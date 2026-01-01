И пришла тьма

И пришла тьма.«Оно придёт за каждым»***Ты что, испугался? – это же всего лишь дурацкая сказочка на ночь. - Игорь встал, выключив свет в комнате Кирилла, оставив лишь светильник в прихожей, и нарисовав на центральном зеркале трельяжа, стоящего в углу комнаты лестницу, трижды повторил «Пиковая Дама приди».После чего оба мальчика уставились в зеркало. Шли секунды, которые складывались в минуты, а минуты казались бесконечными. Глаза уже начали уставать от напряжённого вглядывания в зеркальную поверхность.- Как думаешь, она реально придёт? – Игорь начал чувствовать, будто сидит на еже.- Было бы прикольно. - Кирилл попытался скрыть волнение за бравадой, но голос его выдал с потрохами. Мальчишка почувствовал, что будто ледяная игла проходит сквозь сердце и заставляет волосы встать на загривке.- Что это? – Игорь напрягся ещё сильнее. Тишина, она душила, в тишине ребята услышали звуки шагов. Будто кто-то шёл босыми ногами по линолеуму. Шаг, второй, третий. Ребята не заметили в какой момент в отражении в зеркале появился темный силуэт с длинными волосами и теперь он приближался к ним с той стороны зеркального отражения, чем ближе, тем отчётливее были слышны шаги по линолеуму. Лампочка светильника, горящего в прихожей, внезапно загорелась настолько ярко, что казалось, должна немедленно расплавиться, а потом… погасла, погрузив комнату из полумрака в полный мрак. Ребята почувствовали, как их пробил холодный пот.«Нет, лучше бы мы этого не делали, не делали, не делали» - в голове Кирилла носился ураган панических мыслей.Не сговариваясь, двое друзей медленно повернулись в сторону зеркала, увидев тень позади себя. Будто женщину высокого роста. Там, где было неясное бледное лицо тени, вспыхнули два красных глаза.«Крииииииииии» - будто скрежет чем-то по стеклу. Мальчики сидели буквально парализованные страхом.«Хрррраст» - зеркало треснуло сверху донизу, мальчишки подскочили так, будто под ними взорвалась противопехотная мина и бросились из комнаты.***- Ну, что у тебя тут пошло не так в этот раз?! – я был немного разозлён, несколько часов назад я прибыл в город из Щёлково, куда ездил для участия в конкурсе по заданию университета, и теперь, вместо того чтобы проводить время с Алёнкой и делиться впечатлениями от прогулки по парку Часов, я вынужден рассаживать по полочкам тараканов в голове у моего брата.- Предки уехали на дачу, а мы с Игорем решили тут…- Обкуриться чего-то забористого? Или что? – меня всё это знатно напрягало. Игорь этот напрягал. – Твой Игорёк тебя доведёт просто до полного ахтунга. Ну и?- Короче, мы тут решили вызвать призрака. Пиковую Даму вызывали. А потом что-то увидели, что-то в зеркале, а потом зеркало треснуло.Рассказ брата вызвал во мне нервную дрожь, и я решил осмотреть зеркало в его комнате. Так и есть, зеркало было треснуто сверху вниз. «Плохой признак». Нет, в приметы я не верю, но всё равно чём-то дурным веет от всего этого.— Я вот сейчас думаю: «Каким местом думали родители этого Игоря отпуская его ночевать в чужой квартире, зная, что у сыночка полный ку-ку?» И что сказал батя про зеркало?— Я сказал, что это я его разбил. И Игорь не «ку-ку».— Кирюх, я твоего корефана знаю весьма неплохо, он долбанутый на всю черепушку. В следующий раз он предложит тебе проехаться на крыше электрички, и ты полезешь. Знаешь, есть вещи, которые лучше не пробовать сделать, даже если это написано на несерьёзном детском сайте для дураков, и похоже на полную чушь.— Саш, ты же тоже помешан на этом.— Был. Был помешан. В прошедшем времени. Да, Кирюха, я придурок, спору нет, но заешь ли, кукуха легко ломается, например у меня малость поехала от того, что забивал себе башку всяким дерьмом, и ты это знаешь. Знаешь, сколько мне снились кошмары? Это не самое приятное ощущение просыпаться с чувством, что сон продолжается и в комнате кто-то есть. Учиться надо на чужих ошибках, на своих учатся только дураки.— Саша, на своих ошибках учатся дураки, а умные учатся на чужих, значит, умные учатся у дураков?Однако железная логика у моего братца. Младшего. Он еще и философствовать начал.— Я думаю, что зеркало могло треснуть по естественным причинам.— Каким?— Не помню, но я что-то читал такое в интернете. Перепады температуры там, поверхностное натяжение. Зеркала и стёкла могут трескаться сами по себе и «чудеса» тут ни при чём.— А что, если она придёт за мной? – Кирилл явно пропустил мои объяснения мимо ушей— Кто, глюк из зеркала? Пиковая Дама?— Ты пытаешься строить из себя скептика, но я знаю, ты в это веришь!— Блин, Кирюха, в тринадцать лет пора заканчивать быть кретином. Нет никаких Пиковых Дам, сахарных гномиков, гробов на колесиках и черной руки, вылезающей из унитаза, тоже нет. В это я не верю. Да, верил в эту чушь, но в Деда Мороза я тоже, когда-то, верил, и?— Саня. – голос Кирюши дрожал, - Что мне делать?— Ничего не делай, забей. Расслабься. Ты увидел то, что хотел увидеть, зеркало треснуло по причинам, вполне объясняемых физикой. Не надо плодить мистику там, где можно обойтись без неё. Но! Эксперименты такие проводить тоже не надо, для психики не полезно. Чтобы в квартире больше никакой хренью этой не занимался. Ты понял меня, мелкий?