НевестаЦаревич поднял с земли лягушку, поцеловал её и замер в ожидании. Через минуту он вздохнул, взял кисточку, макнул её в банку с краской, нарисовал на спине лягушки крестик и положил её обратно. После чего поймал другую лягушку и тоже её поцеловал.
- Касатик, - ласково раздалось позади, - Ты дурак?
- Почему? - удивился Царевич, обернувшись.
Баба-Яга выразительно посмотрела на лягушку в его руке.
- Ах, вы об этом, - вздохнул Царевич, - Тут не всё так просто.
Он повторил с лягушкой те же действия, что и с предыдущей, и вытер руки о кафтан.
- Понимаете, какое дело, - начал рассказ Царевич, - Кощей Бессмертный, злодей и подлец, похитил мою невесту. Не знаю, что пришло в его старую голову, но он превратил её жабу…
- А что ж ты тогда лягушек лобызаешь? - перебила его Яга.
Эти слова шокировали Царевича.
- А есть разница?
- Есть, конечно. Даже на вкус. Ты точно не дурак?
- Две недели трудов, - пробормотал Царевич, пропустив вопрос, - И всё зря.
Он сел на землю, обхватив голову руками.
- А зачем Кощей её в жабу-то превратил? - спросила Баба-Яга, - Что ему от тебя надо-то?
- От меня? - удивился Царевич.
- Ну да. Злодеи же так обычно поступают, чтобы заставить человека что-то сделать. Похищают кого-то очень для него важного, и всё, можно просить что угодно, всё сделает.
Царевич задумчиво шмыгнул носом.
- Я не знаю, - пожал плечами он, - Да и чего бы ему от меня хотеть-то?
- Так нужно узнать, - сказала Яга, - Пойдём, провожу тебя к замку Кощея.
Радостно кивнув, Царевич поднялся с земли и зашагал следом за Ягой. Дойдя до замка, она постучала в двери.
- Кощей, пакостник ты эдакий! - закричала Яга, - Открывай немедленно! Я слышу, как ты ходишь там, не делай вид, что тебя нету!
- Я, вообще-то, здесь, - укоризненно сказал Кощей, появившись из-за угла, - В сарае был. Что шумишь, кого привела?
- Царевича привела. Ты зачем его невесту похитил, а?
Кощей внимательно рассмотрел Царевича.
- Когда это было?
- Когда это было? - повторила Яга, повернувшись к Царевичу.
- Точно не знаю, я как-то не сразу понял. Думаю, в этом месяце.
- Думает, в этом месяце, - повторила Яга, повернувшись к Кощею.
- Он у тебя не дурак? - уточнил Кощей.
- Ты у меня не… Тьфу, запутал! - разозлилась Баба-Яга, - Спрашивала уже, говорит, что нет.
Кощей обошёл Царевича кругом, посмотрел в уши и заглянул в рот.
- Вроде нормальный, - заключил он, - Но проблема вот в чём: я в этом месяце никого не похищал. Как и в прошлом.
- А в позапрошлом? - спросил Царевич.
- В позапрошлом похищал. Но там такая истеричка была, пришлось отпустить.
Кощей открыл двери замка и все зашли внутрь.
- Во дела, - протянула Яга, - А кто же тогда похитил его невесту?
- Водяной мог утащить, - предположил Кощей, - Если на озеро ходила. Ходила она на озеро?
- Кто? - уточнил Царевич.
- Невеста твоя.
- Не знаю.
- Не мог это Водяной быть, - вмешалась Яга, - Он колдовать не умеет, а его невесту в жабу превратили.
- Тогда всё просто, - обрадовался Кощей, - Кто про это сказал, тот и похититель. Тебе кто сказал, что её в жабу превратили?
- Никто не говорил, - ответил Царевич, - Просто так всегда бывает, я в сказке читал. Похищают и превращают в жабу.
- Касатик, - позвала Яга, - Ты сколько сказок-то читал?
- Одну.
- Ты дурак?
- Нет.
- А ответь ещё на такой вопрос, - заговорил Кощей, - Ты с чего вообще взял, что невесту твою похитили?
- Так нету её потому что! - закатил глаза Царевич.
- Как давно её нету?
- Сколько себя помню, столько и нету. А ведь она должна быть, невеста-то!
- А раз её нету, значит её похитили? - уточнил Кощей.
- Да!
- А раз похитили, значит превратили в жабу? - спросила Баба-Яга.
- Именно!
Кощей с Бабой-Ягой переглянулись и тяжело вздохнули.
- Всё-таки дурак. Зря только время потратила.
- Может и не зря, - загадочно улыбнулся Кощей, - Рост у тебя какой?
- Сто восемьдесят девять, - ответил Царевич.
- Влезет? - догадалась Яга, облизнувшись.
- Влезет, - подмигнул Кощей, - Значит, так, Царевич, видишь печь?
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 16:17 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 5
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