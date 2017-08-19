Деловое предложение

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 09:42 by

- Добрейший вечерок, - Кощей игриво подмигнул, - Только не падай в обморок от счастья.Царевна с презрением посмотрела на его лысину.- Это чем ты меня “осчастливить” собрался?- Великой честью, - Кощей гордо выпятил грудь, - Я выбрал тебя для похищения из сотни других кандидаток! Так что давай, быстренько радуйся и собирай вещи.- Ну спасибо! - захохотала Царевна, - Я, пожалуй, откажусь от такой “великой чести”.Кощей от удивления закашлялся.- Ты сбрендила, что ли? - расстроился он, - Я, конечно, видел, что девицы в восторг приходят, но чтоб настолько…- Слушай, дедуля, - грубо оборвала его Царевна, - Сейчас похищению Кощеем обрадуется разве что глупая деревенщина.- Это как это? - Кощей растерянно хлопал ресницами, - Это с каких это пор? Похищенные мной Царевны получают особый статус и внимание Царевичей и Принцев со всего мира! Ведь все знают, что я похищаю лучших из лучших! Красивейших из красивых!- А Фроська лучшая или красивейшая? - ехидно поинтересовалась Царевна.Кощей опустил голову и покраснел.- Один раз было-то, - пробормотал он, - Не разглядел в темноте лица-то. Кто ж знал, что она тоже в зелёном платье ходить будет?Царевна закатила глаза.- Боже мой, - прошептала она, - Та Царевна была одета в платье малахитового цвета. А Фроська-то была в изумрудном! Элементарно же!Кощей, не понимая ни слова, смущённо тёр лысину.- Теперь ты не в моде, - Царевна развела руками, - Теперь никто не отправится спасать Царевну, похищенную Кощеем.- А кто в моде? - севшим голосом спросил Кощей.- Да все подряд. Даже Водяной.Кощей картинно схватился за сердце.- Да ладно тебе, - фыркнула Царевна, - Будто оно там есть.- Должен же я как-то выразить, насколько я ошарашен, - Кощей поправил одежду, - А нынче девицы кем хотят быть похищенными?- Драконом. Желательно иноземным, но и наш бы устроил. Только ведь он не похищает никого. Довольствуемся Лешим, Водяным да Кикиморой. Иногда, когда выходит договориться, Яга похищает.- Договориться? - удивился Кощей, - О чём?- О похищении, конечно, - снисходительно ответила Царевна, - У неё и без того дел хватает, но в свободное время кого-нибудь берёт. Я вот к ней в очереди тридцать седьмая. Примерно через пару лет моё время подойдёт.- Я что-то не понимаю. То есть, девицы ей платят, чтобы она их похищала?- Именно так. Иначе к себе внимание Царевичей да Принцев как привлекать? Просто так они даже глаза не поднимут, чтобы посмотреть. А как слышат, что кого-то похитили, сразу бегут выручать и влюбляются. Вот и выкручиваемся.Кощей помолчал пару минут, переваривая услышанное.- И сколько Яга берёт?- Десять золотых за день “заточения” в неволе, - подмигнула Царевна, - Но у неё хорошо, дом тёплый. Остальные по два золотых берут, так как там условия, конечно, те ещё.- Интересно, - Кощей потеребил бородку, - А сколько ты готова заплатить за похищение Змеем Горынычем? Так, чисто теоретически?Царевна задумалась.- Пятьсот, - наконец, ответила она, - За день.- У меня есть деловое предложение, - сказал Кощей, - Давай шестьсот? Там пещера вполне тёплая и места много.- Можно и шестьсот, - Царевна вздохнула, - Да только что толку-то? Горыныч всё равно никого не похищает.Кощей вновь гордо выпятил грудь.- Это смотря кто попросит.- Да ладно? - у Царевны загорелись глаза, - Правда? Прям похитит? Не врёшь?- Не вру, - усмехнулся Кощей.- Я буду первая. Вот, - Царевна дрожащими руками бросила ему мешочек с монетами, - Тут сразу за неделю вперёд. Если раньше освободят, можешь не возвращать.Кощей подбросил мешочек в воздух, поймал и убрал за пазуху.- Завтра в семь, - деловито сказал он, - С собой бери только вещи на смену, остальное сам принесу. И не опаздывай!Царевна счастливо кивнула, едва не падая в обморок от восторга. Когда Кощей ушёл, она легла на кровать, представляя, сколько Царевичей и Принцев сбежится её освобождать. Шутка ли - Царевна, похищенная Драконом!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей царевна горыныч дракон похищение не такая сказка

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