- Да. Хорошо.Я походил по квартире, прислушиваясь к ощущениям: «Да хрень всё это. Братик просто начитался ужасов, потом зеркало треснуло, вот он и обделался. Самое главное, чтобы чёрная кошка не разбила зеркало пустым ведром, вот это реально плохо». Посмотрел на зеркало ещё раз, протянул руку – волосы на руке встали дыбом «вот те раз» - подумал я, опустил руку – волосы улеглись, протянул снова – опять встали дыбом: «Что за…чёрт. Интересно, однако. Кирюха своими сказочками тебя заразил, похоже» Я посмотрел на Кирилла: «Блин, зря я на него так жёстко наехал. Там батя, сто процентов из штанов выпрыгивал, а теперь я ему устроил».- Одевайся, - сказал я с ухмылкой: - на пруд сходим, лягушек разбомбим. Пошли. Всё. Кошмары уйдут.Наскоро собравшись, мы отправились к прудам в центре города - месту отдыха людей всех возрастов, по пути я нарвал рябины, которую рассовал по карманам джинсовых штанов.- Вон-вон-вон всплыла. Огонь – скомандовал я.Кирилл швырнул во всплывшую лягушку несколько рябиновых ягод, попав в воду рядом с ней, лягушка тут же нырнула в зеленоватую воду пруда.- Есть попадание по правому борту – прокомментировал я произошедшее: – судно потоплено. Смотри в оба.Солнце скатывалось к горизонту, создавая золотистые дорожки на поверхности пруда, а стоящие вокруг дома, отражались в воде как в зеркале. Домой мы вернулись уже затемно.- Надо уроки учить. – опомнился Кирилл.- Забей. – посоветовал я ему: - Иди спать. А то опять глюки будут.Брат ушёл в свою комнату, а я лег на кровать в своей. «Да хрень это всё» подумалось мне, я выключил бра и натянул одеяло до подбородка «В наступившей тишине раздались звуки шагов: «мама пошла на кухню», я отвернулся к стенке и заснул***- Ты вчера прогулял универ. – Алёна села рядом со мной на скамейку в поточной аудитории.- Да, просто решил приблизить выходные. Тут эта поездка, потом младший меня нехило так напряг.- Саш, расскажи, что случилось.- К Кирюше онрё пришло. – я усмехнулся.- Кто пришло? – у Алёны был удивлённо-растерянный взгляд. Ну, ясно, она же не знает ничего. Это я на мистике помешан.- Онрё. Призрак, мстительный дух, из японского фольклора. Который пожирает всех, с кем соприкоснётся. Это, как бы, концентрированная боль, злоба и ненависть ко всем и вся. Наподобие того, что в фильме «Звонок». Говорит, что увидел призрак в зеркале, когда со своим дружбаном в темноте эксперименты ставили. С зеркалом. Алён, мы когда на пруду кидались в лягушек рябиной, он мне подробно описал то, что увидел. И по его описаниям – это вполне классическое онрё. Короче, глюк словил, но его это напугало, а меня его состояние напрягло.- Офигеть. Откуда ты это знаешь? Ну, про японский фольклор и онрё.- Алёнчик, я много лет занимался всей этой потусторонней фольклорной дьявольщиной. И, хотя, сам я ничего не увидел, я не отрицаю полностью существование «темного мира». И я задницей чую, что в это всё лучше не лезть.- Как ты думаешь, они, ну призраки, то есть, реально есть? – Алёна, закрыв крышку ноутбука, засунула его в сумку и посмотрела на меня.- Я. Я не знаю. Я сам ничего этого не видел, но не спроста же у всех народов мира есть легенды о призраках. Их могут называть по-разному, но… в принципе, в общих чертах, описания совпадают.Поэтому, я допускаю, что что-то есть. Какие-то сущности. Они не из нашего мира, но всеми силами стремятся в него попасть. У них нет имени, но они отзовутся на любое, которое ты им дашь.Я посмотрел на Алёну: «Блин, Санёк, ты сейчас ей накрутишь и доведёшь до фобии».- Пойдём провожу тебя. - Я открыл дверь, выпуская её из аудитории, миновав лабиринт из коридоров, и переходов между корпусами, мы вышли через проходную и направились к автобусной остановке. «Не стоит Алёнку сильно в это посвящать» - думал я, «это заразительно»***Я встал глубокой ночью. «Сколько времени?» - пошарив рукой по тумбочке, наткнулся на смартфон – два часа. Почувствовав, что во рту всё пересохло, прошвырнулся на кухню попить воды. Наливая из графина в свою кружку, ощутил едва заметное прикосновение к плечу, резко обернувшись и увидев тень в дверном проёме, я вздрогнул, но тень оказалась всего лишь моим братом.- Господи Боже, Кирилл, у меня чуть инфаркт жопы не случился. Ты хоть бы топал ногами бы что-ли.- Саня, в квартире кто-то ходит.- Наша мама ходит.- Нет, предки спят в своей комнате: - ЭТО в прихожей.- Кирю…- Заткнись и послушай.«Шлёп, шлёп, шлёп. Только не показывай Кириллу, что ты тоже это слышишь» и тут же посетила другая мысль: «Кто тронул тебя за плечо, если Кирилл стоял в трёх метрах от тебя? Господи Иисусе!»- Саня, слышишь?- Не ссы, всё норм. – сказал я, вытаскивая здоровенный кухонный нож из кухонной тумбочки: - сейчас пойдём проверим.Развернув нож лезвием к предплечью, чтобы его было не видно со стороны, а то ещё, чего доброго, мама напугается, я шагнул в темноту, Кирилл шёл сзади, прячась за моей спиной. Он будто снова стал маленьким пятилетним ребёнком, который прибегал ко мне, и просил поискать буку под кроватью. Проходя мимо зеркала в прихожей, я боковым зрением заметил что-то промелькнувшее в нём, что-то непонятное. Посмотрел прямо – ничего. «Страх заразителен», подумал я. Родители спали в своей комнате.- Пошли к тебе в комнату, - сказал я Кириллу: - Охранять тебя буду.