форума заблокировала видео за непонятный контент и жалобы пользователей на странность этого ролика. Но, через некоторое время файл появился снова - на видеохостинге Vimeo. В данном месте он просуществовал в период с февраля 2006 года, по август 2008-ого. Затем, ролик снова был заблокирован.
Некоторые пользователи, видевшие видео, заметили странное существо, спускающиеся по зданию, а другие говорили, что от видео идёт неприятный негатив.
Файл был найден и перезалит на видеохостинг Youtube. Видео было выложено на канал "a-g bulletforce".
Смотрите на свой страх и риск! Вас предупредили.

Ссылка.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38 by SergeyKotenochkinnn1337Просмотров: 37Комментарии: 1
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Ключевые слова: Видео дом тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Marion Phauna
Сегодня, 14:49
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Комментариев: 3 871
серьезно? этот детсад реально прошел на сайт?
ох блин.
закрадывается мысля, что такую фигню можно в обычном редакторе сделать, нашпиговав внезапными картинками. минусище.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
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