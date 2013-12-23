Невеста

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 16:17 by

Царевич поднял с земли лягушку, поцеловал её и замер в ожидании. Через минуту он вздохнул, взял кисточку, макнул её в банку с краской, нарисовал на спине лягушки крестик и положил её обратно. После чего поймал другую лягушку и тоже её поцеловал.- Касатик, - ласково раздалось позади, - Ты дурак?- Почему? - удивился Царевич, обернувшись.Баба-Яга выразительно посмотрела на лягушку в его руке.- Ах, вы об этом, - вздохнул Царевич, - Тут не всё так просто.Он повторил с лягушкой те же действия, что и с предыдущей, и вытер руки о кафтан.- Понимаете, какое дело, - начал рассказ Царевич, - Кощей Бессмертный, злодей и подлец, похитил мою невесту. Не знаю, что пришло в его старую голову, но он превратил её жабу…- А что ж ты тогда лягушек лобызаешь? - перебила его Яга.Эти слова шокировали Царевича.- А есть разница?- Есть, конечно. Даже на вкус. Ты точно не дурак?- Две недели трудов, - пробормотал Царевич, пропустив вопрос, - И всё зря.Он сел на землю, обхватив голову руками.- А зачем Кощей её в жабу-то превратил? - спросила Баба-Яга, - Что ему от тебя надо-то?- От меня? - удивился Царевич.- Ну да. Злодеи же так обычно поступают, чтобы заставить человека что-то сделать. Похищают кого-то очень для него важного, и всё, можно просить что угодно, всё сделает.Царевич задумчиво шмыгнул носом.- Я не знаю, - пожал плечами он, - Да и чего бы ему от меня хотеть-то?- Так нужно узнать, - сказала Яга, - Пойдём, провожу тебя к замку Кощея.Радостно кивнув, Царевич поднялся с земли и зашагал следом за Ягой. Дойдя до замка, она постучала в двери.- Кощей, пакостник ты эдакий! - закричала Яга, - Открывай немедленно! Я слышу, как ты ходишь там, не делай вид, что тебя нету!- Я, вообще-то, здесь, - укоризненно сказал Кощей, появившись из-за угла, - В сарае был. Что шумишь, кого привела?- Царевича привела. Ты зачем его невесту похитил, а?Кощей внимательно рассмотрел Царевича.- Когда это было?- Когда это было? - повторила Яга, повернувшись к Царевичу.- Точно не знаю, я как-то не сразу понял. Думаю, в этом месяце.- Думает, в этом месяце, - повторила Яга, повернувшись к Кощею.- Он у тебя не дурак? - уточнил Кощей.- Ты у меня не… Тьфу, запутал! - разозлилась Баба-Яга, - Спрашивала уже, говорит, что нет.Кощей обошёл Царевича кругом, посмотрел в уши и заглянул в рот.- Вроде нормальный, - заключил он, - Но проблема вот в чём: я в этом месяце никого не похищал. Как и в прошлом.- А в позапрошлом? - спросил Царевич.- В позапрошлом похищал. Но там такая истеричка была, пришлось отпустить.Кощей открыл двери замка и все зашли внутрь.- Во дела, - протянула Яга, - А кто же тогда похитил его невесту?- Водяной мог утащить, - предположил Кощей, - Если на озеро ходила. Ходила она на озеро?- Кто? - уточнил Царевич.- Невеста твоя.- Не знаю.- Не мог это Водяной быть, - вмешалась Яга, - Он колдовать не умеет, а его невесту в жабу превратили.- Тогда всё просто, - обрадовался Кощей, - Кто про это сказал, тот и похититель. Тебе кто сказал, что её в жабу превратили?- Никто не говорил, - ответил Царевич, - Просто так всегда бывает, я в сказке читал. Похищают и превращают в жабу.- Касатик, - позвала Яга, - Ты сколько сказок-то читал?- Одну.- Ты дурак?- Нет.- А ответь ещё на такой вопрос, - заговорил Кощей, - Ты с чего вообще взял, что невесту твою похитили?- Так нету её потому что! - закатил глаза Царевич.- Как давно её нету?- Сколько себя помню, столько и нету. А ведь она должна быть, невеста-то!- А раз её нету, значит её похитили? - уточнил Кощей.- Да!- А раз похитили, значит превратили в жабу? - спросила Баба-Яга.- Именно!Кощей с Бабой-Ягой переглянулись и тяжело вздохнули.- Всё-таки дурак. Зря только время потратила.- Может и не зря, - загадочно улыбнулся Кощей, - Рост у тебя какой?- Сто восемьдесят девять, - ответил Царевич.- Влезет? - догадалась Яга, облизнувшись.- Влезет, - подмигнул Кощей, - Значит, так, Царевич, видишь печь?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Царевич жаба лягушка Яга Кощей дурак не такая сказка

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