«Санёк, тебя самого охранять нужно»В ту ночь мы спали вместе на одной кровати. «Как в былые времена» - подумал я, когда Кирюха стащил с меня одеяло, наматывая на себя. «Будто своего одеяла ему мало. Ладно, обойдусь». Я заснул тревожным сном.***- Алёнчик, ты не против, чтобы мой братишка побыл у тебя пару часиков? Я осмотрю его комнату потщательней, не хочу, чтобы он присутствовал, а то вдруг энурез приключится.- Нет, конечно. Без проблем.Алёна сидела за компьютером в библиотеке.- Хорошо. Он хороший парень. – я сел на соседний стул, - но иногда его малость заносит на поворотах. И этот Игорь. Нахрен он на голову свалился.- Саш, ты грубоват по отношению к детям. Надо больше проявлять терпения к ним. Если тебя так раздражает, может, не стоило бы поступать в педагогический?- Алёна, я этого придурка Игоря просто обожаю и чем дальше он от нас, тем сильнее.«Щелчок, второй, третий» - дверь отомкнулась, и я вошёл в квартиру. В свою квартиру, в которую переехали мои родители, когда мне было четыре года, вошёл, будто на враждебную территорию.Посмотрелся в зеркало в прихожей прямо, затем, боковым зрением. Никого и ничего. Прошёлся по квартире – вроде всё на своих местах, зашёл в комнату Кирилла. «Сейчас дверь за тобой захлопнется, всё как в классическом хорроре». Я положил рюкзак к дверному косяку «Так не захлопнется». Быстрым шагом подойдя к зеркалу, протянул руку – волосы встали дыбом. Секунду обдумывал этот факт «каждый раз, как только протягиваю руку к этому зеркалу, шерсть дыбом становится. Выкинуть к черту». Приложив усилие, я вынул зеркало из креплений и, потащил до ближайшей мусорки «Не место ему тут, батя купит новое, никуда не денется». Привалив его к мусорному баку, я, с чувством выполненного долга отряхнул руки и штаны, после чего вернулся в квартиру, где споткнулся о две рубашки, лежащие на полу в прихожей. Рубашки Кирилла.«А их тут не было, когда ты первый раз вошёл. Или у тебя глаза на жопе?» - нагнувшись, я резко схватил их и швырнул в шкаф в прихожей. «Вот, так-то лучше»,Выходя из квартиры, я увидел в зеркале, висящем в прихожей, тень. Резко развернулся – никого. Мне показалось. «Глюки, а ты что хотел? Что в голову годами вбивал, то и прорастает». Хотя, в меня уже начали прокрадываться сомнения, насчёт моих рациональных убеждений. Да уж, разбудил все свои собственные фобии.Я вышел, заперев квартиру на все замки.Кучевые облака сгорали в последних лучах заходящего солнца, на улице было душновато, не было той вечерней прохлады, какая обычно бывает в середине сентября. Жизнь текла своим чередом, люди спешили по домам, а некоторые, наоборот, на свидание и встречи, и нет им никакого дела до всякой мистической чепухи. Я, позвонил в Алёнкину квартиру, дверь открылась, за Алёнкиной спиной маячил Кирюша.— Что там, Саш?— Да ничего, все чисто. — «А чисто ли?» – Пошли домой.- Я Алёнку в шахматы играть учил. - доложил мне братишка, выходя из квартиры.- Хороший мальчик, пусть ещё приходит. Ну, давай, Саш, до завтра.«Из Алёны отличный педагог получится» - подумал я, «А ты всех поубиваешь на первом же уроке. Хотя, зачем всех? Одного-двоих и хватит»Придя домой, я залез в ванную, с намерением смыть с себя этот сумасшедший день. В момент, когда уже собрался перекрыть краны из лейки хлынул почти кипяток, я одним прыжком выпрыгнул из ванной умудрившись не поскользнуться. Крутанул краны на закрытие и обнаружил, что холодный кран почти закрыт, его уже кто-то закрыл, прямо в ванной, запертой изнутри, от осознания того, что кто-то закрыл холодный кран, меня пробил холодный пот. Наскоро обвязавшись полотенцем, я выскочил из ванной «только бы Кирюху не напугать» - ужом проскользнул в свою комнату.«Криииииии, крииииии» - звук резал барабанные перепонки, будто гвоздём царапали по стеклу.Кирилл лежал, вжавшись в кровать, натянув одеяло до подбородка и боясь пошевелится.Я быстро вошёл в его комнату и включил свет.- Ты, ты тоже это слышал?Я промолчал, но лишь потому, что не хотел его пугать. Потому что слышал, а ещё я не хотел, чтобы Кирилл увидел, как у меня задрожали коленки – на оконном стекле в его комнате были несколько длинных царапин. Я потрогал их пальцем и остолбенел, они были не с внутренней, а с внешней стороны окна. Боже праведный! Пятый этаж.- Сань, что там. – пропищал братишка мышиным писком.- Ничего, всё нормально. Пошли спать в мою комнату. Бегом!Ещё раз просить не пришлось, Кирилл будто телепортировался на мою кровать под одеяло.Отец проснулся от того, что вскрикнула мама.- Что? Что случилось? – голос отца был испуганным- Мне показалось, что кто-то наклонился надо мной. Какая-то тёмная фигура.- Всё в порядке, - сказал отец, - тебе просто кошмар приснился. Сны бывают очень реальными.Он укрыл маму одеялом и погасил свет. В углу комнаты сгустилась тень. Там кто-то был.Прошло несколько часов, Кирилл спал в моей комнате, а я сидел на кухне и переключал каналы телевизора, выключив зомбоящик, отправился в свою спальню, а там! Открыв дверь в комнату, я увидел следующую картину: Кирюша открывает створку окна и влезает на подоконник. Я одним гигантским прыжком сумел преодолеть расстояние до окна и схватил его за плечи в тот момент, когда он уже начал отделяться от подоконника, и рванул на себя. Мы упали на пол, я снизу, а он на меня сверху.