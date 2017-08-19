Деловое предложение- Добрейший вечерок, - Кощей игриво подмигнул, - Только не падай в обморок от счастья.
Царевна с презрением посмотрела на его лысину.
- Это чем ты меня “осчастливить” собрался?
- Великой честью, - Кощей гордо выпятил грудь, - Я выбрал тебя для похищения из сотни других кандидаток! Так что давай, быстренько радуйся и собирай вещи.
- Ну спасибо! - захохотала Царевна, - Я, пожалуй, откажусь от такой “великой чести”.
Кощей от удивления закашлялся.
- Ты сбрендила, что ли? - расстроился он, - Я, конечно, видел, что девицы в восторг приходят, но чтоб настолько…
- Слушай, дедуля, - грубо оборвала его Царевна, - Сейчас похищению Кощеем обрадуется разве что глупая деревенщина.
- Это как это? - Кощей растерянно хлопал ресницами, - Это с каких это пор? Похищенные мной Царевны получают особый статус и внимание Царевичей и Принцев со всего мира! Ведь все знают, что я похищаю лучших из лучших! Красивейших из красивых!
- А Фроська лучшая или красивейшая? - ехидно поинтересовалась Царевна.
Кощей опустил голову и покраснел.
- Один раз было-то, - пробормотал он, - Не разглядел в темноте лица-то. Кто ж знал, что она тоже в зелёном платье ходить будет?
Царевна закатила глаза.
- Боже мой, - прошептала она, - Та Царевна была одета в платье малахитового цвета. А Фроська-то была в изумрудном! Элементарно же!
Кощей, не понимая ни слова, смущённо тёр лысину.
- Теперь ты не в моде, - Царевна развела руками, - Теперь никто не отправится спасать Царевну, похищенную Кощеем.
- А кто в моде? - севшим голосом спросил Кощей.
- Да все подряд. Даже Водяной.
Кощей картинно схватился за сердце.
- Да ладно тебе, - фыркнула Царевна, - Будто оно там есть.
- Должен же я как-то выразить, насколько я ошарашен, - Кощей поправил одежду, - А нынче девицы кем хотят быть похищенными?
- Драконом. Желательно иноземным, но и наш бы устроил. Только ведь он не похищает никого. Довольствуемся Лешим, Водяным да Кикиморой. Иногда, когда выходит договориться, Яга похищает.
- Договориться? - удивился Кощей, - О чём?
- О похищении, конечно, - снисходительно ответила Царевна, - У неё и без того дел хватает, но в свободное время кого-нибудь берёт. Я вот к ней в очереди тридцать седьмая. Примерно через пару лет моё время подойдёт.
- Я что-то не понимаю. То есть, девицы ей платят, чтобы она их похищала?
- Именно так. Иначе к себе внимание Царевичей да Принцев как привлекать? Просто так они даже глаза не поднимут, чтобы посмотреть. А как слышат, что кого-то похитили, сразу бегут выручать и влюбляются. Вот и выкручиваемся.
Кощей помолчал пару минут, переваривая услышанное.
- И сколько Яга берёт?
- Десять золотых за день “заточения” в неволе, - подмигнула Царевна, - Но у неё хорошо, дом тёплый. Остальные по два золотых берут, так как там условия, конечно, те ещё.
- Интересно, - Кощей потеребил бородку, - А сколько ты готова заплатить за похищение Змеем Горынычем? Так, чисто теоретически?
Царевна задумалась.
- Пятьсот, - наконец, ответила она, - За день.
- У меня есть деловое предложение, - сказал Кощей, - Давай шестьсот? Там пещера вполне тёплая и места много.
- Можно и шестьсот, - Царевна вздохнула, - Да только что толку-то? Горыныч всё равно никого не похищает.
Кощей вновь гордо выпятил грудь.
- Это смотря кто попросит.
- Да ладно? - у Царевны загорелись глаза, - Правда? Прям похитит? Не врёшь?
- Не вру, - усмехнулся Кощей.
- Я буду первая. Вот, - Царевна дрожащими руками бросила ему мешочек с монетами, - Тут сразу за неделю вперёд. Если раньше освободят, можешь не возвращать.
Кощей подбросил мешочек в воздух, поймал и убрал за пазуху.
- Завтра в семь, - деловито сказал он, - С собой бери только вещи на смену, остальное сам принесу. И не опаздывай!
Царевна счастливо кивнула, едва не падая в обморок от восторга. Когда Кощей ушёл, она легла на кровать, представляя, сколько Царевичей и Принцев сбежится её освобождать. Шутка ли - Царевна, похищенная Драконом!
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:42 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 4
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