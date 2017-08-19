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Сказки

Деловое предложение

- Добрейший вечерок, - Кощей игриво подмигнул, - Только не падай в обморок от счастья.

Царевна с презрением посмотрела на его лысину.

- Это чем ты меня “осчастливить” собрался?

- Великой честью, - Кощей гордо выпятил грудь, - Я выбрал тебя для похищения из сотни других кандидаток! Так что давай, быстренько радуйся и собирай вещи.

- Ну спасибо! - захохотала Царевна, - Я, пожалуй, откажусь от такой “великой чести”.

Кощей от удивления закашлялся.

- Ты сбрендила, что ли? - расстроился он, - Я, конечно, видел, что девицы в восторг приходят, но чтоб настолько…

- Слушай, дедуля, - грубо оборвала его Царевна, - Сейчас похищению Кощеем обрадуется разве что глупая деревенщина.

- Это как это? - Кощей растерянно хлопал ресницами, - Это с каких это пор? Похищенные мной Царевны получают особый статус и внимание Царевичей и Принцев со всего мира! Ведь все знают, что я похищаю лучших из лучших! Красивейших из красивых!

- А Фроська лучшая или красивейшая? - ехидно поинтересовалась Царевна.

Кощей опустил голову и покраснел.

- Один раз было-то, - пробормотал он, - Не разглядел в темноте лица-то. Кто ж знал, что она тоже в зелёном платье ходить будет?

Царевна закатила глаза.

- Боже мой, - прошептала она, - Та Царевна была одета в платье малахитового цвета. А Фроська-то была в изумрудном! Элементарно же!

Кощей, не понимая ни слова, смущённо тёр лысину.

- Теперь ты не в моде, - Царевна развела руками, - Теперь никто не отправится спасать Царевну, похищенную Кощеем.

- А кто в моде? - севшим голосом спросил Кощей.

- Да все подряд. Даже Водяной.

Кощей картинно схватился за сердце.

- Да ладно тебе, - фыркнула Царевна, - Будто оно там есть.

- Должен же я как-то выразить, насколько я ошарашен, - Кощей поправил одежду, - А нынче девицы кем хотят быть похищенными?

- Драконом. Желательно иноземным, но и наш бы устроил. Только ведь он не похищает никого. Довольствуемся Лешим, Водяным да Кикиморой. Иногда, когда выходит договориться, Яга похищает.

- Договориться? - удивился Кощей, - О чём?

- О похищении, конечно, - снисходительно ответила Царевна, - У неё и без того дел хватает, но в свободное время кого-нибудь берёт. Я вот к ней в очереди тридцать седьмая. Примерно через пару лет моё время подойдёт.

- Я что-то не понимаю. То есть, девицы ей платят, чтобы она их похищала?

- Именно так. Иначе к себе внимание Царевичей да Принцев как привлекать? Просто так они даже глаза не поднимут, чтобы посмотреть. А как слышат, что кого-то похитили, сразу бегут выручать и влюбляются. Вот и выкручиваемся.

Кощей помолчал пару минут, переваривая услышанное.

- И сколько Яга берёт?

- Десять золотых за день “заточения” в неволе, - подмигнула Царевна, - Но у неё хорошо, дом тёплый. Остальные по два золотых берут, так как там условия, конечно, те ещё.

- Интересно, - Кощей потеребил бородку, - А сколько ты готова заплатить за похищение Змеем Горынычем? Так, чисто теоретически?

Царевна задумалась.

- Пятьсот, - наконец, ответила она, - За день.

- У меня есть деловое предложение, - сказал Кощей, - Давай шестьсот? Там пещера вполне тёплая и места много.

- Можно и шестьсот, - Царевна вздохнула, - Да только что толку-то? Горыныч всё равно никого не похищает.

Кощей вновь гордо выпятил грудь.

- Это смотря кто попросит.

- Да ладно? - у Царевны загорелись глаза, - Правда? Прям похитит? Не врёшь?

- Не вру, - усмехнулся Кощей.

- Я буду первая. Вот, - Царевна дрожащими руками бросила ему мешочек с монетами, - Тут сразу за неделю вперёд. Если раньше освободят, можешь не возвращать.

Кощей подбросил мешочек в воздух, поймал и убрал за пазуху.

- Завтра в семь, - деловито сказал он, - С собой бери только вещи на смену, остальное сам принесу. И не опаздывай!

Царевна счастливо кивнула, едва не падая в обморок от восторга. Когда Кощей ушёл, она легла на кровать, представляя, сколько Царевичей и Принцев сбежится её освобождать. Шутка ли - Царевна, похищенная Драконом!



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:42 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Кощей царевна горыныч дракон похищение не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:57
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1748|0)
Публикаций: 763
Комментариев: 7 018
Вот Кощей, ума палата, обхитрил таки Царевну и денег заработал. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:00
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9947|-4)
Публикаций: 548
Комментариев: 7 410
Цитата: Сделано_в_СССР
обхитрил таки Царевну

Почему обхитрил? С Горынычем договорятся, деньги поделят, Царевну умыкнут))) Все довольны!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:24
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2654|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 134
А теперича и все так по жизни. Кругом блат, кумовство и рыночные отношения. Куда ни плюнь. Плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 10:48
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2735|2)
Публикаций: 212
Комментариев: 3 487
Кощей молодец! Бизнесом занялся и Горынычу навар! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
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