После этого парень вытаращил глаза и спросил:— Что происходит?— Ты собирался прыгнуть с пятого этажа, вот что происходит!— Я?!— Ну не я же!Оказалось, он спал, и ему снилось, что какая-то молодая женщина зовет его погулять, и он пошел. И чуть не ушел. Лунатиком стал Кирюша. Всю ту ночь я не спал, сидел в его комнате и сторожил его, немного подумав, взял обувной клей и приклеил небольшое распятие прямо на стену над его кроватью. Кирилл спал, а я так и прокараулил его до утра, днём же старался далеко не отпускать его от себя.Что-то не то происходило, что-то было в нашей квартире, кроме нас. Что-то… Злое.***Утром выйдя из подъезда и собираясь идти на остановку, чтобы ехать в университет, я увидел машину скорой помощи и две полицейские машины: УАЗ и микроавтобус, у соседнего дома. Вдобавок ко всему, там собралась толпа народа, местные бабули что-то обсуждали, качая головами. Я постоял, а затем решив узнать в чем дело быстро прошёл туда и спросил у одной из женщин:- Что случилось?- Мальчик выпал из окна.Она показала пальцем вверх, я посмотрел в том направлении, и у меня зашевелились волосы на голове «Твою ж мать, это же квартира Игоря». Тело было накрыто, но я был на сто процентов уверен, что под чёрным покрывалом он. Больше никакой мальчик не мог выпасть из этого окна.- Прок-лять-е. - проговорил я, отходя назад и набирая номер Кирилла.Кирилл взял трубку почти сразу.- Слушая сюда. Из школы я тебя заберу, сам не ходи. Посиди в библиотеке, я приеду и тебя заберу. Ты понял меня?- Да.«Удивительно, он даже не спорил» - я пошёл на остановку.Я сидел на паре, в поточной аудитории, когда я будто почувствовал сильный удар, боль во всём теле, на секунду навалилась слабость, «Крииииииии» раздалось в голове, будто царапание метала о металл, потом грохот покорёженного железа, а затем меня пронзила мысль: «Позвони отцу»- Прошу простить. – сказал я доценту и вышел из аудитории.Набрал папу на смартфоне, ответ прозвучал тут же: «Абонент вне зоны обслуживания»Я вернулся в аудиторию на своё место, но сидел и ёрзал, будто под задницей бала раскалённая сковорода.На перемене я снова набрал отца – с тем же результатом. Набрал Кирилла «У него урок в школе. Да чёрт с ним, с уроком». Брат ответил через минуту:- Саш, чего?- С отцом что-то случилось.- С чего ты взял?- Жопой чую. Попробуй дозвониться. И я буду.Прошло ещё два часа – результат тот же. Уже собираясь засунуть смартфон в карман джинсов, раздался звонок, на экране высветилось: «мама».- Слушаю, мам. – уже чувствуя, что новости будут плохими.- Саша, - мама плакала, - отец попал в ДТП. В районной больнице сейчас.Занятия оканчивались в три часа, четыре пары. Надо забрать Кирилла из школы, к черту на пары. На последнюю, четвёртую пару, я не пошёл. Черт с ней, договорюсь потом с преподами.Я ехал в автобусе глядя на часы. – 1:30. Скоро у младшего занятия закончатся. Написал ему в ВКонтакте «Из школы не уходи, жди меня». Я уже говорил об этом утром, но лучше повторить, раз десять ещё повторить. Подумав, отправил ему Смс-сообщение: «Жди меня после занятий. Не уходи». На экране высветилось «сообщение отправлено».Кирилл ждал меня сидя на порожках у входа в школу.- Саша, что случилось? Ты знаешь, что Игорь погиб утром?- Знаю. Отец попал в ДТП. Подробностей не знаю, пошли домой.Лёгкий сентябрьский ветер взъерошивал волосы на голове, шелестя ещё зелёной листвой в вершинах пирамидальных тополей, растущих повсеместно во дворах. Но я чувствовал сгущающийся мрак, я чувствовал, что я, мы все, будто на наковальне и молот уже занесён… Что, блин, будет, когда он обрушится?Отомкнув подъезд, я сказал Кириллу: «не ходи вперёд». Взяв его за руку, и освещая себе путь фонариком смартфона, хотя свет в подъезде был, мы зашли в него.- На лифте не поедем. Он застрянет. Или ещё что-нибудь. – пошли пешком по лестнице.Я, отомкнув квартиру, сперва осмотрел её, не отпуская руки Кирилла. Кирилл снова превратился в маленького мальчика, безропотно ходящего за мной, как это было восемь лет назад. «Вроде без изменений»- Пошли. – мы вошли в квартиру одновременно, втиснувшись в дверной проём. Я не отпускал его вперёд, но и старался не оставлять сзади.Я закрыл дверь на всё замки «это не спасёт тебя» - подумалось мне.Дома, перекапывая в своей комнате рисунки всяких монстров и уродов, которые рисовал в своё время для самого себя, я наткнулся на один интересный рисунок. На нем была изображена черная тень с распущенными волосами и кровавыми слезами из глаз.«Блин, у тебя Саня уже старческий склероз. Как-то рановато для девятнадцати лет. Забыл про собственный рисунок»- Кирюх! – проорал я, выходя с рисунком из комнаты.- Я здесь – раздалось с кухни. Кирилл сидел, и вяло пережёвывал бутерброд с колбасой и сыром.Подойдя к Кириллу, я задал вопрос:— Это она? Сущность, которую ты видел в зеркале?— Да. Как ты узнал?— Кирюш, во-первых, ты мне весьма подробно её описал, во-вторых подсознание может воплотить твои страхи, когда ты увидел этот рисунок, ты его испугался и образ так и остался у тебя в подсознании, а во время той игры с зеркалом, вы ждали чего-то мистического и он всплыл на поверхность. И ещё кое-что. Я не знал, что ты, мелкий засранец, копаешься в моей комнате.