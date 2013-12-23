Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Невеста

Царевич поднял с земли лягушку, поцеловал её и замер в ожидании. Через минуту он вздохнул, взял кисточку, макнул её в банку с краской, нарисовал на спине лягушки крестик и положил её обратно. После чего поймал другую лягушку и тоже её поцеловал.

- Касатик, - ласково раздалось позади, - Ты дурак?

- Почему? - удивился Царевич, обернувшись.

Баба-Яга выразительно посмотрела на лягушку в его руке.

- Ах, вы об этом, - вздохнул Царевич, - Тут не всё так просто.

Он повторил с лягушкой те же действия, что и с предыдущей, и вытер руки о кафтан.

- Понимаете, какое дело, - начал рассказ Царевич, - Кощей Бессмертный, злодей и подлец, похитил мою невесту. Не знаю, что пришло в его старую голову, но он превратил её жабу…

- А что ж ты тогда лягушек лобызаешь? - перебила его Яга.

Эти слова шокировали Царевича.

- А есть разница?

- Есть, конечно. Даже на вкус. Ты точно не дурак?

- Две недели трудов, - пробормотал Царевич, пропустив вопрос, - И всё зря.

Он сел на землю, обхватив голову руками.

- А зачем Кощей её в жабу-то превратил? - спросила Баба-Яга, - Что ему от тебя надо-то?

- От меня? - удивился Царевич.

- Ну да. Злодеи же так обычно поступают, чтобы заставить человека что-то сделать. Похищают кого-то очень для него важного, и всё, можно просить что угодно, всё сделает.

Царевич задумчиво шмыгнул носом.

- Я не знаю, - пожал плечами он, - Да и чего бы ему от меня хотеть-то?

- Так нужно узнать, - сказала Яга, - Пойдём, провожу тебя к замку Кощея.

Радостно кивнув, Царевич поднялся с земли и зашагал следом за Ягой. Дойдя до замка, она постучала в двери.

- Кощей, пакостник ты эдакий! - закричала Яга, - Открывай немедленно! Я слышу, как ты ходишь там, не делай вид, что тебя нету!

- Я, вообще-то, здесь, - укоризненно сказал Кощей, появившись из-за угла, - В сарае был. Что шумишь, кого привела?

- Царевича привела. Ты зачем его невесту похитил, а?

Кощей внимательно рассмотрел Царевича.

- Когда это было?

- Когда это было? - повторила Яга, повернувшись к Царевичу.

- Точно не знаю, я как-то не сразу понял. Думаю, в этом месяце.

- Думает, в этом месяце, - повторила Яга, повернувшись к Кощею.

- Он у тебя не дурак? - уточнил Кощей.

- Ты у меня не… Тьфу, запутал! - разозлилась Баба-Яга, - Спрашивала уже, говорит, что нет.

Кощей обошёл Царевича кругом, посмотрел в уши и заглянул в рот.

- Вроде нормальный, - заключил он, - Но проблема вот в чём: я в этом месяце никого не похищал. Как и в прошлом.

- А в позапрошлом? - спросил Царевич.

- В позапрошлом похищал. Но там такая истеричка была, пришлось отпустить.

Кощей открыл двери замка и все зашли внутрь.

- Во дела, - протянула Яга, - А кто же тогда похитил его невесту?

- Водяной мог утащить, - предположил Кощей, - Если на озеро ходила. Ходила она на озеро?

- Кто? - уточнил Царевич.

- Невеста твоя.

- Не знаю.

- Не мог это Водяной быть, - вмешалась Яга, - Он колдовать не умеет, а его невесту в жабу превратили.

- Тогда всё просто, - обрадовался Кощей, - Кто про это сказал, тот и похититель. Тебе кто сказал, что её в жабу превратили?

- Никто не говорил, - ответил Царевич, - Просто так всегда бывает, я в сказке читал. Похищают и превращают в жабу.

- Касатик, - позвала Яга, - Ты сколько сказок-то читал?

- Одну.

- Ты дурак?

- Нет.

- А ответь ещё на такой вопрос, - заговорил Кощей, - Ты с чего вообще взял, что невесту твою похитили?

- Так нету её потому что! - закатил глаза Царевич.

- Как давно её нету?

- Сколько себя помню, столько и нету. А ведь она должна быть, невеста-то!

- А раз её нету, значит её похитили? - уточнил Кощей.

- Да!

- А раз похитили, значит превратили в жабу? - спросила Баба-Яга.

- Именно!

Кощей с Бабой-Ягой переглянулись и тяжело вздохнули.

- Всё-таки дурак. Зря только время потратила.

- Может и не зря, - загадочно улыбнулся Кощей, - Рост у тебя какой?

- Сто восемьдесят девять, - ответил Царевич.

- Влезет? - догадалась Яга, облизнувшись.

- Влезет, - подмигнул Кощей, - Значит, так, Царевич, видишь печь?



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 16:17 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Царевич жаба лягушка Яга Кощей дурак не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:28
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1072|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 021
— Послушай, ты дурак?
— Вроде нет))
А кто же добровольно признает себя дурнем? В печь полезет, но не признает joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Qusto
Сегодня, 16:41
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (737|0)
Публикаций: 282
Комментариев: 2 222
Сказки... Как их не плюсовать? Интересно всегда, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:54
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1878|0)
Публикаций: 871
Комментариев: 7 451
smeh зажарили царевича в печке...
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:34
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2697|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 185
Да и в жизни такие тупорылые особи встречаются всё чаще и чаще. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#5 написал: Estellan
Сегодня, 18:39
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1081|0)
Публикаций: 127
Комментариев: 1 338
Баба Клава
Царевичи?

Сказка понравилась. Плюсанул конечно. Хорошо, что народ не забывает творчество.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.