- Саша, это моё подсознание оставило царапины на окне в моей комнате? Думаешь, я не увидел?«Здесь ты прав. Некоторые эпизоды явно не укладываются в рациональные рамки»- Надо валить из этой квартиры. И чем быстрее, тем лучше.- Кто это на рисунке? Кто это?- Онрё. – ответил я.Тёплый осенний вечер погружал в город сгущающейся сумрак, я зажёг свет почти во всей квартире, а затем направился на кухню.- Мама, надо поговорить. – сказал я, войдя на кухню. Мама жарила картошку, но её движения были будто механические, сковородка потрескивала. – Мама!Мама будто очнулась от сна: - Извини, я ночь не спала.- Что случилось с папой? Он что-нибудь говорил?Мама не ответила, искра промелькнувшего в ней сознания потухла, она снова будто отключилась от реальности, продолжала перемешивать уже почерневшую картошку на сковородке, от которой начал идти дым и появился запах гари. Я выключил горелку, на что мама никак не отреагировала, она все также продолжала мешать её лопаткой.- Мама – я потряс её за плечи, взгляд её прояснился.- Отец что-нибудь говорил? Что случилось?Мама, кажется, начала приходить в себя.- Руль. Руль машины сам. Сам вырвался из рук и повернулся, направив машину в столб.- Мама. – я сел на табуретку. – Здесь творится дьявольщина. Ты не замечаешь ничего странного в последнюю неделю? Краны сами закрываются, стремясь меня ошпарить, вещи появляются на полу, которых пять минут назад не было, царапины на окнах. Шаги, шорохи, скрежет. Не? Не замечаешь? У отца руль сам по себе выкручивается, и он в ДТП попадает.- Где Кирилл?- В своей комнате в комп играет.- Прошлой ночью, в моей комнате был кто-то ещё кроме нас с отцом. Я что-то почувствовала. Было страшно.- Мама, чёрт побери, с этой квартирой что-то неладное. Ты знаешь, что дружбан Кирилла вышел в окно? Мне кажется, что здесь нечто поселились и чем дольше мы здесь, тем меньше шансов уцелеть.Мама кивала головой, но движения её были будто она наелась транквилизаторов.- Мама не ходи завтра на работу.Мама продолжала кивать как неживая кукла и от этого пробегали мурашки по спине.- Нет. Надо идти, Саша. - ответила мама почти бесцветным голосом«Оно достало и маму. Работа, дом, школа – мы везде под ударом».Я вышел из кухни и зайдя в комнату Кирилла, сказал:- Спать со мной будешь сегодня. Как в былые времена – я постарался улыбнутся, вышло кривоНочь была очень долгой. Кирюшу я положил к стене, если опять встанет, ему придётся перелезть через меня. Окно заклеил скотчем, израсходовав целый моток – начнёт драть, я услышу звук. Дверь припёр гирей на двадцать четыре кило – сущность это не остановит, но Кирилл её едва ли передвинет незаметно. Не говоря уже про то, чтобы её поднять«Мама просто не спала ночь, ДТП с отцом стало для неё ударом» - попытался я сам себе объяснить её психическое состояние, но в глубине души понимал: «Оно подавляет её волю. Оно пытается обезглавить нашу семью». Утро наступило как-то незаметно, мама ушла на работу, и, проведя ревизию в холодильнике, я понял, что она вообще не завтракала.Я набрал мамин номер, мама ответила не сразу, но ответила.- Мам, ты на работе, у тебя всё хорошо.- …Да… Всё… Хорошо… Порядок. – голос был какой-то, неестественный.- Ладно, хорошего дня. – я завершил разговор и набрал номер Натальи Михайловны, маминой коллеги и подруги.- Здравствуйте, Наталья Михайловна, где мама?- Да вот, рядом со мной стоит. Это она с тобой сейчас говорила?Я выдохнул с облегчением.- Она плохо чувствовала себя с утра, присмотрите за ней пожалуйста. Она будто потерянная какая-то.- Хорошо, Саш, не переживай.Я завершил вызов и с облегчением выдохнулОтведя Кирилла в школу, и, как и вчера, велев дожидаться меня и не уходить, я поехал в университет: «Надо быть среди людей, нельзя оставаться одному»Алёна сидела на скамейке, на аллее, ведущей ко входу в университет, и перечитывала вчерашний конспект по возрастной психологии. Я подошёл к ней:- Алёна привет- Привет, СашаАлёна встала со скамейки, оставив на ней свой конспект и мы обнялись.- Я вчера вечером забрала из ремонта мою машину. Так что я теперь на колёсах.- Отлично, Алён. – я взглянул на часы. – Нам нужно на пару.***На второй паре я на секунду отключился, при этом продолжив писать конспект, через секунду, я вернулся в реальность и увидел, что строчка в тетради резко пошла вниз. Я потерял строку, но написал слово правильно. Интересно. «Отрубаешься прямо на паре, сказывается нервяк последних дней».Прозвенел звонок на перемену, и я, выйдя из аудитории, набрал номер мамы «Абонент вне зоны обслуживания»Секунду посмотрев на экран телефона, я набрал Наталью Михайловну: «Абонент вне зоны обслуживания»- Твою мать. – я почувствовал, что покрываюсь потом.Набрал номер Матвея – моего однокурсника. Раздались гудки, после пятого он принял вызов:- Привет, Санёк. Что звонишь то? Я в аудитории сижу, повыше тебя на несколько рядов.- Проверяю телефон. – ответил я и завершил вызов.Снова набрал мама: «Абонент вне зоны обслуживания»- Господи, пронеси.Я набрал Кирилла, вызов был принят.- Кирилл. – тишина в телефоне. Кирюх, алло, ты меня слышишь? Если решил пошутить, убью нахрен! «Твой брат не настолько идиот, чтобы сейчас вот так шутить».- Криииии, Криииииии, Хрррррр эйээк эйээак. – раздались короткие гудки.Я подорвался с места и побежал в сторону университетской библиотеки, куда двумя минутами ранее направилась Алёна, с грохотом ввалился в читальный зал, Алёна сидела за компьютером, просматривая сайты по воспитанию детей- Алёна. – проорал я как ненормальный, - мне нужна твоя помощь! У тебя машина, отвези меня в школу к брату.Алёна не стала задавать вопросов, а сказала просто: «Пошли».Почти бегом добежав до стоянки за универом, я запрыгнул в кабину на пассажирское сидение видавшей виды Нексии, Алёна села за руль и завела двигатель.Я старался говорить спокойно, но внутри всё разрывалось.- Саша, что происходит?- Оно уничтожает мою семью.- Кто?- Онрё.- Это то привидение из японского фольклора про которое ты рассказывал?- Да. Это всё звучит как бред сумасшедшего, но оно вчера чуть не заставило Кирилла выйти из окна, его друг Игорь, таки, вышел. Насмерть…Алёна сдала задним ходом, затем вывернула руль, выводя машину на дорогу-…отец в больнице из-за вчерашнего ДТП. У него руль выкрутился сам по себе. До мамы не могу дозвонится. Вчера как зомби ходила. Сегодня… - я на секунду запнулся.- Сегодня будет удар… По всем нам сразу. И сначала, скорее всего, брат.- Саша. – Алёна остановила машину. – Езжай к маме, я заберу твоего брата из школы.- Хорошо. – я вышел из машины и бегом побежал в сторону остановки. «Водить машину я всё равно не умею. Алёнка его заберёт из школы быстрее. Не нужно было разделяться. А как-тогда перехватить обоих в разных частях города? По одному всех сразу, оно не сможет нас достать… Или сможет?» - в голове крутился торнадо из мыслей.Автобус показал мне хвост, отъехав от остановки за секунду до того, как я к ней подбежав. Открыв «Гугл-карты», чтобы посмотреть движение транспорта, я не увидел… вообще карты. Вместо неё были линии, идущие сверху вниз, которые меняли цвета и расположение. Я, закрыв приложение, побежал трусцой.***Алёна, свернув с одной улицы на другую, и, постояв с минуту под красным светофором, направила автомобиль в сторону микрорайона, где находилась школа, в которой обучался Кирилл. Прямая, абсолютно прямая улица, хорошо знакомая ей, но, что-то не так. Почему нет машин? Понятно, что не час пик, но почему нет машин? Алёне показалось, что она едет слишком долго, девушка поглядела на электронные часы: «FT:HE» - «что за показания такие», оторвав взгляд от часов она увидела прямо перед собой силуэт. Это была тень с бледным лицом и распущенными волосами, неестественно наклонённая в бок голова. Красные глаза. «Это Сашкино онрё!» - всё шло как в замедленной съёмке. Инстинктивно выкрутив руль вправо, а затем, влево, пытаясь удержаться на дороге, нажала педаль тормоза - машину начало заносить, Алёна боковым зрением увидело, как ЭТО повернуло голову в её сторону.А затем время будто понеслось галопом, Алёну швырнуло по салону туда-сюда, благо ремень безопасности был пристёгнут, и машина остановилась. На обочине. Интенсивность движения по улице была невысокой, но была. «Я что, выпала из реальности?»- С вами всё хорошо? – к машине подбежал вышедший из остановившейся Ауди мужчина.Алёна испуганно оглянулась по сторонам:- Да, да, всё хорошо, спасибо.«Оно существует. Оно реально существует. Оно. Онрё» - Алёна провела руками по лицу и волосам.Только сейчас Алёна обратила внимание, что двигатель заглох, повернув ключ в замке зажигания, она услышала звук вновь заработавшего двигателя.***В отделении реанимации пискнул индивидуальный монитор, сообщая медперсоналу об остановке сердца у мужчины, поступившего вчера после ДТП. И состояние которого оценивалось как стабильно тяжелое, так вот, теперь явно было не стабильно… а терминальным, клиническая смерть. Команда реаниматологов, прибывшая за полминуты, приступила к реанимации.Свет в палате загорелся на мгновение ярче, а затем его будто окутала пелена мрака.- Приём Сафара. – скомандовал врач. Медсестра-ассистент тут же запрокинула мужчине голову, улучшая проходимость дыхательных путей.Закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция лёгких.- Дефибриллятор. – скомандовал врач. Старшая сестра тут же подала ему прибор, сестра ассистент набирала адреналин в шприц для внутривенного введения.Часть ламп загорелось ярче, часть тусклее, но реанимационная бригада не замечала это странное поведение света, продолжая «откачивать» пациента.Через тридцать минут стало ясно, что всё усилия бесполезны, клиническая смерть перешла в биологическую…Никто из медперсонала не заметил следов мокрых босых ног на полу. Они начинались прямо посреди реанимационной палаты, шли мимо кровати умершего мужчины и обрывались за пару метров до окна.***Кирилл не понимал, что произошло. Прямо посреди урока математики раздался звонок телефона. Да, учителя много раз просили выключать звук на уроках или отключать телефоны вообще, но сейчас не время на такие действия. Не спрашивая разрешения выйти, Кирилл выскочил в коридор – звонил старший брат, приняв вызов, он услышал в трубке то, что Саша называл «белый шум». Радиопомехи. Чрез которые пробился просто леденящий душу хрип, заставивший сердце уйти в пятки, испугавшись, Кирилл нажал на сброс вызова. Постояв с секунду, и посмотрев на черный экран, Кирилл нажал кнопку включения, разблокировал смартфон и набрал Сашу: «Абонент вне зоны обслуживания». Кирилл засунул смартфон в задний карман и прошёлся в туалет, где начал умываться, пытаясь привести себя в чувство. Жуткие хрипы из трубки не шли из головы. Слив работал плохо, и вода медленно накапливалась в раковине. Что-то полыхнуло над головой – лампочка, которая загорелась, а затем потухла, то же повторила и соседняя с ней. Вода наполнила раковину с краями и перелилась через край, заливая пол. «Шлёп, шлеп, шлёп, шлёп» Кирилл так и замер, в согнутой позе над раковиной, боясь разогнуться или оглянутся. Вода заливала пол, скосив взгляд в раковину, он увидел своё еле заметное отражение в воде, и ЭТО за своей спиной, с бледным лицом и распущенными волосами… Один в один как на рисунке брата. Шарахнувшись в сторону двери, Кирилл почувствовал, что кто-то схватил его за плечо, мальчишка рванулся спиной вперёд, вышибая дверь. Никого не было в туалете, а ржавая почему-то вода, вытекала на пол… Кирилл затравленно озирался. Никого. Только следы босых, босых ног на полу, которые появлялись посреди туалета и исчезали у раковины.Вскочив на ноги, Кирилл, рванулся в класс, туда, где люди.***Я перебежал дорогу, и нырнул во дворы, в сторону ателье, где работала мама, зная, что это бесполезно, я снова достал телефон «а вдруг», на экране блокировки, вместо привычных часов появилось «ОГ:СЕ», «что за…хрень?»Свернул за угол, где должно было быть ателье, но там стоял дом-хрущёвка. «Странно. Заблудился в трёх соснах» я пробежал мимо дома. Так, детская площадка, за ней дом, номер 47. Вот он. «Значит, действительно немножко ошибся, мне 51 дом». 49. Следующий… Я почувствовал, как волосы на голове зашевелились «Как 45? Это что за хрень такая!». Я не сразу обратил внимание на полное отсутствие людей на улице.«Вот, что значит, несколько ночей не спать. Сначала отрубаешься прямо во время написания конспекта, а потом…» я взглянул на наручные часы со стрелками – 19:30. В смысле? Поднял голову – солнце в зените. Достал смартфон – EE:FC. «Что происходит то, а?» Звонить уже никому не пытался, понимал, что бесполезно.Из-за угла дома появилась чёрная фигура, которая направилась в моё сторону, меня прошиб холодный пот, которыми струйкам и стекал по ложбине спины: «Разве оно не должно приходить ночью?» Я побежал просто вперёд при этом отмечая, что я, несмотря на открытую местность слышу шаги «Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп» как по линолеуму. «Но здесь же асфальт».Кто-то схватил меня сзади и рванул на себя. Я заорал как сумасшедший, но это оказалась не темная тень, а усатый мужик в рабочей спецовке.- Пацан, ты чё, обкурился?Я огляделся по сторонам и оказалось, что я на территории стройки, находящейся рядом с ателье, где работала мама. Повернув голову в сторону, увидел яму, явно под фундамент, с торчащей на дне арматурой. Ещё шаг и… Всё.- Полицию вызвать? Что там за парень? Обдолбанный? – прокричал другой рабочий с расстояния.- Не надо – ответил усатый рабочий. – Трезвый вроде, но странный какой-то.- Я не спал две ночи. Задумался, видимо.- Ага. И не заметил, как прошёл через забор на стройку.Рабочий взял меня за шею рукой, провёл через ворота, покачав головой другому рабочему «не надо полицию».- Иди и аккуратно. И спи. И хватит в тыкалки тыкать, вы, молодёжь, поехали на них.- Спасибо, - ответил я. Заметив, как рабочий покачал снова головой, в этом жесте читалось «ну, что за молодёжь».Я взглянул на часы.13:10. Достал смартфон – 13:10.Но в голове иглой застряла мысль: «Слишком поздно!»Сорок седьмой дом, сорок девятый… Я увидел машину скорой помощи отъезжающей от пятьдесят первого дома, и у меня сердце провалилось в кишки, на улице стояла Наталья Михайловна.- Наталья Михайловна, где мама? – проорал я, уже, в общем-то, зная где.- Её только что в больницу увезли, плохо стало. – Наталья Михайловна говорила как можно мягче- Что? Что случилось?- Состояние глубокого шока. – сказал подошедший охранник: - Сидела на полу, ни на что не реагировала.Я схватился, за голову, ощущая ватные ноги под собой, начал уже было садиться на землю: «Алёна, Кирилл… С ними что?»Я вдохнул, выдохнул и резко развернувшись, пошёл в сторону улицы, набирая номер Алёны. Послушал гудки в трубке, потом «Абонент не может ответить на ваш звонок, оставьте сообщение после сигнала». А затем, телефон завибрировал у меня в руке «Алёна» высветилось на экране.- Да, Алён, что у тебя?- Саша, я забрала Кирюшу, едем в сторону областной библиотеки, больше не придумала, куда ехать. Саша, оно напало на меня. Я видела его на дороге. Онрё. Оно появилось прямо перед машиной. На Кирюшу тоже напало в школе. Как мама?- Её увезла скорая. Ступор.- Саша… Иди в областную библиотеку, я еду туда.***Через час мы сидели на втором этаже городской библиотеки. Алёна сидела на диване, Кирилл, расположившись рядом, спал, положи в голову ей на плечо. А я сидел на пуфике.- Смотри. – шёпотом сказала Алёна, оттягивая футболку Кирилла, моему взгляду предстал огромный синяк на плече: - Я заметила, что он прижимает руку к себе, спросила, что с ней, а он сказал, что оно схватило его.- С каждым днём всё интереснее. – я сел на пуфик, почему-то ощущая, что в этом месте относительно безопасно. «Значит, это нечто, онрё, может убить физически. Раз оставила синяк на плече, может и на глотке оставить. Задушить, например»- Алёна, я не вернусь в эту квартиру, ни за что. До скольких работает библиотека?- До двадцати трёх.- Алёна. У нас всего восемь часов, чтобы придумать выход из этой ситуации- Саш. Скажи мне. Вы переехали в эту квартиру когда?- Мне было четыре года, - сказал я, стараясь не разбудить брата.- А дом построен…?- В две тысячи третьем. Новый микрорайон.- Та квартиру была пустой в течении семи лет?- Вроде нет.- А кто в ней жил до вас?- Алён, я не знаю, да мне и пофиг было.- Ладно, ребята. Давайте отдыхайте, а я пойду. Посижу в интернете, может найду что интересное.- А что ты хочешь там найти?- Не знаю, просто покопаю новости за период с две тысячи третьего по две тысячи десятый, про ваш район.Я вздохнул: - Ладно, давай. Найдешь чего, распечатай.Алёна аккуратно посадила Кирилла, тот спал как убитый, встала, и прошла в компьютерный зал, я сел рядом с братом. Спать не планировал, но уснул.***- Саша. Саша. – я почувствовал, что меня слегка трясут за плечо, открыл глаза: высокий потолок, люстра с подвесками, я скосил глаза – рядом сидела Алёна с распечатками.Я подал знак головой «нашла?».Алёна кивнула и поманила рукой. Кирилл все ещё спал, я, встав с дивана, отошёл с ней в сторону.- Сколько у нас времени?- Девять вечера. Знаешь, Саш, вы поселились в страшной квартире.Я ждал продолжения.- В 2008 году. В твоем доме… Твоей квартире. – Алёна протянула распечатки.Заголовок гласил: «Женщина покончила с собой повесившись в квартире».- Это твой дом и твоя квартира, Саша. – прошептала Алёна: - Две тысячи восьмой год.«43-летняя жительница догадалась, что супруг ей изменил за несколько недель до Нового года. 49-летний мужчина не стал отпираться и даже извинился, пообещав, что такого больше не повторится. Сначала женщина простила его ради сына, которому уже исполнилось 16 лет. Однако побороть депрессию ей не удалось, женщину нашли повешенной в своей квартире. Полиция допросила супруга погибшей, он признался, что винит себя в её смерти».- Причём, перед смертью, она искупалась, привела себя в порядок, а потом, позвонила мужу на работу и сказала, что собирается покончить с собой. – Алёна протянула ещё распечатку, и я пробежал по ней взглядом. «Скорее всего, не в тапочках повесилась. Топанье босых мокрых ног»- Мальчишки увидели в зеркале вполне реального призрака, обитавшего у нас? Находящегося будто в спячке?- Похоже на то. – Алёна кивнула.- Это называется: «Не буди лихо, пока оно тихо». Повесившаяся женщина превратилась в онрё.Алёна кивнула.- Что делать будем?- Поехали ко мне, а завтра покумекаем.-Неплохая идея, - сказал я, потеребив Кирилла за руку – Кирюша, братишка, вставай! К Алёнке поедем.Уличные фонари отражались в стёклах едущей по улице Нексии, я вытащил из кармана смартфон, и увидел, что он разрядился. «Ладно, у Алёнки заряжу, если зарядное устройство подойдёт». Нексия медленно ехала по темнеющим улице, Алёна аккуратно съехала с главной дороги на придворовые и покатила по подъездным дорогам к своему подъезду. «Одна живёт» - подумал я. «Квартира от бабушки досталась. Интересно, не страшно ей одной в квартире? Хотя, у неё точно никто не вешался»Кирюша на заднем сидении смотрел на проплывающие огни фонарей за окном.машина остановилась у подъезда.- Все, ребята, приехали. – сказала Алёна и вышла, мы последовали за ней.***- Ну, располагайтесь – Алёна показала жестом на спальню: - Кирюша со мной ляжет, ты на полу поспишь.Алёна слегка улыбнулась: - В зале спать не надо на диване. Все вместе будем.Я осмотрел квартиру, хотя был уже не в первый раз тут. Комод, шкаф, ковровая дорожка через прихожую до ванной.- Завтра придумаем план дальнейших действий. Ну, ладно, ребят , ложитесь пока спать, я пойду помоюсь. – сказала Алёна и зайдя в ванную, закрыла дверь.Я и Кирилл проследовали в комнату, оставив дверь за собой открытой, я зажёг люстру и… через пару секунд лампочки вспыхнули ярче, затем одни так и остались ярко гореть, а другие будто окутал мрак..«Криииии хррр ххрррээй» – раздалось из прихожей,Я почувствовал, что меня парализует ужасом, рядом, как изваяние, замер Кирилл, через пару секунд раздался щелчок замка – дверь в комнату закрылась. Сама по себе.Лампочки вспыхнули в последний раз нереально ярко, и разом погасли, погрузив квартиру во мрак. Сгустившуюся темноту прорезал крик из ванной и звук плещущейся воды, затем на секунду наступила гнетущая, осязаемая тишина, которая давила, душила физически. Я попробовал пошевелиться и не мог. Вновь раздались шаги, шлепки босых мокрых ног. На этот раз уже в комнате, прямо за спиной. «Крииииии» - раздалось со стороны окна. В комнате возникло движение, будто кто-то дёргался: «хррр ххрррээй ээйэхррри». Я скосил взгляд на Кирилла, но… его рядом не было: «Ка… Как???» Передо мной возникла темная фигура с бледным лицом, распущенными перепутанными волосами и красными, выпученными глазами. Со зрением что-то происходило, я начал видеть необыкновенно отчётливо: видел свисающий из открытого рта распухший язык, синюю полосу от верёвки на её шее, лопнувшие кровеносные сосуды в глазах, домашний халат на ней. Ощутил ледяные мокрые руки, сжимающие моё горло… И тьма поглотила всё.Засветился экран поставленного на зарядку Сашиного смартфона, вместо цифр на экране было: E:nd.

